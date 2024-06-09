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КМВ. 9 лет назад мы приехали в Кисловодск на полгодика перезагрузиться, но прикипели душой к этим прекрасным местам и остались здесь жить. Все эти годы мы влюбляли в Кисловодск и его окрестности наших друзей и близких. С тем же трепетом и восхищением мы влюбим и вас!