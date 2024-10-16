Экскурсии по мусульманским местам Кисловодска

Найдено 3 экскурсии в категории «Мусульманские» в Кисловодске, цены от 5 525 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
На машине
скидка
10%
46 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: По месту вашего проживания
«Центральную мечеть Грозного «Сердце Чечни»»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
14 ноя в 06:00
66005 940 за человека
Из Кисловодска - в Чечню (в мини-группе)
На машине
На микроавтобусе
скидка
15%
6 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Кисловодска - в Чечню (в мини-группе)
Увидеть красоту природы нескольких республик и оценить великолепные мечети Чечни
Начало: У адреса вашего проживания
«в Грозном вы посетите величественную мечеть «Сердце Чечни», увидите православный храм Михаила Архангела и сможете подняться на смотровую площадку «Грозный Сити»»
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
11 ноя в 06:30
65005 525 за человека
Топовые локации Чечни - из Кисловодска
Джиппинг
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Топовые локации Чечни - из Кисловодска
Открыть чеченскую природу, историю и культуру: озеро Кезеной-Ам, древний город Хой и мечеть в Шали
Начало: У вашего отеля
«18:30–19:30 — посещение мечети «Гордость мусульман» в городе Шали — это самая большая мечеть Европы, которая возводилась на протяжении 7 лет»
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
27 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    16 октября 2024
    Из Кисловодска - в Чечню (в мини-группе)
    Очень понравилось путешествие в Чечню в мини группе в удобной, вместительной машине на 6 человек. Гид- водитель Расул, был внимательным,
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    много интересного нам показал и рассказал. Увидели часть Кабардино- Балкарии, Ингушетии, Осетии, были интересные остановки. А Грозный, Аргун, Шали очень впечатляют! Очень понравился обед в кафе с национальными чеченскими блюдами. Рады, что поездка у нас удалась.

  • И
    Ирина
    11 октября 2024
    Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Ездили на экскурсию с мужем. Все очень понравилось, что хотели, все увидели. Организатор Виталий всю необходимую информацию скинул после бронирования.
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    Сопровождал водитель Владимир - дорога прошла отлично. По дороге рассказывал интересную информацию. В Грозном нас встретил местный гид - экскурсия очень интересная. Обедали в ресторане, кушали местную кухню - очень вкусно. Всем рекомендую.

  • Н
    Наталья
    10 октября 2024
    Из Кисловодска - в Чечню (в мини-группе)
    Поездка подарила нам много незабываемых впечатлений, интересных мест. Остались довольны тем, что поехали и выбрали именно эту экскурсию в индивидуальном формате.
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    Удобный автомобиль и очень повезло с гидом Шамилем, который много рассказывает познавательного, начиная с истории возникновения кавказских народов, их традиций и уклада. Спасибо за отлично проведённое время!

  • С
    Светлана
    5 октября 2024
    Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Прекрасно организованная экскурсия с гидом-водителем Владимиром! Все четко, без задержек! Информация доносилась кратко, но емко! Посетили много красочных и значимых мест! Нам очень понравилось! Рекомендую!!!
  • О
    Ольга
    30 сентября 2024
    Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Экскурсия очень интересная и познавательная. Спасибо экскурсоводу-водителю Роману за чуткое внимание, заботу о каждом путешественнике из нашей группы, за интересный рассказ о республике.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Мусульманские»

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Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в ноябре 2024
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