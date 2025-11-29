Мои заказы

Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Ессентуков

Три удивительных мечети и история республики - на групповой автобусной экскурсии
В столицу Чечни мы поедем через целых пять регионов. По пути вы услышите о культуре и традициях народов края.

А прибыв в республику, познакомитесь с самыми яркими достопримечательностями Грозного и двух соседних городов. В программе: небоскрёбы, мечеть в стиле хай-тек, крупнейшая мечеть Европы и многое другое. Поездка проходит в группе до 50 человек.
Описание экскурсии

Большое путешествие по Северному Кавказу

Важно быть готовыми к длительным переездам: дорога из Ессентуков до Грозного займёт примерно 5 часов. Это значит, что в пути вы проведёте около 10 часов. Чтобы всё успеть за один день, мы выезжаем рано, в 6:00. Утром в автобусе вы сможете вздремнуть. И конечно, вас будут сопровождать рассказы гида. А тем будет в избытке — ведь нам предстоит проехать по пяти самобытным регионам: Ставрополью, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и, собственно, Чечне.

Грозный: обзорная экскурсия

  • В программе одна из самых больших мечетей мира — «Сердце Чечни» и храм Архангела Михаила, памятник архитектуры 19 века
  • Также вы увидите современные кварталы города, включая знаменитый комплекс небоскрёбов

Мечети в Аргуне и Шали

В дополнение вы посетите два соседних города, которые просто нельзя пропустить, оказавшись в Грозном. В Аргуне вы увидите единственную мечеть России в стиле хай-тек — «Сердце матери». Как создавался проект и чем интересно оформление одного из красивейших сооружений в стране, вы узнаете на экскурсии. А в Шали оцените монументальность крупнейшей мечети Европы «Гордость мусульман». Только представьте: она в два раза больше Голубой мечети Стамбула и Храма Христа Спасителя в Москве.

На этом наше путешествие завершится, и мы отправимся обратно в Ессентуки.

Организационные детали

Как происходит бронирование экскурсии

  • На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
  • Остаток необходимо оплатить не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В противном случае бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В цену входит трансфер на автобусе и сопровождение гида
  • Отдельно оплачивается работа гида в Грозном, обзорная площадка — 600 ₽ за чел. и питание

Продолжительность поездки — 14 часов.
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

в среду, субботу и воскресенье в 06:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Привокзальная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рафаэла
Рафаэла — Организатор в Кисловодске
Провела экскурсии для 1537 туристов
Здравствуйте! Наша компания давно на рынке туристических услуг на Северном Кавказе. Мы разработали много интересных экскурсий, чтобы вы открыли для себя регион и ощутили его красоту. В нашем штате работают профессиональные гиды. Также у нас собственный автопарк современных и комфортабельных автобусов. Если вы собрались на отдых на КавМинВоды, то с нами ваша поездка запомнится на всю жизнь!

Входит в следующие категории Кисловодска

