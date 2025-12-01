Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
Медовые водопады, гора Кольцо, плато Шаджатмаз, Долина нарзанов и Эльбрус за 1 день
Начало: В любом удобном вам месте Кисловодска
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Едем в таинственную Северную Осетию
Погрузитесь в атмосферу Кавказа: Куртатинское ущелье, Даргавс и многое другое. Увлекательное путешествие в сердце Северной Осетии ждёт вас
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
5000 ₽
6250 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
5250 ₽ за человека
-
30%
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборИз Кисловодска к соседям - 4 республики и 5 городов за день
Отправиться в большое путешествие и посетить Беслан, Магас, Грозный, Аргун и Шали
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
6020 ₽
8600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Горная Ингушетия: сказочный край строителей башен
Увидеть легендарный Казбек, прикоснуться к истории средневековых башен и отведать чапильгаш
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
от 29 900 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 декабря 2025Из Кисловодска к соседям - 4 республики и 5 городов за деньДата посещения: 30 ноября 2025Даже не думала что так комфортно будет так как поездка на экскурсию была долгой - в Грозный. Благодарю нашего гида
- ННаталья13 октября 2025Северная Осетия в мини-группе: путешествие из КисловодскаДата посещения: 6 октября 20256.10.2025г. Гид-водитель Олег. Замечательная экскурсия на комфортабельной машине Toyota, группа 7 человек. Олег - прекрасный водитель, гид и организатор, внимательный
- ККоврижных15 апреля 2025Из Кисловодска к соседям - 4 республики и 5 городов за деньДата посещения: 15 апреля 2025Тахир, молодец!!! Десять баллов!
- ААлександр6 декабря 2025Ездили с Георгием, очень понравилось. Комфортный автомобиль Toyota, время пролетело незаметно. Грандиозные локации, интересные истории. Спасибо за чудесную экскурсию.
- ЕЕлена1 декабря 2025Все прошло отлично. Хорошая организация, отличный автомобиль. Повезло с погодой в горах, было тепло и солнечно, не смотря на то,
- ЛЛилия30 ноября 2025Ездили на экскурсию вместе с Николаем. Понравилось абсолютно все, начиная от связи за день до выезда и заканчивая рассказами о
- ТТатьяна27 ноября 2025Спасибо за прекрасное путешествие по Северной Осетии 🌟 Пейзажи поражают своей красотой и живописностью.
Отдельная благодарность гиду Алексею. Все было чудесно, интересно, познавательно, увлекательно 🌟
Организация тура - на высшем уровне 💫
- ИИнна26 ноября 2025Это восторг! Если бы можно было поставить 10 баллов, я бы это сделала. Северная Осетия однозначно рекомендуется к посещению. Невероятные
- ИИрина21 ноября 2025Отличная поездка! Все супер!
- ЮЮлия21 ноября 2025Путешествовали в Осетию с Ильей. Все отлично. Илья рассказал много интересных фактов. Несмотря на компанию из двух занудных женщин, путешествие прошло отлично, и у Ильи железное терпение:)
- ЛЛюдмила20 ноября 2025Все хорошее быстро заканчивается. Рекомендую поездку,самим за один день не объехать. Немного не повезло с погодой,низкая облачность и пасмурно,но это не омрачает,было бы желание. Интересно,красиво,вкусно😉,впечатлило. Отдельное спасибо Тахиру,нашему водителю и сопровождающему.
- ССтанислав15 ноября 2025Все просто супер! 😍
- ЕЕкатерина14 ноября 2025Были на экскурсии с Григорием, все прошло прекрасно. Комфортный и удобный автомобиль, знания гида, и завораживающие виды Северной Осетии сделали наш день незабываемым. Спасибо!
- ААни14 ноября 2025Экскурсия произвела очень хорошее впечатление! Места были безумно красивыми, гид Алексей был вежливым, интересно рассказывал про посещаемые места, отвечал на возникаемые вопросы, хорошо шутил))
В общем, от поездки только самые положительные эмоции!!
- ЕЕкатерина13 ноября 2025Спасибо нашему водителю и гиду Николаю за потрясающий экскурсионный день!
- ИИрина13 ноября 2025Прекрасная возможность посетить соседние республики из Кисловодска. Комфортабельная машина, замечательный водитель-гид, красивые локации. Все организовано, даже туман не помешал насладиться видами Грозного.
- ММайя10 ноября 2025Экскурсия прошла в тёплой атмосфере, все было отлично, узнала и увидела много нового и интересного, водитель Тахир очень обходительный, воспитанный
- ииришка9 ноября 2025отличная экскурсия по осетии оставила самые яркие впечатления!! особенно хочу отметить нашего гида алексея - его харизма и профессионализм 😍😍😍
он
- ДДарья7 ноября 2025В прекраснейшую Северную Осетию ездили вместе с гидом Олегом. Это была невероятно насыщенная и информативная поездка ❤️ Каждая локация стоит
- ККристина7 ноября 2025Посетили Северную Осетию с гидом Алексеем, все было замечательно!!)
Рано утром, ещё до рассвета, нас забрали из Кисловодска. По пути встретили
