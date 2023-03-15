в среду и воскресенье в 05:00

Приглашаем познакомиться с яркой, современной и колоритной Чеченской Республикой. Вы отправитесь её исследовать на комфортабельном автобусе, в группе до 40 человек. Осмотрите изнутри три главные мечети страны, погуляете по живописному Цветочному парку и подниметесь на смотровую площадку небоскрёба.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Грозный. Вы посетите площадь им. Кадырова, мемориал Аллея Славы и парк Цветов. А также увидите православный храм Михаила Архангела и мечеть «Сердце Чечни» в османском стиле. Оцените современный комплекс небоскрёбов Грозный-Сити и подниметесь на смотровую площадку на 30-м этаже.

Аргун. Вы осмотрите главную достопримечательность города — мечеть «Сердце матери», построенную в стиле хай-тэк. Расшифруете ее архитектурные особенности и узнаете, кому она посвящена.

Шали. Здесь вам предстоит посетить самую большую мечеть России и Европы «Гордость мусульман». Наш гид расскажет, почему ее построили из греческого мрамора и сколько человек она вмещает.

Организационные детали