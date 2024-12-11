Чтобы раз и навсегда влюбиться в Кисловодск, необходимо сложить воедино архитектуру царского периода, новые достижения человечества, уникальную природу, созданную первопоселенцами курорта и тщательно оберегаемую нашими современниками. И я помогу вам собрать этот пазл.
Описание экскурсии
Мы совершим 3-часовую прогулку по дорожкам здоровья вдали от шумных толп и стандартных экскурсионных маршрутов. Наш променад начнётся наверху Каскадной лестницы, протянется по Среднему парку и завершится в исторической части города.
- Мы пройдём по тенистым аллеям терренкура 2Б
- Загадаем желание на Красных камнях
- Продегустируем нарзан
- Полюбуемся пернатыми и пушистыми жителями
- Подышим целебным воздухом горы Сосновой
- Окунёмся в историю Царской площадки и рождения Кисловодска
- Сделаем крутые фотографии на мостике «Дамский каприз»
- Посетим съёмочные площадки самого кассового за всю историю российского кинопроката фильма «Чебурашка»
Маршрут построен таким образом, что даже самый неподготовленный путешественник с лёгкостью его преодолеет и останется впечатлён незабываемыми пейзажами.
Вы узнаете:
- Почему в городе настолько чистый и свежий воздух
- Что было в этих местах до появления курорта
- Почему Кисловодск называют «городом твоего сердца»
- При каких обстоятельствах придумали терренкуры
- Где находится «русский хоровод» из елей, привезённых из Варшавы
- Откуда у нас столько названий про любовь
Организационные детали
Прогулка подойдёт семьям с детьми с 7 лет. Наш путь пролегает сверху вниз за исключением одного непродолжительного подъёма.
в среду в 10:30, в воскресенье в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
|Дети до 14 лет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Верхней Ротонды Каскадной лестницы
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:30, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — ваш гид в Кисловодске
Меня зовут Алёна, я аттестованный экскурсовод. За вклад в подготовку и проведение Всемирного Фестиваля Молодёжи 2024 года награждена памятной медалью Президента России, вошла в книгу «Лучшие экскурсоводы России». Очень люблюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Генриетта
11 дек 2024
На экскурсия по Кисловодску мы оправились с Аленой. Это человек который не просто знает и понимает свой город, он влюблен в него, в его историю, в его прошлое! Вся экскурсия - на позитиве. Не сухой рассказ о городе, а рассказ с душой с интересными фактами, смешными историями. Рекомендую посетить эту экскурсию с Аленой.
Олеся
26 ноя 2024
Экскурсия понравилась, Алёна знает и любит свой город. Время пролетело не заметно. Спасибо, отлично!
Д
Дарья
6 ноя 2024
Здравствуйте!
Очень занятная обзорная экскурсия. Благодаря ней складывает полноценная картина о городе Кисловодске. Она захватывает и истории людей, которые здесь жили и просто приезжали на отдых, и историю создания курорта, его
Очень занятная обзорная экскурсия. Благодаря ней складывает полноценная картина о городе Кисловодске. Она захватывает и истории людей, которые здесь жили и просто приезжали на отдых, и историю создания курорта, его
А
Анастасия
6 ноя 2024
Очень увлекательная, захватывающая, полная деталей и исторических моментов экскурсия! Алёна потрясающий рассказчик, эрудированный историк! У гида глаза горят, энтузиазм озаряет лицо. Очень интересно и познавательно!
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