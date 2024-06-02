1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
Небольшое путешествие по окрестностям Кисловодска: водопады, Бургустанский хребет, Эльбрус и зиплайн. Дегустация чая из местных трав и карачаевские легенды
Начало: По договоренности
11 июня в 17:00
13 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
Насладиться видами на Эльбрус и Кавказский хребет, принять нарзанные ванны и узнать о местной жизни
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Живописные окрестности Кисловодска
Откройте красоту Кисловодска: уникальное Березовское ущелье, величественные виды и незабываемые впечатления
Начало: В районе Колоннады
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Посетить знаковую смотровую площадку и услышать о культуре карачаевского народа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
12 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Познать край через его вкусы, побывать в доме местных, полюбоваться водопадами и увидеть Эльтюбю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна2 июня 2024В целом понравилось, но есть что доработать. Считаю что мне не хватило подробностей в рассказах о местности, обычаях на экскурсий
- ААнастасия25 мая 2024Девушка очень приятная и открытая! Экскурсией остались довольны))
- ММария24 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Красивые места, интересный рассказ Ибрагима. Душевно посидели, попили чай, наслаждаясь видами ущелья. Вернемся снова! 😍
- ККонстантинова17 мая 2024Экскурсия на медовые водопады очень понравилась. Перемещались на хорошей, чистой машине. Перед водопадами заехали на гору Кольцо, там очень красиво!
- ЕЕвгения14 мая 2024Это одна из лучших экскурсий, обязательно вернусь еще. Нам очень повезло с гидом - Марат, спасибо 🙏👍🏻👍🏻👍🏻 Отличная, содержательная экскурсия и прекрасное
- ННина12 мая 2024Рекомендую данную экскурсию! Очень вежливый и доброжелательный гид, прекрасные живописные места Березовского ущелья. Смотровая площадка открывает невероятные виды. А еще в ходе экскурсии Вы можете отведать самые вкусные хычины и чай и горных трав. Я обязательно повторю экскурсию в следующей своей поездке!
- ГГалина11 мая 2024Отличная поездка к водопадам! Ездили в последний день пребывания в Кисловодске, подустали от экскурсий и прогулок по городу к последнему дню, но по мнению всей семьи - это был самый лучший день. Прекрасная природа, интересный рассказ гида, все прошло отлично!
- РРуслан9 мая 2024Ребята выбирайте погоду!! Нам не повезло, было мерзко, шел снег (в мае), горы в тумане, Эльбрус до свидания, инстаграммная дорога
- ААнастасия21 февраля 2024Алексей это просто супер Гид с очень глубокими полными тонкими нюансами знаниями истории края. Огромная благодарность за насыщенную не только интересными местами но и супер рассказами об истории мест, жителей.
- ЛЛюдмила12 сентября 2023Очень рекомендую данный тур тем,кто только знакомится с Кавказом и тем,кто уже побывал в других локациях Кавказа. В ходе экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Почувствовать себя местным»
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