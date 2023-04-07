Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе

Побывать на головокружительных смотровых с видом на Эльбрус, в заброшенном ауле и в гостях у альпак

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Ответы на вопросы
Ущелье Хасаут — это не просто живописное место среди гор. Здесь остались следы древнейшей истории: руины крепости 6 века, наскальные рисунки 3 тысячелетия до н. э., заброшенный аул.

Дорога до ущелья будет незабываемой: плато Шаджатмаз, перевал «Восьмёрка», виды на Кавказский хребет… Вы полюбуетесь пейзажами и следами былых цивилизаций, а ещё побываете на ферме альпак!
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

Приключение начинается!

Выезжаем из Кисловодска в 9 утра на комфортабельном внедорожнике. Дорога до первой остановки займёт до 40 мин.

Плато Шаджатмаз. Легендарное место на высоте 2100 м, с которого вам откроются виды на плато Канжол, Кавказский хребет и, конечно же, на Эльбрус. Здесь же расположена солнечная обсерватория, вы увидите её.

Хасаутское ущелье

  • Двигаемся по горному серпантину через перевал, который в народе прозвали «Восьмёрка».
  • Спустившись, мы окажемся у развалин дозорной крепости 6 века, откуда вы насладитесь видом ущелья.
  • Теперь едем к скале, на которой вы найдёте древние рисунки, сделанные охрой несколько тысяч лет назад. Здесь мы проведём обряд коллективного молчания — как и зачем это делается, вы узнаете от гида.
  • Заглянем в заброшенный аул Хасаут, где вы попробуете один из самых вкусных нарзанов из источника.

Ферма альпак. На обратной дороге заедем в гости к животным, которых нечасто встретишь в наших краях, ведь их родина — это перуанские Анды. Но климат Кавказа для них идеален: вы убедитесь в этом, когда побываете на ферме альпак, где их можно будет покормить и погладить.

Обед. Нагуляв аппетит, заедем в одно из самых популярных горных кафе к нашему старому товарищу Билялу, где его сыновья накормят вас отменной форелью или шашлыком из мяса горных овец карачаевской породы, а также вкуснейшими хычинами. Обменяемся впечатлениями, передохнём и отправимся обратно в Кисловодск, куда вернёмся где-то в 16:00–17:00.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Мы можем забрать вас из Пятигорска или Ессентуков, в таком случае цена будет выше на 500 руб.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Общение с альпаками — 300 руб.
  • Обед — 600 руб. в среднем

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Ленину напротив Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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