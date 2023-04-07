Ущелье Хасаут — это не просто живописное место среди гор. Здесь остались следы древнейшей истории: руины крепости 6 века, наскальные рисунки 3 тысячелетия до н. э., заброшенный аул. Дорога до ущелья будет незабываемой: плато Шаджатмаз, перевал «Восьмёрка», виды на Кавказский хребет… Вы полюбуетесь пейзажами и следами былых цивилизаций, а ещё побываете на ферме альпак!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приключение начинается!

Выезжаем из Кисловодска в 9 утра на комфортабельном внедорожнике. Дорога до первой остановки займёт до 40 мин.

Плато Шаджатмаз. Легендарное место на высоте 2100 м, с которого вам откроются виды на плато Канжол, Кавказский хребет и, конечно же, на Эльбрус. Здесь же расположена солнечная обсерватория, вы увидите её.

Хасаутское ущелье

Двигаемся по горному серпантину через перевал, который в народе прозвали «Восьмёрка» .

. Спустившись, мы окажемся у развалин дозорной крепости 6 века , откуда вы насладитесь видом ущелья.

, откуда вы насладитесь видом ущелья. Теперь едем к скале, на которой вы найдёте древние рисунки , сделанные охрой несколько тысяч лет назад. Здесь мы проведём обряд коллективного молчания — как и зачем это делается, вы узнаете от гида.

, сделанные охрой несколько тысяч лет назад. Здесь мы проведём обряд коллективного молчания — как и зачем это делается, вы узнаете от гида. Заглянем в заброшенный аул Хасаут, где вы попробуете один из самых вкусных нарзанов из источника.

Ферма альпак. На обратной дороге заедем в гости к животным, которых нечасто встретишь в наших краях, ведь их родина — это перуанские Анды. Но климат Кавказа для них идеален: вы убедитесь в этом, когда побываете на ферме альпак, где их можно будет покормить и погладить.

Обед. Нагуляв аппетит, заедем в одно из самых популярных горных кафе к нашему старому товарищу Билялу, где его сыновья накормят вас отменной форелью или шашлыком из мяса горных овец карачаевской породы, а также вкуснейшими хычинами. Обменяемся впечатлениями, передохнём и отправимся обратно в Кисловодск, куда вернёмся где-то в 16:00–17:00.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике

Мы можем забрать вас из Пятигорска или Ессентуков, в таком случае цена будет выше на 500 руб.

Дополнительные расходы (по желанию)