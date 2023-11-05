в среду и воскресенье в 05:00

Приглашаем познакомиться с яркой, современной и колоритной Чеченской Республикой. Осмотрите изнутри три главные мечети страны, погуляете по живописному Цветочному парку и подниметесь на смотровую площадку небоскрёба.

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Описание экскурсии

Грозный. Вы посетите площадь им. Кадырова, мемориал Аллея Славы и парк Цветов. А также увидите православный храм Михаила Архангела и мечеть «Сердце Чечни» в османском стиле. Оцените современный комплекс небоскрёбов Грозный-Сити и подниметесь на смотровую площадку на 30-м этаже.

Аргун. Вы осмотрите главную достопримечательность города — мечеть «Сердце матери», построенную в стиле хай-тэк. Расшифруете ее архитектурные особенности и узнаете, кому она посвящена.

Шали. Здесь вам предстоит посетить самую большую мечеть России и Европы «Гордость мусульман». Наш гид расскажет, почему ее построили из греческого мрамора и сколько человек она вмещает.

Организационные детали