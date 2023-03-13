В долине реки Хасаут проложены маршруты к Эльбрусу, но сама местность практически не тронута цивилизацией. Вверху — неприступные горные хребты, под ногами — бурлящие нарзаны. Вы увидите места, где суровое безлесье сменяется изобильными пастбищами. Узнаете, как жизнь вернулась в некогда заброшенный край. И подружитесь с местными обитателями — семейством альпака.

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Описание

Что вас ожидает

Горы, скалы, перевалы…

Ущелье реки Хасаут находится в 30 километрах от Кисловодска, по пути к знаменитому урочищу Джилы-Су. Обычно здесь не задерживаются: по гористой местности проедет не всякий автомобиль. На комфортном внедорожнике вместе со мной или другим гидом из нашей команды вы отправитесь в места, откуда открываются невероятные виды. Кавказский хребет во главе с Эльбрусом, Минги-Тау и его верные «оруженосцы», плато Канжол — все Кавказские Минеральные Воды как на ладони! По пути узнаете об истории региона, возникновении курорта в долине реки Хасаут, быте местных народов и природе этого края.

Удивительное ущелье

В Хасаут едут главным образом ради минеральных источников. Здесь они бьют из-под земли буквально на каждом шагу. Среди горных рек, субальпийских лугов и лесного массива проложена экотропа. Мы пройдёмся по ней, чтобы подышать целебным воздухом. Изучить ландшафт и выяснить, откуда здесь здание, похожее на замок. А ещё в парке «Долина нарзанов» есть всесезонная тюбинговая трасса, который очень нравится и детям, и взрослым.

Ферма альпака

Да-да, вам не показалось — на Северном Кавказе живут южноамериканские верблюды! Климат в ущелье настолько благоприятный и мягкий, что эти высокогорные животные чувствуют себя как дома. Мы посетим ферму альпака, чтобы познакомиться с пушистыми гостями из Латинской Америки. Понаблюдаем за их повадками, погладим и покормим с руки.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсия проходит на внедорожнике (УАЗ Патриот, ГАЗ Соболь, Тойота или Ниссан)

Дополнительные расходы