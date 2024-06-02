Почувствовать себя местным – экскурсии в Кисловодске

Найдено 5 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Кисловодске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
106 отзывов
Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
Небольшое путешествие по окрестностям Кисловодска: водопады, Бургустанский хребет, Эльбрус и зиплайн. Дегустация чая из местных трав и карачаевские легенды
Начало: По договоренности
11 июня в 17:00
13 июня в 08:00
6 670 за всё до 4 чел.
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
162 отзыва
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
Насладиться видами на Эльбрус и Кавказский хребет, принять нарзанные ванны и узнать о местной жизни
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 500 за человека
Живописные окрестности Кисловодска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
38 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Живописные окрестности Кисловодска
Откройте красоту Кисловодска: уникальное Березовское ущелье, величественные виды и незабываемые впечатления
Начало: В районе Колоннады
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 000 за человека
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Посетить знаковую смотровую площадку и услышать о культуре карачаевского народа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
12 800 за всё до 4 чел.
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Познать край через его вкусы, побывать в доме местных, полюбоваться водопадами и увидеть Эльтюбю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    2 июня 2024
    Живописные окрестности Кисловодска
    В целом понравилось, но есть что доработать. Считаю что мне не хватило подробностей в рассказах о местности, обычаях на экскурсий
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    и информации о входящих услугах. Больше ощущение как от приятельской поездки, чем от профессиональной экскурсии. В целом впечатления положительные. Посмотреть ущелье недалеко от Кисловодска можно было и дешевле, но у меня было мало времени, спонтанное решение, ребята откликнулись и я таки успела посетить место с красивыми видами. Хорошо, что есть и такой вариант, максимально быстрый и комфортный. Успехов!

    В целом понравилось, но есть что доработать. Считаю что мне не хватило подробностей в рассказах оВ целом понравилось, но есть что доработать. Считаю что мне не хватило подробностей в рассказах о
  • А
    Анастасия
    25 мая 2024
    Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
    Девушка очень приятная и открытая! Экскурсией остались довольны))
  • М
    Мария
    24 мая 2024
    Живописные окрестности Кисловодска
    Очень понравилась экскурсия! Красивые места, интересный рассказ Ибрагима. Душевно посидели, попили чай, наслаждаясь видами ущелья. Вернемся снова! 😍
    Очень понравилась экскурсия! Красивые места, интересный рассказ Ибрагима. Душевно посидели, попили чай, наслаждаясь видами ущелья. Вернемся снова! 😍
  • К
    Константинова
    17 мая 2024
    Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
    Экскурсия на медовые водопады очень понравилась. Перемещались на хорошей, чистой машине. Перед водопадами заехали на гору Кольцо, там очень красиво!
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    Есть интересная легенда, связанная с этой горой! Ну а дальше водопады, очень красивое и живописное место. Там, кстати можно очень вкусно покушать. Ну и любителям небольшого экстрима будет не скучно, рекомендую Зип-лайн над водопадами, с высоты можно полюбоваться отличными видами. Хочу отметить Ирину, она рассказывает истории на всем протяжении поездки и делает ее интересной. 👍🏻 Туристов в праздники было много, Ирина рассчитала время и маршрут так, чтобы по минимуму пересекаться с большим количеством людей. За это отдельное спасибо! 🙏🏻

    Экскурсия на медовые водопады очень понравилась. Перемещались на хорошей, чистой машине. Перед водопадами заехали на горуЭкскурсия на медовые водопады очень понравилась. Перемещались на хорошей, чистой машине. Перед водопадами заехали на гору
  • Е
    Евгения
    14 мая 2024
    Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
    Это одна из лучших экскурсий, обязательно вернусь еще. Нам очень повезло с гидом - Марат, спасибо 🙏👍🏻👍🏻👍🏻 Отличная, содержательная экскурсия и прекрасное
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    вождение по сложной трассе. Виды завораживают, воистину самая красивая дорога 🧡 Погода была так себе, Марат пытался найти для нас Эльбрус и это удалось, маленький кусочек, но он был) А какие суслики 🥰 Ехать не раздумывая!

    Это одна из лучших экскурсий, обязательно вернусь ещеЭто одна из лучших экскурсий, обязательно вернусь ещеЭто одна из лучших экскурсий, обязательно вернусь ещеЭто одна из лучших экскурсий, обязательно вернусь ещеЭто одна из лучших экскурсий, обязательно вернусь ещеЭто одна из лучших экскурсий, обязательно вернусь ещеЭто одна из лучших экскурсий, обязательно вернусь еще
  • Н
    Нина
    12 мая 2024
    Живописные окрестности Кисловодска
    Рекомендую данную экскурсию! Очень вежливый и доброжелательный гид, прекрасные живописные места Березовского ущелья. Смотровая площадка открывает невероятные виды. А еще в ходе экскурсии Вы можете отведать самые вкусные хычины и чай и горных трав. Я обязательно повторю экскурсию в следующей своей поездке!
    Рекомендую данную экскурсию! Очень вежливый и доброжелательный гид, прекрасные живописные места Березовского ущелья. Смотровая площадка открываетРекомендую данную экскурсию! Очень вежливый и доброжелательный гид, прекрасные живописные места Березовского ущелья. Смотровая площадка открываетРекомендую данную экскурсию! Очень вежливый и доброжелательный гид, прекрасные живописные места Березовского ущелья. Смотровая площадка открывает
  • Г
    Галина
    11 мая 2024
    Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
    Отличная поездка к водопадам! Ездили в последний день пребывания в Кисловодске, подустали от экскурсий и прогулок по городу к последнему дню, но по мнению всей семьи - это был самый лучший день. Прекрасная природа, интересный рассказ гида, все прошло отлично!
  • Р
    Руслан
    9 мая 2024
    Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
    Ребята выбирайте погоду!! Нам не повезло, было мерзко, шел снег (в мае), горы в тумане, Эльбрус до свидания, инстаграммная дорога
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    не получилась. Если будет прекрасная дорога, то виды просто бомбические. Погода погода и погода!!! А в целом поездка запоминается, и даже при такой погоде все было супер!! Восьмой источник нарзанов самое то))

  • А
    Анастасия
    21 февраля 2024
    Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
    Алексей это просто супер Гид с очень глубокими полными тонкими нюансами знаниями истории края. Огромная благодарность за насыщенную не только интересными местами но и супер рассказами об истории мест, жителей.
    Алексей это просто супер Гид с очень глубокими полными тонкими нюансами знаниями истории края. Огромная благодарность
  • Л
    Людмила
    12 сентября 2023
    Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
    Очень рекомендую данный тур тем,кто только знакомится с Кавказом и тем,кто уже побывал в других локациях Кавказа. В ходе экскурсии
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    Алексей(кладезь информации о Кавказе и его истории),показывает такие виды Кавказа,что не влюбиться в это место не возможно. Мы с мужем очень рады,что познакомились с Алексеем,потому что за время экскурсии узнали такой массив интересной информации о Кавказе! Алексей очень хороший водитель(что немаловажно в покорении горных дорог),очень начитанный и всесторонний рассказчик,и прекрасный спутник в путешествии. Спасибо Алесею за интересно и с пользой проведенное время и успехов во всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Почувствовать себя местным»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
  2. Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
  3. Живописные окрестности Кисловодска
  4. Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
  5. Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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