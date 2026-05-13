Мы поедем по дороге красоты — и это не для красного словца! За окном проплывут Баксанское ущелье, Эльбрус, Главный хребет. Вы полюбуетесь панорамами с перевала Актопрак, озером Гижгит, Чегемскими водопадами. Прочтёте строки поэта Кайсына Кулиева на мраморных плитах.
А также рассмотрите развалины аула и родовые склепы балкарской знати, камни которых хранят отголоски зороастризма, ислама и христианства.
Описание экскурсии
7:30 — выезд
10:00 — окутанное легендами озеро Гижгит, в котором долго запрещали рыбачить, и селение Былым
12:00 — смотровые на перевале Актопрак: природная арка Сквозняк, панорама долины и гор
14:00 — Эльтюбю: музей «Книга в камне» со стихами Кайсына Кулиева и город мёртвых, где сплелись языческие, мусульманские и православные традиции
15:10 — Чегемское ущелье с водопадами, один из самых впечатляющих уголков КБР
15:40 — обратная дорога
Организационные детали
- Едем на Toyota Land Cruiser, Toyota Prado или УАЗ Патриот
- Дополнительно оплачивается обед — до 500 ₽
- Также можем забрать вас из Ессентуков, Пятигорска, Минеральных Вод, Железноводска
- Возможна организация в индивидуальном формате / для большой компании на нескольких джипах, подробности уточняйте в переписке
- Сделаем кадры на вашу технику, подскажем лучшие ракурсы и локации
- С вами будет один из водителей нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Кисловодске
Мы с командой показываем Кавказ без спешки и стресса: встречаем рассветы, ловим лучшие ракурсы для фото и знаем секретные тропы. Заберём от отеля в любом городе КМВ на комфортных джипах.
