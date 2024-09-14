В окрестностях Кисловодска есть немало интересных мест, и часть из них вы увидите на экскурсии. Мы отправимся исследовать древний каньон — туда, где шумят знаменитые Медовые водопады. После посетим Суворовские термальные источники, где можно расслабиться и отдохнуть. Также не обойдем стороной изюминку кисловодских окрестностей — гору Кольцо.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Поездка к водопадами и термальным источникам в окрестностях Кисловодска подарит немало приятных минут для отдыха и оригинальных ракурсов для снимков. Во время экскурсии мы посетим:
- Медовые водопады. Отправимся исследовать древний каньон с водопадами! Порассуждаем о том, как издревле люди приписывали падающей воде особые свойства. А я буду рада рассказать, за чем «правильно» обращаться к каждому из пяти водопадов комплекса: Большому, Малому, Жемчужному, Секретному и Чертовой мельнице.
- Термальные источники. После Медовых водопадов посетим Суворовские термальные источники. Здесь вы расслабитесь и наберётесь сил. Термальные воды купален имеют уникальный минеральный состав и особые физико-химические свойства. Комплекс открыт для посещения круглый год.
Гора Кольцо. Украшением нашего маршрута станет природная изюминка кисловодских окрестностей — упомянутая в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» Кольцо-гора. Вы изучите необычное скальное образование и услышите романтическую легенду — одну из тех, что составляют сокровищницу кавказских мифов. Важная информация:.
Гора Кольцо. Украшением нашего маршрута станет природная изюминка кисловодских окрестностей — упомянутая в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» Кольцо-гора. Вы изучите необычное скальное образование и услышите романтическую легенду — одну из тех, что составляют сокровищницу кавказских мифов. Важная информация:.
• Гора Кольцо. Украшением нашего маршрута станет природная изюминка кисловодских окрестностей — упомянутая в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» Кольцо-гора. Вы изучите необычное скальное образование и услышите романтическую легенду — одну из тех, что составляют сокровищницу кавказских мифов. Важная информация:
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
- Выезд может быть организован из любого города КМВ.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Медовые водопады
- Гора Кольцо
- Суворовские термальные источники
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание: 500-600 руб. (средний чек)
- Экосбор на Медовые водопады
- Термальные источники: 550 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Адрес вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- После внесения предоплаты наш гид с Вами свяжется по времени выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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