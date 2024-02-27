Приглашаем на увлекательную экскурсию по окрестностям Кисловодска. Вас ждут захватывающие каньоны, горные реки, водопады и скальные образования. Узнайте истории и легенды этих мест, насладитесь травяным чаем и местными сладостями.В программе:

Березовское ущелье, Лермонтовская скала, Замок коварства и любви, Кольцо-гора, Медовые водопады и Чайный домик. Входные билеты и дегустация включены. Экскурсия проходит на автомобиле, возможен вариант на внедорожнике. На Медовых водопадах можно прокатиться на зиплайне

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по окрестностям Кисловодска - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок на свежем воздухе, а природа поражает своей красотой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. Зимой, с ноября по март, экскурсии возможны, но холодная погода и снег могут ограничить комфортность пребывания на открытом воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.