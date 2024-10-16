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13 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Кисловодска - в Чечню (в мини-группе)
Увидеть красоту природы нескольких республик и оценить великолепные мечети Чечни
Начало: У адреса вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
11 ноя в 06:30
65005 525₽ за человека
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
Открыть для себя Чеченскую республику и побывать в её ключевых мечетях
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
14 ноя в 06:00
6 000₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Топовые локации Чечни - из Кисловодска
Открыть чеченскую природу, историю и культуру: озеро Кезеной-Ам, древний город Хой и мечеть в Шали
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
27 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина16 октября 2024Очень понравилось путешествие в Чечню в мини группе в удобной, вместительной машине на 6 человек. Гид- водитель Расул, был внимательным,
- ННаталья10 октября 2024Поездка подарила нам много незабываемых впечатлений, интересных мест. Остались довольны тем, что поехали и выбрали именно эту экскурсию в индивидуальном формате.
- ААлексей26 сентября 2024Были на экскурсии с Семёном. Отличный гид, отличная экскурсия. Очень понравились рассказы Семена во время поездки. По пути были и санитарные остановки и остановки для перекусов. Сама Чечня впечатлила, точно стоит посетить еще раз, но на пару дней.
- ММария9 мая 2024Интереснейшая поездка, успели везде, где планировали, экскурсия длинная - но это однозначно того стоит! Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Мечети и Соборы»
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