Вас ждёт активный треккинг по живописному ущелью. В программе — 15-километровый маршрут, насыщенный природными и историческими достопримечательностями. Вы увидите Замок коварства и любви, Медовые водопады, сооружения времён царской России, необычную скалу из красного туфа. Подышите свежим воздухом и отдохнёте от городской суеты.

Описание экскурсии

Начнём наш поход около Замка коварства и любви. По пути будем не только любоваться природой, но и посетим несколько достопримечательностей:

Мемориал красноармейцам Катыхину и Вошкевичу. Я расскажу вам историю их гибели.

Катыхину и Вошкевичу. Я расскажу вам историю их гибели. Заброшенную конюшню и древние сооружения, дошедшие до нас ещё с царской России. Вы посмотрите, как в Советском союзе жили люди.

и древние сооружения, дошедшие до нас ещё с царской России. Вы посмотрите, как в Советском союзе жили люди. Необычную скалу из красного туфа . Чтобы до неё добраться, нам предстоит пройти через речку. Расскажу, откуда берётся красный туф и какими свойствами он обладает.

. Чтобы до неё добраться, нам предстоит пройти через речку. Расскажу, откуда берётся красный туф и какими свойствами он обладает. Зиплайн над ущельем . Мы пройдём прямо под ним, а сверху над нашими головами будут «пролетать» люди.

. Мы пройдём прямо под ним, а сверху над нашими головами будут «пролетать» люди. Медовые водопады. Полюбуемся мощными струями, немного отдохнём и поговорим об истории и культуре народов Кавказа, национальной кухне и регионе в целом.

Кому подойдёт маршрут

Всем активным путешественникам, которые любят природу. Протяжённость маршрута — 15 км, он совершенно не сложный и не требует особой физической подготовки. Подходит для взрослых и детей от 15 лет. Если хотите взять с собой ребёнка младшего возраста, — это под вашу ответственность.

