Дорога на Джилы-Су одна из красивейших дорог Кавказа.



В начале пути мы останавливаемся на панорамной площадке плато Шаджатмаз у солнечной астрофизической обсерватории, затем посещаем скалы Аватары.



Посещаем урочище, куда приезжают люди со всех уголков нашей страны лечить тяжелые заболевания.



Пешком отправляемся к водопаду Каракая-Су, затем прогуливаемся до других водопадов — Султан и Кызыл-Су.



По пути Вас ждет несколько остановок, чтобы Вы смогли отведать национальную кухню.