Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге

Открыть идиллические пейзажи трех регионов, посетить Долину нарзанов и оценить красоту водопадов

Максим
Максим – Гид из Кисловодска
Вы увидите Эльбрус на расстоянии нескольких километров.

Попробуете разные виды целебной минеральной воды и разберетесь, в чем польза каждого из них.

Посетите величественные водопады и место силы на горе Тузлук.

Послушаете легенды края и историю 📖 горных восхождений.

А по пути угоститесь горячими хычинами с душистым чаем.
Задать вопросОбычно отвечает за 37 мин.
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге

Что вас ожидает

Незабываемые виды окрестностей
Путь в урочище Джилы-Су начинается в Кисловодске и займет примерно 2 часа по асфальтированной дороге. Вы проедете по красивой горной местности Ставропольского края, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республик. Увидите солнечную астрономическую обсерваторию и остановитесь в нескольких местах с впечатляющими видами на горы ⛰️. А по пути я расскажу интересные факты из жизни региона и историю 📖 первого восхождения на Эльбрус.

Водопады и целебные воды
Примерно в середине маршрута заедем в кафе в Долине нарзанов, где вы отведаете блюда кавказской кухни 🥧. Затем в Джилы-Су начнется путешествие к водопадам Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су и Эмир. Следуя по тропам к царству водной стихии, вы узнаете, в чем особенность и свойства местной минеральной воды и чем именно каждый из нарзанов полезен для здоровья. Попробуете несколько его видов и сможете посидеть в теплых омолаживающих ваннах.

Место силы и Эльбрус на закате
На обратном пути вы подъедете к горе Тузлук — Храму солнца, которая является своеобразным древним святилищем. По желанию подниметесь на вершину, услышите легенды и научные факты об этом месте. И отправитесь дальше по высокогорным ⛰️ серпантинам с новыми фантастическими панорамами, провожая Эльбрус в лучах заходящего солнца.

Организационные детали

  • В поездку отправимся на комфортабельном седане. В автомобиле 🚘 есть 2 детских кресла.
  • Дополнительные траты — питание 🍽️ в кафе, примерно 300 руб. /человека; эко-сбор для входа к термальным источникам 50 руб. /человека
Начало и место завершения
🚩 в Кисловодске по договоренности
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Всем привет. Меня зовут Максим, я коренной житель Кисловодска: люблю свой город, край и Кавказ в целом. Последние несколько лет я активно путешествую с семьей по Кавказу и каждый раз мы открываем для себя новые места. Хорошо знаю местный менталитет и культуру. В поездках стараюсь рассказать как можно больше интересных фактов и как можно меньше стандартных слов из Википедии.
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Максим проводит ещё 5 экскурсий

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