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случайности неслучайны. С этой экскурсией произошла та же история.



Когда попадаешь в горы, не покидает ощущение, что за тысячи лет до твоего появления здесь было так, и через тысячи лет после нашего здесь всё будет так же. Нам повезло с погодой, воздух был ясный и мы могли всё рассмотреть. Вокруг бурлила жизнь: из под каждого камня выпрыгивал суслик, на любом пригорке грелись на солнышке либо телята, либо жеребята. Один раз даже повезло наблюдать, как над своей жертвой сгрудились стервятники. Взгляд падает на ущелье - по нему течёт горная река, поднимаешь голову вверх - летают коршуны и орлы. Горы ровной стеной обступают путников, даже виден был красавец Эльбрус. Небо извивающимся голубым ковром простирается до самого горизонта. Разломы гор создают впечатления, что попал в фильм с индейцами времён Дикого Запада.



Рашид, так зовут экскурсовода, рассказывал нам об истории этих мест, вплетая в историю местные обычаи и предания. Поскольку он здесь местный, то экскурсия была со своим, авторским взглядом. Да и места, которые он нам показывал, были связаны с ним лично. Это чувствовалось. Сам экскурсовод эрудированный и образованный человек, что следует из его речи.



Учитывая девственность мест, экскурсия была похожа на аттракцион в хорошем смысле этого слова. Через экран монитора это ощущение не передать. Поездка была спокойной, но захватывающей. Сначала у тебя захватывает дыхание от природной красоты окружающих гор, затем ты уже стоишь на высоком склоне и вдыхаешь горный ветер, после ты уже прикасаешься к истории возле древнего дозорного пункта и разглядываешь наскальную живопись тысячелетней давности.



Всё не пересказать, да это и не нужно, чтобы не портить экскурсию следующим путешественникам. Чтобы было проще понять, прикладываю фотографии. Получилось как с хорошей книгой - завидуешь тем людям, которые её ещё не прочитали.