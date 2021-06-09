Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
Путешествие по живописным дорогам Кавказа к термальным источникам Джилы-Су. Виды Эльбруса, водопады и кавказская кухня ждут вас
Экскурсия начинается в Кисловодске и ведет к термальным источникам Джилы-Су. Путешественники увидят Эльбрус, попробуют целебные минеральные воды и насладятся кавказской кухней.
На маршруте посетят водопады Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су и Эмир, а также древнее святилище на горе Тузлук. В завершение дня - захватывающие виды Эльбруса на закате. Поездка проходит на комфортабельном седане с возможностью остановок для фото
Лучше всего отправляться к термальным источникам Джилы-Су в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует обилием красок. В мае и сентябре также можно насладиться поездкой, однако температура может быть ниже, что делает прогулки менее комфортными. В остальное время года дорога может быть менее доступной из-за погодных условий, но при должной подготовке путешествие всё равно принесёт удовольствие.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Эльбрус
Водопады Каракая-Су
Водопады Султан
Водопады Кызыл-Су
Водопады Эмир
Гора Тузлук
Описание экскурсии
Незабываемые виды окрестностей
Путь в урочище Джилы-Су начинается в Кисловодске и займет примерно 2 часа по асфальтированной дороге. Вы проедете по красивой горной местности Ставропольского края, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республик. Увидите солнечную астрономическую обсерваторию и остановитесь в нескольких местах с впечатляющими видами на горы. А по пути я расскажу интересные факты из жизни региона и историю первого восхождения на Эльбрус.
Водопады и целебные воды
Примерно в середине маршрута заедем в кафе в Долине нарзанов, где вы отведаете блюда кавказской кухни. Затем в Джилы-Су начнется путешествие к водопадам Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су и Эмир. Следуя по тропам к царству водной стихии, вы узнаете, в чем особенность и свойства местной минеральной воды и чем именно каждый из нарзанов полезен для здоровья. Попробуете несколько его видов и сможете посидеть в теплых омолаживающих ваннах.
Место силы и Эльбрус на закате
На обратном пути вы подъедете к горе Тузлук — Храму солнца, которая является своеобразным древним святилищем. По желанию подниметесь на вершину, услышите легенды и научные факты об этом месте. И отправитесь дальше по высокогорным серпантинам с новыми фантастическими панорамами, провожая Эльбрус в лучах заходящего солнца.
Организационные детали
В поездку отправимся на комфортабельном седане. В автомобиле есть 2 детских кресла.
Дополнительные траты — питание в кафе, примерно 300 руб. /человека; эко-сбор для входа к термальным источникам 50 руб. /человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кисловодске по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1558 туристов
Я коренной житель Кисловодска, знаю историю родного города, края и Кавказа в целом. Люблю путешествовать с семьёй и понимаю, чего хотят путешественники. Разбираюсь в национальных особенностях, знаю местный менталитет и культуру. В поездках стараюсь рассказать как можно больше интересных фактов и как можно меньше стандартных слов из Википедии. Приглашаю вас на увлекательные, полные открытий и впечатлений мои экскурсии.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Марина
Искренне хотелось поблагодарить Максима за представленную возможность посетить уникальные места Джилы-Су. Это тот случай, когда путь хорош сам по себе, вне зависимости от места назначения. Завораживающие горные пейзажи на 360 читать дальшеуменьшить
градусов, вся цветовая гамма и местный колорит поражают!!! (Не разобралась как добавить фото для подтверждения слов). Кстати, Максим на свою камеру сделал несколько видео и фото с нами и прислал нам на указанный эл. адрес. В целом все здорово, но было бы вообще супер, если бы время не бежало так быстро (восьмичасовая экскурсия пролетела незаметно). Экскурсия подойдет людям любого возраста. Желаю любителям супер видов и водопадов получить как можно больше ярких впечатлений и радуги эмоций!
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Дмитрий
Потрясающе живописная дорога! Несколько раз останавливались по нашей просьбе просто "вот там" и от видов захватывало дух! Максим рассказал несколько занимательных историй о местах, на которые мы смотрели. В пути всё было отлично, поездка была очень комфортной. Есть вопросы к местной администрации по поводу благоустройства, но это другая история. В целом, экскурсию и Максима как гида однозначно рекомендую!
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Юлия
Ездили с Максимом на экскурсию семьёй (2 взрослых и 2 деток 7 лет и 1 год),маршрут не утомительный,очень комфортный. Вокруг безумно красиво. Автомобиль комфортный. Максим очень интересно рассказывает о родном крае, автомобиль водит идеально,аккуратно и спокойно, для нас это было очень важно!!! Очень благодарны за замечательную поездку! Однозначно рекомендуем!!!
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Е
Елена
Джилы-Су необыкновенная по своей красоте и наполненности экскурсия. Горные пейзажи, водопады, источники. Нам повезло с экскурсоводом. Максим интеллигентный, знающий, комфортный по общению человек.
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О
Ольга
Экскурсия понравилась. Спасибо гиду-Максиму.
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Т
Татьяна
Отличная экскурсия. Замечательная природа. Прекрасная погода. Как всегда прекрасно провели время.
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