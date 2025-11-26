Едем в сторону села Архыз — к храму на верхушке горы, загадочному изображению Христа на скале, ароматным рододендронам и кавказской кухне. Вы подниметесь по 500 ступеням, проедете по бездорожью, насладитесь пейзажами — всё в своём темпе и с комфортом.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Вы окажетесь в Шоанинском храме на самом верху горы — кажется, будто он парит в воздухе.

Преодолеете 500 ступеней, чтобы увидеть нерукотворный лик Христа в Нижнем Архызе — образ, окутанный тайной.

Мы проедем вдоль изумрудных рек, красивых гор и полей с рододендронами.

По желанию вы пообедаете блюдами кавказской кухни в горном селе Архыз.

Отправимся к склонам, на которые вы сможете подняться по канатной дороге и полюбоваться снежными вершинами кавказских гор.

Организационные детали