При благоприятной погоде мы сможем посетить поляну Эммануэля
Что вас ожидает:
Мы отправимся по одной из самых красивых дорог Кавказа к урочищу Джилы-Су, которое расположилось на северном склоне Эльбруса на высоте около 2500 метров. Помимо 14 источников, Вы увидите необыкновенной красоты водопады, гигантские скалы необыкновенной формы, созданные самой природой и насладитесь видом на Эльбрус.
Наша экскурсия начинается с посещения плато Шаджатмаз, откуда мы двинемся в сторону скал «Аватары». Увидев это место, Вы поймете почему ему дали такое название. Заехав на завтрак в горное кафе, мы посетим урочище Джиды-Су, где Вы сможете попробовать целебную минеральную воду из разных источников. Люди со всего мира приезжают в эти места для лечения различных недугов. В урочище мы посетим несколько водопадов: Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су. Самый высокий — Султан. Он падает с высоты 40 метров и впечатляет своей мощью.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, удобную обувь и возьмите паспорт.
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
10 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Все сборы во время экскурсии
Что не входит
Питание
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.