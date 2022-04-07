Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов

Приглашаем вас увидеть самый впечатляющий символ Кавказа - заснеженные вершины Эльбруса

4.6
165 отзывов
Групповая
Приглашаем вас увидеть самый впечатляющий символ Кавказа — заснеженные вершины Эльбруса.

На комфортабельном автобусе мы повезем вас по горам Большого Кавказского хребта вместе с опытным гидом.

На склон Эльбруса вы подниметесь по канатной дороге, а после этого побываете на поляне Чегет, откуда открываются лучшие виды на Эльбрус, и в Долине Нарзанов, где можно будет набрать минеральной воды прямо из источника.
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов

Что вас ожидает 🤩

  • Эльбрус
  • Панораму Большого Кавказского хребта
  • Горы лакколиты Кавказских Минеральных Вод
  • Тамбуканское озеро
  • Баксанское ущелье
  • Ущелье Адыр-су
  • Пещеру первобытного человека
  • Теснина Шат-боват
  • Поляна Чегет
  • Поляна Азау
  • Долина Нарзанов
  • Верхняя Балкария
Выше гор могут быть только горы! Вы покорите самую высокую гору в Европе и России, символ Кавказа- Эльбрус. Увлекательное дневное путешествие с видами Большого Кавказского Хребта на комфортабельном автобусе в сопровождении нашего опытного, эрудированного гида. Поднимитесь на сам склон Эльбруса по канатной дороге, посетите Долину Нарзанов, и поляну Чегет. Впечатления от Эльбруса останутся с Вами навсегда!!!
Отправившись с нами в путешествие, вы, проедете по самым живописным ущельям центрального Кавказа, попьете нарзан, выбивающий у подножья Эльбруса, по канатным дорогам подниметесь на высоту 3800, откуда вам откроется панорама всего Большого Кавказского хребта.

Путешествие к Эльбрусу начинается:

  • Дорога проходит через восхитительное Баксанское ущелье. Величие хребтов, богатство и вся мощь природы Кавказа видны уже здесь. По пути посетим ущелье Адыр-су – одно из красивейших мест Кабардино-Балкарии.

Канатные дороги:

  • Наша первая остановка в долине Чегет подарит вам уникальную возможность поднять по канатной дороге на высоты 2800м и насладиться видами Эльбруса во всей красе. Сможете запечатлеть себя по фоне гор.
  • Во время второй остановки в долине Азау вы поднимитесь на вагончике, непосредственно на склон Эльбруса на высоту 3800м и вот вы покоритель самой высокой горы Европы. У ваших ног весь Большой Кавказский хребет.
Привал
У вас будет возможность отведать блюда местной кухни в кафе

Долина Нарзанов

Вы посетите уникальный национальный заповедник «Приэльбрусье» с Долиной Нарзанов, где нашли выход около 20 минеральных источников, выбивающих из самых недр Эльбруса. Местные целебные воды богаты железом, поэтому земля поляны необычного терракотового цвета.

Важно:

  • Возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
  • Погода в горах капризна. Возьмите теплую одежду, солнцезащитные очки и крем.
Путешествие с нами к Эльбрусу станет ярким, блестящим событием вашего отдыха на Кавказе!!!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Канатная дорога поляна Чегет — 900 рублей
  • Канатная дорога поляна Азау — 1400 рублей
  • Въезд в ущелье Адыр-су — 100 рублей
  • Экологический сбор — 150 рублей
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Благодарим Вас за выбор нашей туристической фирмы.
  • Для уточнения деталей экскурсии мы свяжемся Вам в ближайшее время
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы от туристов

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