Приглашаем на увлекательную экскурсию по окрестностям Кисловодска. Вас ждут захватывающие каньоны, горные реки, водопады и скальные образования. Узнайте истории и легенды этих мест, насладитесь травяным чаем и местными сладостями.
В программе:
В программе:
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные достопримечательности
- 🗣 Увлекательные истории и легенды
- 🍵 Дегустация травяного чая и сладостей
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
- 💧 Минеральные источники и водопады
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по окрестностям Кисловодска - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок на свежем воздухе, а природа поражает своей красотой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. Зимой, с ноября по март, экскурсии возможны, но холодная погода и снег могут ограничить комфортность пребывания на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Березовское ущелье
- Лермонтовская скала
- Замок коварства и любви
- Кольцо-гора
- Медовые водопады
- Чайный домик
Описание экскурсии
Завораживающая природа и увлекательные истории
Я покажу вам самые интересные места в окрестностях Кисловодска. В программе:
- Березовское ущелье — вы посетите глубокий каньон с головокружительными скалами и узнаете, почему это место так популярно у молодежи.
- Лермонтовская скала — глубокий природный котлован, по дну которого течет речка Ольховка, а в центре возвышается скала в форме подводной лодки капитана Немо.
- Замок коварства и любви — вы услышите легенду, зашифрованную в названии замка, и впечатлитесь скалами и буйной растительностью, окружающими средневековый замок. А еще отведаете воду из минерального источника, бьющего прямо из земли.
- Кольцо-гора — удивительное скальное образование, сыгравшее важную роль в творчестве Лермонтова.
- Медовые водопады — я поделюсь новейшей историей туристического комплекса, окружающего водопады, и познакомлю вас с местным шашлычником Мишей.
- Чайный домик — завершающий и самый «вкусный» объект нашей экскурсии. Вас ждет дегустация травяных чаев с вареньем, медом и другими сладостями. Кроме того, вы сможете попробовать местные диковинные колбасы и копчености, вкуснейший шашлык и Хычины.
Организационные детали
- Входные билеты на Медовый водопад и дегустация чая со сладостями включены в стоимость экскурсии
- Экскурсия проходит на автомобиле Шкода Рапид. Если вы захотите внести немного экстрима и проехать по полям, то возможно проведение экскурсии на подготовленном внедорожнике Лендровер Дискавери.
- На Медовых водопадах есть возможность прокатиться на зиплайне — 1100 рублей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмат — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 4 часа 40 минут
Провёл экскурсии для 690 туристов
Меня зовут Ахмат, я пилот гражданской авиации и большой любитель внедорожной езды на автомобилях со специальной подготовкой. На таких авто провожу поездки по горам, к подножию Эльбруса, термальным минеральным источникам и горным плато. Покажу вам наши замечательные края и расскажу о них самое интересное.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 48 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Выбрали индивидуальный тур после неудачной групповой экскурсии и не ошиблись.
Первое- это то, что Ахмат учёл все наши пожелания и дал нам возможность достаточно комфортно посмотреть как сам город Кисловодск, так
Первое- это то, что Ахмат учёл все наши пожелания и дал нам возможность достаточно комфортно посмотреть как сам город Кисловодск, так
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Экскурсия очень понравилась. Ахмат спокойный, уравновешенный человек. Хорошо знает историю своего края и необычайно интересно ее рассказывает. Зачастую от первого лица и не так, как в учебниках. На джипе Лексус
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Я
Очень хорошая экскурсия, приятный экскурсовод: интересная приятная беседа в поездке, рассказал различные легенды о посещённых местах, помог сделать уйму удачных фотографий, рассказал о вкусных местах региона, угостил местным мороженым и водой из источников, попробовала местную кухню.
Поездка комфортная, на комфортной машине, забрали от удобного для меня места.
Рекомендую, с удовольствием возьму ещё экскурсий от данного организатора:)
Поездка комфортная, на комфортной машине, забрали от удобного для меня места.
Рекомендую, с удовольствием возьму ещё экскурсий от данного организатора:)
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Ахмату как представителю местных народов есть, что рассказать о Кисловодске, культуре народов Кавказа, регионе в целом. Опытный, вежливый и внимательный гид с нестандартным подходом. Учитывает все пожелания туристов и умеет увлечь интересными рассказами, душевно дополняющими созерцание красот курорта. Высшая оценка.
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О
Прекрасно и познавательно прошла экскурсия с Ахматом! Очень интересно было слушать, побывали и покупались на Медовых водопадах, купили вкусный мед и редкое варенья в Чайном домике, посмотрели на красивые горные виды! Нам очень понравилось!
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Спасибо большое Ахмату. Наша поездка с трёхлетним ребёнком прошла отлично. Успели посмотреть все ближайшие окресности. Ахмат знает много прекрасных мест, куда туристы не ходят! Рекомендую его как знающего и профессионального человека.
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