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Описание
Что вас ожидает
Горы, скалы, перевалы…
Ущелье реки Хасаут находится в 30 километрах от Кисловодска, по пути к знаменитому урочищу Джилы-Су. Обычно здесь не задерживаются: по гористой местности проедет не всякий автомобиль. На комфортном внедорожнике вместе со мной или другим гидом из нашей команды вы отправитесь в места, откуда открываются невероятные виды. Кавказский хребет во главе с Эльбрусом, Минги-Тау и его верные «оруженосцы», плато Канжол — все Кавказские Минеральные Воды как на ладони! По пути узнаете об истории региона, возникновении курорта в долине реки Хасаут, быте местных народов и природе этого края.
Удивительное ущелье
В Хасаут едут главным образом ради минеральных источников. Здесь они бьют из-под земли буквально на каждом шагу. Среди горных рек, субальпийских лугов и лесного массива проложена экотропа. Мы пройдёмся по ней, чтобы подышать целебным воздухом. Изучить ландшафт и выяснить, откуда здесь здание, похожее на замок. А ещё в парке «Долина нарзанов» есть всесезонная тюбинговая трасса, который очень нравится и детям, и взрослым.
Ферма альпака
Да-да, вам не показалось — на Северном Кавказе живут южноамериканские верблюды! Климат в ущелье настолько благоприятный и мягкий, что эти высокогорные животные чувствуют себя как дома. Мы посетим ферму альпака, чтобы познакомиться с пушистыми гостями из Латинской Америки. Понаблюдаем за их повадками, погладим и покормим с руки.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия проходит на внедорожнике (УАЗ Патриот, ГАЗ Соболь, Тойота или Ниссан)
Дополнительные расходы
Вход в парк «Долина нарзанов»: 100 руб. /чел.
Посещение фермы альпака (бесконтактное 100 руб. /чел., контактное 300 руб. /чел.)
Питание в кафе и напитки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
от места проживания в пределах города Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели 566 экскурсий для 822 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Алексей, и я представляю команду профессиональных гидов в Кисловодске и городах Кавказских Минеральных Вод. Наш профессиональный опыт — более 12 лет! Мы покажем вам Северный Кавказ во всей красе и всё расскажем об этих местах!
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