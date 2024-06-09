Из Кисловодска - к Эльбрусу: спокойное фотопутешествие в горы

Полюбоваться первозданной красотой природы и получить профессиональные снимки (в мини-группе)
Наша философия — не торопиться. Путешествие пройдёт в режиме пребывания в моменте — мы никуда не спешим, но везде успеем. Вы оцените невероятные горные пейзажи и подышите чистым воздухом. Отдохнёте, насладитесь приятной поездкой и пообщаетесь с природой. А мы сделаем атмосферные фото с вами в главной роли и поделимся увлекательными легендами региона.
Из Кисловодска - к Эльбрусу: спокойное фотопутешествие в горы
Из Кисловодска - к Эльбрусу: спокойное фотопутешествие в горы
Из Кисловодска - к Эльбрусу: спокойное фотопутешествие в горы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Мы проедем по рельефно сложной, но идеально ровной асфальтированной дороге в урочище Джилы-Су. Посетим несколько зрелищных локаций, где получаются эффектные снимки. Вы будете созерцать красоту природы и проникаться её мощью, а мы запечатлим ваши живые эмоции на фото.

На нашем пути:

  • Плато Шаджатмаз, с которого открывается потрясающий вид на Эльбрус и Кавказский хребет
  • Горы Аватар, похожие на парящие скалы из нашумевшего фильма
  • Фотогеничные участки извилистой дороги, где можно прыгать, бегать и лежать
  • Обзорные площадки, с которых можно рассмотреть окрестности с разных сторон и под разными углами

Организационные детали

  • Через 1–2 недели после поездки вы получите от 50 фотографий — вас и пейзажей. Мы пришлём ссылку на облачный сервис, где снимки будут храниться месяц.
  • Поездка проходит на автомобиле Renault Duster. В машине есть подушки, пледы и чай для вас.
  • Возьмите с собой наличные деньги. По желанию мы остановимся на обед в горных кафе, где подают хычины, айран и другие традиционные блюда.
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проведём я и мой коллега-фотограф Константин

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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