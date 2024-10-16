читать дальше Удобный автомобиль и очень повезло с гидом Шамилем, который много рассказывает познавательного, начиная с истории возникновения кавказских народов, их традиций и уклада. Спасибо за отлично проведённое время!

Поездка подарила нам много незабываемых впечатлений, интересных мест. Остались довольны тем, что поехали и выбрали именно эту экскурсию в индивидуальном формате.