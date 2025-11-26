Едем в сторону села Архыз — к храму на верхушке горы, загадочному изображению Христа на скале, ароматным рододендронам и кавказской кухне.
Вы подниметесь по 500 ступеням, проедете по бездорожью, насладитесь пейзажами — всё в своём темпе и с комфортом.
Вы подниметесь по 500 ступеням, проедете по бездорожью, насладитесь пейзажами — всё в своём темпе и с комфортом.
Описание экскурсии
Вы окажетесь в Шоанинском храме на самом верху горы — кажется, будто он парит в воздухе.
Преодолеете 500 ступеней, чтобы увидеть нерукотворный лик Христа в Нижнем Архызе — образ, окутанный тайной.
Мы проедем вдоль изумрудных рек, красивых гор и полей с рододендронами.
По желанию вы пообедаете блюдами кавказской кухни в горном селе Архыз.
Отправимся к склонам, на которые вы сможете подняться по канатной дороге и полюбоваться снежными вершинами кавказских гор.
Организационные детали
- Едем на внедорожнике УАЗ Патриот
- Время в пути до первой локации — около 1 часа. Мы не ограничиваем ваше время пребывания на локациях
- Обед оплачивается дополнительно и по желанию. Билет на канатную дорогу — 2300 ₽
- Поездка будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 1667 туристов
Рад приветствовать вас, дорогие путешественники! Меня зовут Марат, я коренной житель Кисловодска. Вместе с другими гидами из нашей команды организую туры в горы. Мы с радостью поделимся красотой нашей природы и расскажем о местных обычаях. Надеемся на скорую встречу с вами!
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
Индивидуальная
до 4 чел.
Волшебные окрестности Кисловодска: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по живописным дорогам Кисловодска, насладитесь природными достопримечательностями и узнайте их легенды. Дегустация чая и сладостей включена
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Погрузитесь в мир Архыза: перевал Гумбаши, Лик Христа и величественные Софийские водопады ждут вас в этом уникальном путешествии
Завтра в 06:00
27 ноя в 06:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Потрясающие окрестности Кисловодска
Необычный замок, гора Кольцо, Медовые водопады и шикарные виды города
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.