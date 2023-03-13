Хасаут - уголок Южной Америки в горах Кавказа

Через скалы и бездорожье навстречу головокружительным видам и пушистым альпака

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В долине реки Хасаут проложены маршруты к Эльбрусу, но сама местность практически не тронута цивилизацией. Вверху — неприступные горные хребты, под ногами — бурлящие нарзаны. Вы увидите места, где суровое безлесье сменяется изобильными пастбищами. Узнаете, как жизнь вернулась в некогда заброшенный край. И подружитесь с местными обитателями — семейством альпака.
Хасаут - уголок Южной Америки в горах Кавказа
Хасаут - уголок Южной Америки в горах Кавказа
Хасаут - уголок Южной Америки в горах Кавказа
Хасаут - уголок Южной Америки в горах Кавказа
Хасаут - уголок Южной Америки в горах Кавказа
Хасаут - уголок Южной Америки в горах Кавказа
Хасаут - уголок Южной Америки в горах Кавказа
Ближайшие даты:
14
мар
16
мар
18
мар
20
мар
21
мар
23
мар
25
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Горы, скалы, перевалы…

Ущелье реки Хасаут находится в 30 километрах от Кисловодска, по пути к знаменитому урочищу Джилы-Су. Обычно здесь не задерживаются: по гористой местности проедет не всякий автомобиль. На комфортном внедорожнике вместе со мной или другим гидом из нашей команды вы отправитесь в места, откуда открываются невероятные виды. Кавказский хребет во главе с Эльбрусом, Минги-Тау и его верные «оруженосцы», плато Канжол — все Кавказские Минеральные Воды как на ладони! По пути узнаете об истории региона, возникновении курорта в долине реки Хасаут, быте местных народов и природе этого края.

Удивительное ущелье

В Хасаут едут главным образом ради минеральных источников. Здесь они бьют из-под земли буквально на каждом шагу. Среди горных рек, субальпийских лугов и лесного массива проложена экотропа. Мы пройдёмся по ней, чтобы подышать целебным воздухом. Изучить ландшафт и выяснить, откуда здесь здание, похожее на замок. А ещё в парке «Долина нарзанов» есть всесезонная тюбинговая трасса, который очень нравится и детям, и взрослым.

Ферма альпака

Да-да, вам не показалось — на Северном Кавказе живут южноамериканские верблюды! Климат в ущелье настолько благоприятный и мягкий, что эти высокогорные животные чувствуют себя как дома. Мы посетим ферму альпака, чтобы познакомиться с пушистыми гостями из Латинской Америки. Понаблюдаем за их повадками, погладим и покормим с руки.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на внедорожнике (УАЗ Патриот, ГАЗ Соболь, Тойота или Ниссан)

Дополнительные расходы

  • Вход в парк «Долина нарзанов»: 100 руб. /чел.
  • Посещение фермы альпака (бесконтактное 100 руб. /чел., контактное 300 руб. /чел.)
  • Питание в кафе и напитки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от места проживания в пределах города Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
Долина Нарзанов
Популярные места
Минеральные источники

Похожие туры из Кисловодска

Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
88 отзывов
Очень популярно сейчас
Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
Отправиться за яркими впечатлениями к комплексу сказочных водопадов и услышать легенды горы Кольцо
Г. Кисловодск
Завтра
15 мар
16 мар
17 мар
5 850 за всё до 4 чел.
Домбай: путь к вершинам Кавказа
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
18 отзывов
Домбай: путь к вершинам Кавказа
Впечатлиться величием гор, увидеть необычные скалы и побывать в заповеднике-зоопарке
по договоренности
Завтра
14 мар
15 мар
16 мар
от 11 500 за всё до 3 чел.
Плато Бермамыт - ощутить мощь Кавказа
7 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
21 отзыв
Плато Бермамыт - ощутить мощь Кавказа
Джип-путешествие в мини-группе навстречу захватывающим пейзажам и интересной истории
у вашего отеля в Кисловодске
Завтра
14 мар
15 мар
16 мар
от 10 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кисловодске
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ