Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Что вас ожидает

Незабываемые виды окрестностей

Путь в урочище Джилы-Су начинается в Кисловодске и займет примерно 2 часа по асфальтированной дороге. Вы проедете по красивой горной местности Ставропольского края, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республик. Увидите солнечную астрономическую обсерваторию и остановитесь в нескольких местах с впечатляющими видами на горы ⛰️. А по пути я расскажу интересные факты из жизни региона и историю 📖 первого восхождения на Эльбрус.

Водопады и целебные воды

Примерно в середине маршрута заедем в кафе в Долине нарзанов, где вы отведаете блюда кавказской кухни 🥧. Затем в Джилы-Су начнется путешествие к водопадам Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су и Эмир. Следуя по тропам к царству водной стихии, вы узнаете, в чем особенность и свойства местной минеральной воды и чем именно каждый из нарзанов полезен для здоровья. Попробуете несколько его видов и сможете посидеть в теплых омолаживающих ваннах.

Место силы и Эльбрус на закате

На обратном пути вы подъедете к горе Тузлук — Храму солнца, которая является своеобразным древним святилищем. По желанию подниметесь на вершину, услышите легенды и научные факты об этом месте. И отправитесь дальше по высокогорным ⛰️ серпантинам с новыми фантастическими панорамами, провожая Эльбрус в лучах заходящего солнца.

Организационные детали