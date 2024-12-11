Чтобы раз и навсегда влюбиться в Кисловодск, необходимо сложить воедино архитектуру царского периода, новые достижения человечества, уникальную природу, созданную первопоселенцами курорта и тщательно оберегаемую нашими современниками. И я помогу вам собрать этот пазл.

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Описание экскурсии

Мы совершим 3-часовую прогулку по дорожкам здоровья вдали от шумных толп и стандартных экскурсионных маршрутов. Наш променад начнётся наверху Каскадной лестницы, протянется по Среднему парку и завершится в исторической части города.

Мы пройдём по тенистым аллеям терренкура 2Б

Загадаем желание на Красных камнях

Продегустируем нарзан

Полюбуемся пернатыми и пушистыми жителями

Подышим целебным воздухом горы Сосновой

Окунёмся в историю Царской площадки и рождения Кисловодска

Сделаем крутые фотографии на мостике «Дамский каприз»

Посетим съёмочные площадки самого кассового за всю историю российского кинопроката фильма «Чебурашка»

Маршрут построен таким образом, что даже самый неподготовленный путешественник с лёгкостью его преодолеет и останется впечатлён незабываемыми пейзажами.

Вы узнаете:

Почему в городе настолько чистый и свежий воздух

Что было в этих местах до появления курорта

Почему Кисловодск называют «городом твоего сердца»

При каких обстоятельствах придумали терренкуры

Где находится «русский хоровод» из елей, привезённых из Варшавы

Откуда у нас столько названий про любовь

Организационные детали

Прогулка подойдёт семьям с детьми с 7 лет. Наш путь пролегает сверху вниз за исключением одного непродолжительного подъёма.