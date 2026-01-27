Начните свой день с восхождения на плато Шаджатмаз, где вас ожидают захватывающие виды на Эльбрус и Кавказский хребет.
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6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды на Кавказский хребет и Эльбрус
- 🏰 Посещение древней крепости 6 века
- 🖼️ Древние наскальные рисунки
- 🏞️ Прогулка по заброшенному аулу
- 🦙 Визит на ферму альпак
- 🍽️ Вкусный обед в горном кафе
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Плато Шаджатмаз
- Перевал «Восьмёрка»
- Крепость 6 века
- Древние рисунки
- Аул Хасаут
- Ферма альпак
Описание экскурсии
Приключение начинается!
Выезжаем из Кисловодска в 9 утра на комфортабельном внедорожнике. Дорога до первой остановки займёт до 40 мин.
Плато Шаджатмаз. Легендарное место на высоте 2100 м, с которого вам откроются виды на плато Канжол, Кавказский хребет и, конечно же, на Эльбрус. Здесь же расположена солнечная обсерватория, вы увидите её.
Хасаутское ущелье
- Двигаемся по горному серпантину через перевал, который в народе прозвали «Восьмёрка».
- Спустившись, мы окажемся у развалин дозорной крепости 6 века, откуда вы насладитесь видом ущелья.
- Теперь едем к скале, на которой вы найдёте древние рисунки, сделанные охрой несколько тысяч лет назад. Здесь мы проведём обряд коллективного молчания — как и зачем это делается, вы узнаете от гида.
- Заглянем в заброшенный аул Хасаут, где вы попробуете один из самых вкусных нарзанов из источника.
Ферма альпак. На обратной дороге заедем в гости к животным, которых нечасто встретишь в наших краях, ведь их родина — это перуанские Анды. Но климат Кавказа для них идеален: вы убедитесь в этом, когда побываете на ферме альпак, где их можно будет покормить и погладить.
Обед. Нагуляв аппетит, заедем в одно из самых популярных горных кафе к нашему старому товарищу Билялу, где его сыновья накормят вас отменной форелью или шашлыком из мяса горных овец карачаевской породы, а также вкуснейшими хычинами. Обменяемся впечатлениями, передохнём и отправимся обратно в Кисловодск, куда вернёмся где-то в 16:00–17:00.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
- Мы можем забрать вас из Пятигорска или Ессентуков, в таком случае цена будет выше на 500 руб.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Общение с альпаками — 500 руб.
- Обед — 600 руб. в среднем
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3200 ₽
|С выездом из пятигорска или ессентуков
|3700 ₽