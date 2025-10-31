Ущелья, водопады, скалы, минеральные источники и смотровые площадки на Эльбрус — все это вы увидите за 1 день во время нашей экскурсии к урочищу Джилы-Су. Оно знаменито своими живописными видами и непередаваемой красотой окружающих пейзажей.
Описание экскурсииДорога на Джилы-Су считается одной из самых красивых дорог России и неспроста! По пути мы проезжаем четыре живописнейших ущелья, два из которых покрыты альпийскими лугами и цветами, остальные же два имеют скалистую природу. Каждое из них не похоже друг на друга. Такого не встретишь ни в одном уголке Земли! Первая остановка состоится на обзорной площадке над Кисловодском, где вы уже узнаете много интересной информации. Затем следуем на плато Шаджатмаз, с которого открывается первый панорамный вид на Эльбрус, а так же увидим солнечную астрофизическую обсерваторию. Наш путь простирается через красочные скалы «Бандиты», и скалы «Аватары». И после отправляемся в само урочище Джилы-Су, где попробуем целебные минеральные воды, прогуляемся до самого красивого водопада и, конечно, не забудем сделать много фотографий.
Ежедневно в 7:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Шаджатмаз
- Обсерватория
- Скалы Бандиты
- Скалы Аватары
- Урочище Джилы-Су
- Водопад Султан
- Водопад Каракая-Су
- Водопад Эмир
- Минеральные источники
- Парк «Долина Нарзанов»
- Так же при благоприятной погоде сможем посетить поляну Эммануэля (источник белого целительного нарзана, который хранит свои св-ва в течении года, если набрать его с собой в бутылку, а так же увидим большое кол-во сусликов)
Что включено
- Сопровождение гида
- Транспорт
- Все эко-сборы во время экскурсии
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживание в пределах КМВ
Завершение: Ваше место проживание
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нашим гидом был Василий. Забрал в назначенное время прямо от гостиницы. В автомобиле нас уже ждало кресло для младшего ребенка (5 лет) и водичка в каждой дверки машины (мелочь, а
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Е
Посетили индивидуальную экскурсию на Джилы-Су 9.05.2023 с гидом Максимом. Впечатления и воспоминания остались исключительно положительные. Увидели множество красивых мест начиная от вида на Эльбрус и заканчивая водопадами, к которым порой
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Е
Заказали экскурсию на двоих с мужем. Вовремя подъехал внедорожник после чистки. Нам повезло с водителем-экскурсоводом Андреем! Корректное вождение, интеллигентность и багаж знаний в одном "флаконе, Экскурсия удивительная, виды космические!!! Я
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Е
Заказали экскурсию на двоих с мужем. Вовремя подъехал внедорожник после чистки. Нам повезло с водителем-экскурсоводом Андреем! Корректное вождение, интеллигентность и багаж знаний в одном "флаконе, Экскурсия удивительная, виды космические!!! Я
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Е
Экскурсия была просто великолепной. На протяжении всего маршрута мы не переставали удивляться красотам величественного Эльбруса и всего хребта, а также всем другим достопримечательностям по этому маршруту. Огромное спасибо Александру за профессионализм и четкость в организации. Взяли индивидуальный тур, без группы на Джилы су.
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А
Великолепно провел время. Гид Рустам красноречив, не скуп на рассказы поверий и историй значимых мест. Красоты завораживают, особенно водопады на урочище Джилы Су. Обязательно идите к водопаду по низу. Лишние 20 минут, но впечатлений на всю жизнь.
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