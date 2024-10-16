Очень понравилось путешествие в Чечню в мини группе в удобной, вместительной машине на 6 человек. Гид- водитель Расул, был внимательным,

много интересного нам показал и рассказал. Увидели часть Кабардино- Балкарии, Ингушетии, Осетии, были интересные остановки. А Грозный, Аргун, Шали очень впечатляют! Очень понравился обед в кафе с национальными чеченскими блюдами. Рады, что поездка у нас удалась.

Поездка подарила нам много незабываемых впечатлений, интересных мест. Остались довольны тем, что поехали и выбрали именно эту экскурсию в индивидуальном формате.

Удобный автомобиль и очень повезло с гидом Шамилем, который много рассказывает познавательного, начиная с истории возникновения кавказских народов, их традиций и уклада. Спасибо за отлично проведённое время!

А Алексей

Были на экскурсии с Семёном. Отличный гид, отличная экскурсия. Очень понравились рассказы Семена во время поездки. По пути были и санитарные остановки и остановки для перекусов. Сама Чечня впечатлила, точно стоит посетить еще раз, но на пару дней.