Индивидуальный джип-тур к урочищу Джилы-Су

Дорога на Джилы-Су одна из красивейших дорог Кавказа

Дорога на Джилы-Су одна из красивейших дорог Кавказа.

В начале пути мы останавливаемся на панорамной площадке плато Шаджатмаз у солнечной астрофизической обсерватории, затем посещаем скалы Аватары.

Посещаем урочище, куда приезжают люди со всех уголков нашей страны лечить тяжелые заболевания.

Пешком отправляемся к водопаду Каракая-Су, затем прогуливаемся до других водопадов — Султан и Кызыл-Су.

По пути Вас ждет несколько остановок, чтобы Вы смогли отведать национальную кухню.
Индивидуальный джип-тур к урочищу Джилы-Су
Индивидуальный джип-тур к урочищу Джилы-Су
Индивидуальный джип-тур к урочищу Джилы-Су
Индивидуальный джип-тур к урочищу Джилы-Су
Индивидуальный джип-тур к урочищу Джилы-Су
Индивидуальный джип-тур к урочищу Джилы-Су
Индивидуальный джип-тур к урочищу Джилы-Су

Что вы увидите 🤩

  • Плато Шаджатмаз
  • Скалы Аватары
  • Водопады Каракая-Су, Султан и Кызыл-Су
  • Урочище Джилы-Су
  • Долина Нарзанов
  • При благоприятной погоде мы сможем посетить поляну Эммануэля

Что вас ожидает:

  • Мы отправимся по одной из самых красивых дорог Кавказа к урочищу Джилы-Су, которое расположилось на северном склоне Эльбруса на высоте около 2500 метров. Помимо 14 источников, Вы увидите необыкновенной красоты водопады, гигантские скалы необыкновенной формы, созданные самой природой и насладитесь видом на Эльбрус.
  • Наша экскурсия начинается с посещения плато Шаджатмаз, откуда мы двинемся в сторону скал «Аватары». Увидев это место, Вы поймете почему ему дали такое название. Заехав на завтрак в горное кафе, мы посетим урочище Джиды-Су, где Вы сможете попробовать целебную минеральную воду из разных источников. Люди со всего мира приезжают в эти места для лечения различных недугов. В урочище мы посетим несколько водопадов: Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су. Самый высокий — Султан. Он падает с высоты 40 метров и впечатляет своей мощью.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, удобную обувь и возьмите паспорт.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
10 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Все сборы во время экскурсии
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По договоренности с туристом

Артем З.
Артем З.
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