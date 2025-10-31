Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Ущелья, водопады, скалы, минеральные источники и смотровые площадки на Эльбрус — все это вы увидите за 1 день во время нашей экскурсии к урочищу Джилы-Су. Оно знаменито своими живописными видами и непередаваемой красотой окружающих пейзажей. 5 20 отзывов

Александр Селютин Ваш гид в Кисловодске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 18 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 20 отзывов 8 часов 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Дорога на Джилы-Су считается одной из самых красивых дорог России и неспроста! По пути мы проезжаем четыре живописнейших ущелья, два из которых покрыты альпийскими лугами и цветами, остальные же два имеют скалистую природу. Каждое из них не похоже друг на друга. Такого не встретишь ни в одном уголке Земли! Первая остановка состоится на обзорной площадке над Кисловодском, где вы уже узнаете много интересной информации. Затем следуем на плато Шаджатмаз, с которого открывается первый панорамный вид на Эльбрус, а так же увидим солнечную астрофизическую обсерваторию. Наш путь простирается через красочные скалы «Бандиты», и скалы «Аватары». И после отправляемся в само урочище Джилы-Су, где попробуем целебные минеральные воды, прогуляемся до самого красивого водопада и, конечно, не забудем сделать много фотографий.

Ежедневно в 7:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Плато Шаджатмаз

Обсерватория

Скалы Бандиты

Скалы Аватары

Урочище Джилы-Су

Водопад Султан

Водопад Каракая-Су

Водопад Эмир

Минеральные источники

Парк «Долина Нарзанов»

Так же при благоприятной погоде сможем посетить поляну Эммануэля (источник белого целительного нарзана, который хранит свои св-ва в течении года, если набрать его с собой в бутылку, а так же увидим большое кол-во сусликов) Что включено Сопровождение гида

Транспорт

Все эко-сборы во время экскурсии Что не входит в цену Питание Где начинаем и завершаем? Начало: Ваше место проживание в пределах КМВ Завершение: Ваше место проживание Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 7:00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.