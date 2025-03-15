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Эта поездка подойдёт и взрослым, и детям.



Она неутомительная, но достаточно насыщенная: классные виды на горы и ущелья Северного Приэльбрусья, общение с добрыми животными, а также «богатырские нарзаны» — в программе.



А ещё — безопасное, мягкое вождение без суеты и спешки, интересные факты о Кавказе, чистый автомобиль, искреннее внимание к вашим пожеланиям.