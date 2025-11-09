Вас ждёт активный треккинг по живописному ущелью.
В программе — 15-километровый маршрут, насыщенный природными и историческими достопримечательностями.
Вы увидите Замок коварства и любви, Медовые водопады, сооружения времён царской России, необычную скалу из красного туфа. Подышите свежим воздухом и отдохнёте от городской суеты.
Описание экскурсии
Начнём наш поход около Замка коварства и любви. По пути будем не только любоваться природой, но и посетим несколько достопримечательностей:
- Мемориал красноармейцам Катыхину и Вошкевичу. Я расскажу вам историю их гибели.
- Заброшенную конюшню и древние сооружения, дошедшие до нас ещё с царской России. Вы посмотрите, как в Советском союзе жили люди.
- Необычную скалу из красного туфа. Чтобы до неё добраться, нам предстоит пройти через речку. Расскажу, откуда берётся красный туф и какими свойствами он обладает.
- Зиплайн над ущельем. Мы пройдём прямо под ним, а сверху над нашими головами будут «пролетать» люди.
- Медовые водопады. Полюбуемся мощными струями, немного отдохнём и поговорим об истории и культуре народов Кавказа, национальной кухне и регионе в целом.
Кому подойдёт маршрут
Всем активным путешественникам, которые любят природу. Протяжённость маршрута — 15 км, он совершенно не сложный и не требует особой физической подготовки. Подходит для взрослых и детей от 15 лет. Если хотите взять с собой ребёнка младшего возраста, — это под вашу ответственность.
Организационные детали
- Обязательно возьмите с собой воду и перекус
- Отдельно (по желанию) оплачивается обед в кафе на маршруте
- Я встречу вас у отеля и после прогулки отвезу обратно
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Кисловодске
Провёл экскурсии для 874 туристов
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Всю жизнь живу в горах Большого Кавказа и с начала 2000-х годов увлечён ими по-настоящему. Горы — моя любовь, а любовь гор — это я. Провожу походы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
9 ноя 2025
Дмитрий очень хороший гид, прекрасный собеседник. Прошли весь маршрут с удовольствием.
Елена
25 сен 2025
16 сентября 2025 года состоялся поход по Орехову ущелью. Дмитрий - хороший организатор, обладающий необходимыми знаниями и опытом для таких походов и более сложных. Поход до Медовых водопадов и обратно занял несколько часов с привалами. Дорога была неутомительной, очень разнообразной. Природа вокруг и открывающиеся виды были прекрасными. Спасибо Дмитрию за такой замечательный поход.
Ольга
18 сен 2025
Очень понравилось! Маршрут легкий но красивый. Отлично провели время. Дмитрий отличный гид, было очень интересно послушать его рассказы про горы!
Наталья
21 апр 2025
Ходила с Дмитрием в мини-поход по Ореховому ущелью. Впечатления крайне положительные - маршрут доступный, практически безлюдный (немаловажно для цифрового детокса). Дмитрий отличный рассказчик, искренне влюбленный в горы Кавказа, узнала за
С
Светлана
17 мар 2025
Побывала на второй экскурсии Дмитрия. На этот раз пешеходной. Необыкновенной красоты маршрут наполнит красотой и умиротворением. Не смотря на длительность, маршрут вполне комфортный, с привалами по желанию путешественников. Рекомендую всем, кто хочет провести день на природе
В
Виктор
17 мар 2025
Нельзя считать 15 километровый поход (туда и обратно) по Ореховому ущелью легкой прогулкой, но благодаря профессионализму гида Дмитрия она состоялась, прошла насыщено и интересно. Большое спасибо!
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая конная экскурсия: Берёзовское ущелье и каньоны Кисловодска
Окунитесь в мир приключений с конной прогулкой по живописным местам Кисловодска, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: У входа в Кисловодский парк
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
Индивидуальная конная прогулка вдоль Берёзовского ущелья
Прокатиться верхом по живописным тропам среди горных вершин, бескрайних лугов и лесов
Начало: В районе Колоннады
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка по живописным тропам Кисловодска
Присоединяйтесь к увлекательной конной прогулке по тропам и лугам Кисловодска. Насладитесь видами ущелья и узнайте легенды от опытных гидов
Начало: У Колоннады в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2250 ₽ за человека