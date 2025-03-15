Зимой и летом: ферма альпак и Долина нарзанов

Маршрут c впечатляющими видами на горы и милыми зверушками, который доступен даже во время снегопада
Эта поездка подойдёт и взрослым, и детям.

Она неутомительная, но достаточно насыщенная: классные виды на горы и ущелья Северного Приэльбрусья, общение с добрыми животными, а также «богатырские нарзаны» — в программе.

А ещё — безопасное, мягкое вождение без суеты и спешки, интересные факты о Кавказе, чистый автомобиль, искреннее внимание к вашим пожеланиям.
Зимой и летом: ферма альпак и Долина нарзанов
Зимой и летом: ферма альпак и Долина нарзанов
Зимой и летом: ферма альпак и Долина нарзанов
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Описание экскурсии

  • Остановимся на лучших панорамных локациях, сделаем атмосферные фотографии.
  • Поднимемся на высоту 2100 метров над уровнем моря.
  • С высоты птичьего полёта насладимся видами ущелья реки Хасаут.
  • Также вы пообщаетесь с дружелюбными альпаками на ферме.
  • Прогуляетесь по экотропе в парке «Долина нарзанов» и попробуете целебную воду из источников.
  • Узнаете интересные факты из истории, о традициях и обычаях Кавказа, регионе КМВ и моём родном городе Кисловодске.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот.
  • Одевайтесь тепло, в горах может быть прохладно даже летом.

Дополнительные расходы:

  • ферма альпак — 500 ₽ с чел.
  • парк «Долина нарзанов» — 200 ₽ с чел.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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