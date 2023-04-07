Побывать на головокружительных смотровых с видом на Эльбрус, в заброшенном ауле и в гостях у альпак
Дорога до ущелья будет незабываемой: плато Шаджатмаз, перевал «Восьмёрка», виды на Кавказский хребет… Вы полюбуетесь пейзажами и следами былых цивилизаций, а ещё побываете на ферме альпак!
апр
апр
апр
апр
апр
апр
апр
даты
Описание
Что вас ожидает
Приключение начинается!
Выезжаем из Кисловодска в 9 утра на комфортабельном внедорожнике. Дорога до первой остановки займёт до 40 мин.
Плато Шаджатмаз. Легендарное место на высоте 2100 м, с которого вам откроются виды на плато Канжол, Кавказский хребет и, конечно же, на Эльбрус. Здесь же расположена солнечная обсерватория, вы увидите её.
Хасаутское ущелье
- Двигаемся по горному серпантину через перевал, который в народе прозвали «Восьмёрка».
- Спустившись, мы окажемся у развалин дозорной крепости 6 века, откуда вы насладитесь видом ущелья.
- Теперь едем к скале, на которой вы найдёте древние рисунки, сделанные охрой несколько тысяч лет назад. Здесь мы проведём обряд коллективного молчания — как и зачем это делается, вы узнаете от гида.
- Заглянем в заброшенный аул Хасаут, где вы попробуете один из самых вкусных нарзанов из источника.
Ферма альпак. На обратной дороге заедем в гости к животным, которых нечасто встретишь в наших краях, ведь их родина — это перуанские Анды. Но климат Кавказа для них идеален: вы убедитесь в этом, когда побываете на ферме альпак, где их можно будет покормить и погладить.
Обед. Нагуляв аппетит, заедем в одно из самых популярных горных кафе к нашему старому товарищу Билялу, где его сыновья накормят вас отменной форелью или шашлыком из мяса горных овец карачаевской породы, а также вкуснейшими хычинами. Обменяемся впечатлениями, передохнём и отправимся обратно в Кисловодск, куда вернёмся где-то в 16:00–17:00.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
- Мы можем забрать вас из Пятигорска или Ессентуков, в таком случае цена будет выше на 500 руб.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Общение с альпаками — 300 руб.
- Обед — 600 руб. в среднем
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника Ленину напротив Колоннады
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.