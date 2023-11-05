в среду и воскресенье в 05:00

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Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики

Посетить Грозный, Аргун и Шали на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Приглашаем познакомиться с яркой, современной и колоритной Чеченской Республикой.

Осмотрите изнутри три главные мечети страны, погуляете по живописному Цветочному парку и подниметесь на смотровую площадку небоскрёба.
4.7
50 отзывов
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики

Описание экскурсии

Грозный. Вы посетите площадь им. Кадырова, мемориал Аллея Славы и парк Цветов. А также увидите православный храм Михаила Архангела и мечеть «Сердце Чечни» в османском стиле. Оцените современный комплекс небоскрёбов Грозный-Сити и подниметесь на смотровую площадку на 30-м этаже.

Аргун. Вы осмотрите главную достопримечательность города — мечеть «Сердце матери», построенную в стиле хай-тэк. Расшифруете ее архитектурные особенности и узнаете, кому она посвящена.

Шали. Здесь вам предстоит посетить самую большую мечеть России и Европы «Гордость мусульман». Наш гид расскажет, почему ее построили из греческого мрамора и сколько человек она вмещает.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет
  • Мы остановимся на завтрак и ужин в Осетии. Питание оплачивается дополнительно.
  • Дополнительно оплачиваются посещение Аргуна и Шали, а также смотровой площадки — 600 руб. с человека
  • В случае невозможности посетить смотровую на высотке, мы имеем право заменить объект показа с сохранением объема экскурсии, не уменьшая стоимость допрасходов

в среду, субботу и воскресенье в 05:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Дети 7-14 лет4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариана
Ариана — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7446 туристов
Добрый день! Я Ариана. Мы с командой организуем поездки из Кисловодска. Любим и знаем Кавказ. Горы и города. Для вас групповые поездки на новых комфортабельных автобусах, индивидуальные на минивэнах и джип-туры на полноприводном транспорте. На всех маршрутах с вами работают профессионалы с большим опытом. Гарантирую: будет безопасно и комфортно.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Нам очень понравилась экскурсия. Гид Марина очень интересный рассказчик, развлекала нас всю дорогу, чтобы никто не уснул. Гид из Грозного Алина позитивная и жизнерадостная, любит свой край, что конечно же
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цепляет и запоминается. Водителю Константину также большое спасибо. Быстро и комфортно доставил нас туда и обратно. Спасибо турфирме Ариана за такую экскурсию и возможность посетить сразу несколько красивых и интереснейших мест. Всё организовано было на высшем уровне. Желаю Вам успехов!

Нам очень понравилась экскурсия. Гид Марина очень интересный рассказчик, развлекала нас всю дорогу, чтобы никто не
Нам очень понравилась экскурсия. Гид Марина очень интересный рассказчик, развлекала нас всю дорогу, чтобы никто не
Нам очень понравилась экскурсия. Гид Марина очень интересный рассказчик, развлекала нас всю дорогу, чтобы никто не
Нам очень понравилась экскурсия. Гид Марина очень интересный рассказчик, развлекала нас всю дорогу, чтобы никто не
Нам очень понравилась экскурсия. Гид Марина очень интересный рассказчик, развлекала нас всю дорогу, чтобы никто не
Нам очень понравилась экскурсия. Гид Марина очень интересный рассказчик, развлекала нас всю дорогу, чтобы никто не
Нам очень понравилась экскурсия. Гид Марина очень интересный рассказчик, развлекала нас всю дорогу, чтобы никто не
Нам очень понравилась экскурсия. Гид Марина очень интересный рассказчик, развлекала нас всю дорогу, чтобы никто не+1
Нам очень понравилась экскурсия. Гид Марина очень интересный рассказчик, развлекала нас всю дорогу, чтобы никто не
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Валентина
Вторая экскурсия от агентства «Ариана», и снова великолепно. Огромное спасибо экскурсоводу Наталье за интересный и содержательный рассказ о местных традициях, культуре, народностях и тд. Мы узнали очень много нового и об архитектурных стилях, и об истории Края. Экскурсия в Грозном очень живая и интересная, познавательная, насыщенная (отдельное спасибо Алёне за гостеприимство и открытость). Однозначно рекомендую данную экскурсию, будет очень интересно!
Вторая экскурсия от агентства «Ариана», и снова великолепно. Огромное спасибо экскурсоводу Наталье за интересный и содержательный
Вторая экскурсия от агентства «Ариана», и снова великолепно. Огромное спасибо экскурсоводу Наталье за интересный и содержательный
Вторая экскурсия от агентства «Ариана», и снова великолепно. Огромное спасибо экскурсоводу Наталье за интересный и содержательный
Вторая экскурсия от агентства «Ариана», и снова великолепно. Огромное спасибо экскурсоводу Наталье за интересный и содержательный
Вторая экскурсия от агентства «Ариана», и снова великолепно. Огромное спасибо экскурсоводу Наталье за интересный и содержательный
Вторая экскурсия от агентства «Ариана», и снова великолепно. Огромное спасибо экскурсоводу Наталье за интересный и содержательный
Вторая экскурсия от агентства «Ариана», и снова великолепно. Огромное спасибо экскурсоводу Наталье за интересный и содержательный
Вторая экскурсия от агентства «Ариана», и снова великолепно. Огромное спасибо экскурсоводу Наталье за интересный и содержательный
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Т
Экскурсия состоялась в последний день 2023 года. Переживали, что ее просто не будет. Но прошло все просто на Ура! Спасибо гиду Наталье, нянькалась с нами, как с маленькими детишками. Рассказы
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о крае и его истории - завораживали. Погода была прекрасной и даже огромное количество строящихся объектов ни сколечки не испортило впечатление, а наоборот зародило желание посмотреть, что будет через несколько лет. А если еще попадете в Чеченскую республику в период цветения и работающих фонтанов - уверяю, что будете в восторге.

Экскурсия состоялась в последний день 2023 года. Переживали, что ее просто не будет. Но прошло все
Экскурсия состоялась в последний день 2023 года. Переживали, что ее просто не будет. Но прошло все
Экскурсия состоялась в последний день 2023 года. Переживали, что ее просто не будет. Но прошло все
Экскурсия состоялась в последний день 2023 года. Переживали, что ее просто не будет. Но прошло все
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А
Гид Наталия профессионал. Очень интересно и со стихами и цитатами рассказывала. Мне очень понравилось 👍👍👍. В Грозном нас встречала гид Алина. Все доступно с примерами из жизни провела свою часть экскурсии. Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам. Спасибо 👍.
Гид Наталия профессионал. Очень интересно и со стихами и цитатами рассказывала. Мне очень понравилось 👍👍👍. В
Гид Наталия профессионал. Очень интересно и со стихами и цитатами рассказывала. Мне очень понравилось 👍👍👍. В
Гид Наталия профессионал. Очень интересно и со стихами и цитатами рассказывала. Мне очень понравилось 👍👍👍. В
Гид Наталия профессионал. Очень интересно и со стихами и цитатами рассказывала. Мне очень понравилось 👍👍👍. В
Гид Наталия профессионал. Очень интересно и со стихами и цитатами рассказывала. Мне очень понравилось 👍👍👍. В
Гид Наталия профессионал. Очень интересно и со стихами и цитатами рассказывала. Мне очень понравилось 👍👍👍. В
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Руслан
Отличная экскурсия. Экскурсовод Марина подробно всё рассказывала и поясняла 👍👍👍. Места на экскурсии красивые. Погода благоволила к нас 😁😁😁 Единственное неудобство это долгая дорога, но тут кому как. Я высокий и ногам было не совсем удобно.
Отличная экскурсия. Экскурсовод Марина подробно всё рассказывала и поясняла 👍👍👍. Места на экскурсии красивые. Погода благоволила
Отличная экскурсия. Экскурсовод Марина подробно всё рассказывала и поясняла 👍👍👍. Места на экскурсии красивые. Погода благоволила
Отличная экскурсия. Экскурсовод Марина подробно всё рассказывала и поясняла 👍👍👍. Места на экскурсии красивые. Погода благоволила
Отличная экскурсия. Экскурсовод Марина подробно всё рассказывала и поясняла 👍👍👍. Места на экскурсии красивые. Погода благоволила
Отличная экскурсия. Экскурсовод Марина подробно всё рассказывала и поясняла 👍👍👍. Места на экскурсии красивые. Погода благоволила
Отличная экскурсия. Экскурсовод Марина подробно всё рассказывала и поясняла 👍👍👍. Места на экскурсии красивые. Погода благоволила
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Нина
Заказала экскурсию заранее через сайт, т. к прилетала на 4 дня В Кисловодск и хотелось распределить дни экскурсий. Внесла предоплату, остальную часть уже в автобусе. Вечером перед экс. предупредили о часе и места сбора. Автобус был чистый, удобный. Экскурсовод интерессный рассказчик, а говорила она все время. Все прошло отлично. Рекомендую.
Заказала экскурсию заранее через сайт, т. к прилетала на 4 дня В Кисловодск и хотелось распределить
Заказала экскурсию заранее через сайт, т. к прилетала на 4 дня В Кисловодск и хотелось распределить
Заказала экскурсию заранее через сайт, т. к прилетала на 4 дня В Кисловодск и хотелось распределить
Заказала экскурсию заранее через сайт, т. к прилетала на 4 дня В Кисловодск и хотелось распределить
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