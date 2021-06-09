Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Лучше всего отправляться к термальным источникам Джилы-Су в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует обилием красок. В мае и сентябре также можно насладиться поездкой, однако температура может быть ниже, что делает прогулки менее комфортными. В остальное время года дорога может быть менее доступной из-за погодных условий, но при должной подготовке путешествие всё равно принесёт удовольствие.

Экскурсия начинается в Кисловодске и ведет к термальным источникам Джилы-Су. Путешественники увидят Эльбрус, попробуют целебные минеральные воды и насладятся кавказской кухней. На маршруте посетят водопады Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су и Эмир, а также древнее святилище на горе Тузлук. В завершение дня - захватывающие виды Эльбруса на закате. Поездка проходит на комфортабельном седане с возможностью остановок для фото

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Незабываемые виды окрестностей

Путь в урочище Джилы-Су начинается в Кисловодске и займет примерно 2 часа по асфальтированной дороге. Вы проедете по красивой горной местности Ставропольского края, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республик. Увидите солнечную астрономическую обсерваторию и остановитесь в нескольких местах с впечатляющими видами на горы. А по пути я расскажу интересные факты из жизни региона и историю первого восхождения на Эльбрус.

Водопады и целебные воды

Примерно в середине маршрута заедем в кафе в Долине нарзанов, где вы отведаете блюда кавказской кухни. Затем в Джилы-Су начнется путешествие к водопадам Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су и Эмир. Следуя по тропам к царству водной стихии, вы узнаете, в чем особенность и свойства местной минеральной воды и чем именно каждый из нарзанов полезен для здоровья. Попробуете несколько его видов и сможете посидеть в теплых омолаживающих ваннах.

Место силы и Эльбрус на закате

На обратном пути вы подъедете к горе Тузлук — Храму солнца, которая является своеобразным древним святилищем. По желанию подниметесь на вершину, услышите легенды и научные факты об этом месте. И отправитесь дальше по высокогорным серпантинам с новыми фантастическими панорамами, провожая Эльбрус в лучах заходящего солнца.

Организационные детали