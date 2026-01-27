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Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе

Приключение в Кисловодске: горное путешествие с уникальными находками и альпаками в ущелье Хасаут
Ущелье Хасаут приглашает вас в путешествие по страницам истории и красотам природы.

Начните свой день с восхождения на плато Шаджатмаз, где вас ожидают захватывающие виды на Эльбрус и Кавказский хребет.

Посетите уникальные
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руины крепости VI века и откройте для себя древние наскальные рисунки, которые перенесут вас в эпоху 3 тысячелетия до Н.Э. Таинственный аул Хасаут раскроет свои секреты, а чистейший нарзан подарит свежесть и силы.

Завершите экскурсию визитом на ферму альпак, где вы сможете поближе познакомиться с этими удивительными животными.

Вкусный обед в горном кафе с традиционными блюдами Кавказа станет приятным завершением вашего приключения. Эта экскурсия станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем путешествии в Кисловодск

5
44 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды на Кавказский хребет и Эльбрус
  • 🏰 Посещение древней крепости 6 века
  • 🖼️ Древние наскальные рисунки
  • 🏞️ Прогулка по заброшенному аулу
  • 🦙 Визит на ферму альпак
  • 🍽️ Вкусный обед в горном кафе

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Хасаутского ущелья - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, а природа поражает своим разнообразием. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже стоит отправиться в путешествие: меньше туристов, а горы играют яркими красками. Зимой и в начале весны условия могут быть менее комфортными из-за холодов и снега, но для любителей уединения и зимних пейзажей это может стать особенным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе

Что можно увидеть

  • Плато Шаджатмаз
  • Перевал «Восьмёрка»
  • Крепость 6 века
  • Древние рисунки
  • Аул Хасаут
  • Ферма альпак

Описание экскурсии

Приключение начинается!

Выезжаем из Кисловодска в 9 утра на комфортабельном внедорожнике. Дорога до первой остановки займёт до 40 мин.

Плато Шаджатмаз. Легендарное место на высоте 2100 м, с которого вам откроются виды на плато Канжол, Кавказский хребет и, конечно же, на Эльбрус. Здесь же расположена солнечная обсерватория, вы увидите её.

Хасаутское ущелье

  • Двигаемся по горному серпантину через перевал, который в народе прозвали «Восьмёрка».
  • Спустившись, мы окажемся у развалин дозорной крепости 6 века, откуда вы насладитесь видом ущелья.
  • Теперь едем к скале, на которой вы найдёте древние рисунки, сделанные охрой несколько тысяч лет назад. Здесь мы проведём обряд коллективного молчания — как и зачем это делается, вы узнаете от гида.
  • Заглянем в заброшенный аул Хасаут, где вы попробуете один из самых вкусных нарзанов из источника.

Ферма альпак. На обратной дороге заедем в гости к животным, которых нечасто встретишь в наших краях, ведь их родина — это перуанские Анды. Но климат Кавказа для них идеален: вы убедитесь в этом, когда побываете на ферме альпак, где их можно будет покормить и погладить.

Обед. Нагуляв аппетит, заедем в одно из самых популярных горных кафе к нашему старому товарищу Билялу, где его сыновья накормят вас отменной форелью или шашлыком из мяса горных овец карачаевской породы, а также вкуснейшими хычинами. Обменяемся впечатлениями, передохнём и отправимся обратно в Кисловодск, куда вернёмся где-то в 16:00–17:00.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Мы можем забрать вас из Пятигорска или Ессентуков, в таком случае цена будет выше на 500 руб.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Общение с альпаками — 500 руб.
  • Обед — 600 руб. в среднем

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3200 ₽
С выездом из пятигорска или ессентуков3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Ленину напротив Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рашид
Рашид — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 433 туристов
Привет! Меня зовут Рашид, я создатель туров по Кавказу. Сколько помню себя, я всегда любил путешествовать. Уезжал на машинах, поездах, попутках. Уходил пешком, добирался на самолётах. Мною движет непреодолимое желание
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видеть новое и встречать новых людей в жизни. В 2016 году прошёл пешком весь Кавказ от Чёрного до Каспийского моря. С 1998 года я занимался конным туризмом, в 2007 году наша команда начала организовывать мероприятия для компаний, экскурсии и туры. Сейчас у нас команда опытных гидов со знанием истории Кавказа, опытом вождения автомобилей в горах и своим автопарком. Мы будем рады организовать для вас интересный и незабываемый отдых на Кавказе. Путешествуйте с нами — и вы увидите больше!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
2
3
2
1
Н
Очень интересная и не утомительная поездка. Горы великолепны, зима их не портит:) Возьмите с собой ёмкость под минеральную воду, очень вкусный источник в заброшенном ауле. Поездку однозначно рекомендую! Не отказывайтесь от посещения питомника альпак, хозяева радушны, альпаки любопытны и доброжелательны, когда ещё с ними сэлфи сможете сделать:)))
Очень интересная и не утомительная поездка. Горы великолепны, зима их не портит:) Возьмите с собой ёмкость
Очень интересная и не утомительная поездка. Горы великолепны, зима их не портит:) Возьмите с собой ёмкость
Очень интересная и не утомительная поездка. Горы великолепны, зима их не портит:) Возьмите с собой ёмкость
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Светлана
Поездка состоится в любую погоду. Нам не повезло, всю дорогу шел дождь. Вверху гор не было видно от слова "совсем". Ну может надо все таки отменять экскурсию, если уж видно,
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что все плохо. Гид у нас был Али. Ну по сути это просто водитель. Потому что какой то особо информации не было. Понравилось кафе, в которое завёз Али пообедать. С очень красивым видом из панорамных окон. В эту дождливую погоду, когда мы все промокли, было приятно сидеть в теплом и уютном кафе, любоваться горными пейзажами из окна. Ну и альпаки очень милые. Здесь погода не смогла нам помешать пообщаться с этими милашками. Они прелесть! В целом не жалею, что поехала. По своему было интересно.

Поездка состоится в любую погоду. Нам не повезло, всю дорогу шел дождь. Вверху гор не было
Поездка состоится в любую погоду. Нам не повезло, всю дорогу шел дождь. Вверху гор не было
Поездка состоится в любую погоду. Нам не повезло, всю дорогу шел дождь. Вверху гор не было
Поездка состоится в любую погоду. Нам не повезло, всю дорогу шел дождь. Вверху гор не было
Поездка состоится в любую погоду. Нам не повезло, всю дорогу шел дождь. Вверху гор не было
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Нина
Прекрасная экскурсия чтоб насладиться красотой кавказских гор и в очередной раз бесповоротно влюбиться в эти места. Нас провезли по живописной дороге, где можно было полюбоваться на Кавказский хребет. Во время
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нашей экскурсии он оказался в пелене из облаков,но и эти виды были прекрасны. Наскальные рисунки тысячелетней давности впечатляют, можно соприкоснуться с прошлым, это незабываемо. А общение с альпаками никого не оставят равнодушным. В ущелье Хасаут на берегу реки мы провели с группой обет "коллективного молчания", забыв на время про телефоны, а фотографировать было что)))Спокойствие, умиротворение, в далеке от суеты и проблем-вот такой спектр эмоций ты испытываешь в этот момент. Нарзаны, обед в горах были просто бесподобны… Если вам хочется тишины и покоя хоть на полдня, то вам сюда.

Прекрасная экскурсия чтоб насладиться красотой кавказских гор и в очередной раз бесповоротно влюбиться в эти места.
Прекрасная экскурсия чтоб насладиться красотой кавказских гор и в очередной раз бесповоротно влюбиться в эти места.
Прекрасная экскурсия чтоб насладиться красотой кавказских гор и в очередной раз бесповоротно влюбиться в эти места.
Прекрасная экскурсия чтоб насладиться красотой кавказских гор и в очередной раз бесповоротно влюбиться в эти места.
Прекрасная экскурсия чтоб насладиться красотой кавказских гор и в очередной раз бесповоротно влюбиться в эти места.
Прекрасная экскурсия чтоб насладиться красотой кавказских гор и в очередной раз бесповоротно влюбиться в эти места.
Прекрасная экскурсия чтоб насладиться красотой кавказских гор и в очередной раз бесповоротно влюбиться в эти места.
Прекрасная экскурсия чтоб насладиться красотой кавказских гор и в очередной раз бесповоротно влюбиться в эти места.+1
Прекрасная экскурсия чтоб насладиться красотой кавказских гор и в очередной раз бесповоротно влюбиться в эти места.
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И
Бывают в жизни ситуации, когда случайно попадаешь в определённое место и определённую компанию. И этот момент так западает в душу в виде воспоминаний, что никогда это не повторишь. Как говорится,
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случайности неслучайны. С этой экскурсией произошла та же история.

Когда попадаешь в горы, не покидает ощущение, что за тысячи лет до твоего появления здесь было так, и через тысячи лет после нашего здесь всё будет так же. Нам повезло с погодой, воздух был ясный и мы могли всё рассмотреть. Вокруг бурлила жизнь: из под каждого камня выпрыгивал суслик, на любом пригорке грелись на солнышке либо телята, либо жеребята. Один раз даже повезло наблюдать, как над своей жертвой сгрудились стервятники. Взгляд падает на ущелье - по нему течёт горная река, поднимаешь голову вверх - летают коршуны и орлы. Горы ровной стеной обступают путников, даже виден был красавец Эльбрус. Небо извивающимся голубым ковром простирается до самого горизонта. Разломы гор создают впечатления, что попал в фильм с индейцами времён Дикого Запада.

Рашид, так зовут экскурсовода, рассказывал нам об истории этих мест, вплетая в историю местные обычаи и предания. Поскольку он здесь местный, то экскурсия была со своим, авторским взглядом. Да и места, которые он нам показывал, были связаны с ним лично. Это чувствовалось. Сам экскурсовод эрудированный и образованный человек, что следует из его речи.

Учитывая девственность мест, экскурсия была похожа на аттракцион в хорошем смысле этого слова. Через экран монитора это ощущение не передать. Поездка была спокойной, но захватывающей. Сначала у тебя захватывает дыхание от природной красоты окружающих гор, затем ты уже стоишь на высоком склоне и вдыхаешь горный ветер, после ты уже прикасаешься к истории возле древнего дозорного пункта и разглядываешь наскальную живопись тысячелетней давности.

Всё не пересказать, да это и не нужно, чтобы не портить экскурсию следующим путешественникам. Чтобы было проще понять, прикладываю фотографии. Получилось как с хорошей книгой - завидуешь тем людям, которые её ещё не прочитали.

Бывают в жизни ситуации, когда случайно попадаешь в определённое место и определённую компанию. И этот момент
Бывают в жизни ситуации, когда случайно попадаешь в определённое место и определённую компанию. И этот момент
Бывают в жизни ситуации, когда случайно попадаешь в определённое место и определённую компанию. И этот момент
Бывают в жизни ситуации, когда случайно попадаешь в определённое место и определённую компанию. И этот момент
Бывают в жизни ситуации, когда случайно попадаешь в определённое место и определённую компанию. И этот момент
Бывают в жизни ситуации, когда случайно попадаешь в определённое место и определённую компанию. И этот момент
Бывают в жизни ситуации, когда случайно попадаешь в определённое место и определённую компанию. И этот момент
Бывают в жизни ситуации, когда случайно попадаешь в определённое место и определённую компанию. И этот момент+1
Бывают в жизни ситуации, когда случайно попадаешь в определённое место и определённую компанию. И этот момент
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Ю
Не в первый раз в Кисловодске и стандартный набор скучающего курортника уже приелся. Поэтому сомневались, стоит ли ехать в короткую поездку на полдня. Неожиданно получилось легкое, интересное, познавательное путешествие с
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отличным гидом и прекрасными видами. Весь Кавказский хребет, как на ладони и ни души вокруг! Ущелье очень красивое, посмотрели наскальные рисунки возрастом 5 тысяч лет и ферму с альпаками, прогулялись по живописной горной дороге, попробовали вкуснейший нарзан прямо из источника. Поездкой остались очень довольны, узнали много нового о культуре Карачаево-черкесии и других горных народов, посмотрели гробницы древних аланов и просто классно провели время! Оказывается, возле Кисловодска есть не только "Гора-Кольцо" и Медовые водопады) Спасибо, Рашиду, обязательно съездим еще куда-нибудь с вами!

Не в первый раз в Кисловодске и стандартный набор скучающего курортника уже приелся. Поэтому сомневались, стоит
Не в первый раз в Кисловодске и стандартный набор скучающего курортника уже приелся. Поэтому сомневались, стоит
Не в первый раз в Кисловодске и стандартный набор скучающего курортника уже приелся. Поэтому сомневались, стоит
Не в первый раз в Кисловодске и стандартный набор скучающего курортника уже приелся. Поэтому сомневались, стоит
Не в первый раз в Кисловодске и стандартный набор скучающего курортника уже приелся. Поэтому сомневались, стоит
Не в первый раз в Кисловодске и стандартный набор скучающего курортника уже приелся. Поэтому сомневались, стоит
Не в первый раз в Кисловодске и стандартный набор скучающего курортника уже приелся. Поэтому сомневались, стоит
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Анастасия
Это было замечательное и максимально комфортное путешествие))). Мы увидели прекрасное, хоть и немного туманное ущелье, услышали как перекликиваются суслики, попробовали очень вкусный нарзан, послушали тишину рядом с древними письменами, и
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целовались с альпаками))).
Поездка на мой взгляд подойдёт всем, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки.
Отдельное спасибо Рашиду, который заботился о нас в этом путешествии и рассказывал обо всём, что мы видели по дороге, об истории края и жителях этой прекрасной земли))).

Это было замечательное и максимально комфортное путешествие))). Мы увидели прекрасное, хоть и немного туманное ущелье, услышали
Это было замечательное и максимально комфортное путешествие))). Мы увидели прекрасное, хоть и немного туманное ущелье, услышали
Это было замечательное и максимально комфортное путешествие))). Мы увидели прекрасное, хоть и немного туманное ущелье, услышали
Это было замечательное и максимально комфортное путешествие))). Мы увидели прекрасное, хоть и немного туманное ущелье, услышали
Это было замечательное и максимально комфортное путешествие))). Мы увидели прекрасное, хоть и немного туманное ущелье, услышали
Это было замечательное и максимально комфортное путешествие))). Мы увидели прекрасное, хоть и немного туманное ущелье, услышали
Это было замечательное и максимально комфортное путешествие))). Мы увидели прекрасное, хоть и немного туманное ущелье, услышали
Это было замечательное и максимально комфортное путешествие))). Мы увидели прекрасное, хоть и немного туманное ущелье, услышали+1
Это было замечательное и максимально комфортное путешествие))). Мы увидели прекрасное, хоть и немного туманное ущелье, услышали
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Входит в следующие категории Кисловодска

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