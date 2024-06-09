Наша философия — не торопиться. Путешествие пройдёт в режиме пребывания в моменте — мы никуда не спешим, но везде успеем. Вы оцените невероятные горные пейзажи и подышите чистым воздухом. Отдохнёте, насладитесь приятной поездкой и пообщаетесь с природой. А мы сделаем атмосферные фото с вами в главной роли и поделимся увлекательными легендами региона.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Мы проедем по рельефно сложной, но идеально ровной асфальтированной дороге в урочище Джилы-Су. Посетим несколько зрелищных локаций, где получаются эффектные снимки. Вы будете созерцать красоту природы и проникаться её мощью, а мы запечатлим ваши живые эмоции на фото.
На нашем пути:
- Плато Шаджатмаз, с которого открывается потрясающий вид на Эльбрус и Кавказский хребет
- Горы Аватар, похожие на парящие скалы из нашумевшего фильма
- Фотогеничные участки извилистой дороги, где можно прыгать, бегать и лежать
- Обзорные площадки, с которых можно рассмотреть окрестности с разных сторон и под разными углами
Организационные детали
- Через 1–2 недели после поездки вы получите от 50 фотографий — вас и пейзажей. Мы пришлём ссылку на облачный сервис, где снимки будут храниться месяц.
- Поездка проходит на автомобиле Renault Duster. В машине есть подушки, пледы и чай для вас.
- Возьмите с собой наличные деньги. По желанию мы остановимся на обед в горных кафе, где подают хычины, айран и другие традиционные блюда.
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведём я и мой коллега-фотограф Константин
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Кисловодске
Привет. Мы — семья Кордонских. Я Алёна, гид-экскурсовод национального парка «Кисловодский», в прошлом — организатор MICE-мероприятий. Мой муж Константин — официальный фотограф национального парка «Кисловодский» и один из лучших фотографовЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
41503 735₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Кисловодска к горам, нарзанам и водопадам: путешествие на джипе
Погрузитесь в мир кавказской природы с эксклюзивным джип-туром. Откройте для себя плато Шаджатмаз, Долину Нарзанов и Медовые водопады
Начало: В любом удобном вам месте Кисловодска
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.