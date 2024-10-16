скидка
10%
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: По месту вашего проживания
«Центральную мечеть Грозного «Сердце Чечни»»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
14 ноя в 06:00
66005 940₽ за человека
скидка
15%
13 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Кисловодска - в Чечню (в мини-группе)
Увидеть красоту природы нескольких республик и оценить великолепные мечети Чечни
Начало: У адреса вашего проживания
«в Грозном вы посетите величественную мечеть «Сердце Чечни», увидите православный храм Михаила Архангела и сможете подняться на смотровую площадку «Грозный Сити»»
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
11 ноя в 06:30
65005 525₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Топовые локации Чечни - из Кисловодска
Открыть чеченскую природу, историю и культуру: озеро Кезеной-Ам, древний город Хой и мечеть в Шали
Начало: У вашего отеля
«18:30–19:30 — посещение мечети «Гордость мусульман» в городе Шали — это самая большая мечеть Европы, которая возводилась на протяжении 7 лет»
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
27 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина16 октября 2024Очень понравилось путешествие в Чечню в мини группе в удобной, вместительной машине на 6 человек. Гид- водитель Расул, был внимательным,
- ИИрина11 октября 2024Ездили на экскурсию с мужем. Все очень понравилось, что хотели, все увидели. Организатор Виталий всю необходимую информацию скинул после бронирования.
- ННаталья10 октября 2024Поездка подарила нам много незабываемых впечатлений, интересных мест. Остались довольны тем, что поехали и выбрали именно эту экскурсию в индивидуальном формате.
- ССветлана5 октября 2024Прекрасно организованная экскурсия с гидом-водителем Владимиром! Все четко, без задержек! Информация доносилась кратко, но емко! Посетили много красочных и значимых мест! Нам очень понравилось! Рекомендую!!!
- ООльга30 сентября 2024Экскурсия очень интересная и познавательная. Спасибо экскурсоводу-водителю Роману за чуткое внимание, заботу о каждом путешественнике из нашей группы, за интересный рассказ о республике.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Мусульманские»
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