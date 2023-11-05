в среду и воскресенье в 05:00

Приглашаем познакомиться с яркой, современной и колоритной Чеченской Республикой.
Осмотрите изнутри три главные мечети страны, погуляете по живописному Цветочному парку и подниметесь на смотровую площадку небоскрёба.
Осмотрите изнутри три главные мечети страны, погуляете по живописному Цветочному парку и подниметесь на смотровую площадку небоскрёба.
Описание экскурсии
Грозный. Вы посетите площадь им. Кадырова, мемориал Аллея Славы и парк Цветов. А также увидите православный храм Михаила Архангела и мечеть «Сердце Чечни» в османском стиле. Оцените современный комплекс небоскрёбов Грозный-Сити и подниметесь на смотровую площадку на 30-м этаже.
Аргун. Вы осмотрите главную достопримечательность города — мечеть «Сердце матери», построенную в стиле хай-тэк. Расшифруете ее архитектурные особенности и узнаете, кому она посвящена.
Шали. Здесь вам предстоит посетить самую большую мечеть России и Европы «Гордость мусульман». Наш гид расскажет, почему ее построили из греческого мрамора и сколько человек она вмещает.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет
- Мы остановимся на завтрак и ужин в Осетии. Питание оплачивается дополнительно.
- Дополнительно оплачиваются посещение Аргуна и Шали, а также смотровой площадки — 600 руб. с человека
- В случае невозможности посетить смотровую на высотке, мы имеем право заменить объект показа с сохранением объема экскурсии, не уменьшая стоимость допрасходов
в среду, субботу и воскресенье в 05:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
|Дети 7-14 лет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариана — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7446 туристов
Добрый день! Я Ариана. Мы с командой организуем поездки из Кисловодска. Любим и знаем Кавказ. Горы и города. Для вас групповые поездки на новых комфортабельных автобусах, индивидуальные на минивэнах и джип-туры на полноприводном транспорте. На всех маршрутах с вами работают профессионалы с большим опытом. Гарантирую: будет безопасно и комфортно.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нам очень понравилась экскурсия. Гид Марина очень интересный рассказчик, развлекала нас всю дорогу, чтобы никто не уснул. Гид из Грозного Алина позитивная и жизнерадостная, любит свой край, что конечно же
+1
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Вторая экскурсия от агентства «Ариана», и снова великолепно. Огромное спасибо экскурсоводу Наталье за интересный и содержательный рассказ о местных традициях, культуре, народностях и тд. Мы узнали очень много нового и об архитектурных стилях, и об истории Края. Экскурсия в Грозном очень живая и интересная, познавательная, насыщенная (отдельное спасибо Алёне за гостеприимство и открытость). Однозначно рекомендую данную экскурсию, будет очень интересно!
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Т
Экскурсия состоялась в последний день 2023 года. Переживали, что ее просто не будет. Но прошло все просто на Ура! Спасибо гиду Наталье, нянькалась с нами, как с маленькими детишками. Рассказы
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А
Гид Наталия профессионал. Очень интересно и со стихами и цитатами рассказывала. Мне очень понравилось 👍👍👍. В Грозном нас встречала гид Алина. Все доступно с примерами из жизни провела свою часть экскурсии. Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам. Спасибо 👍.
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Отличная экскурсия. Экскурсовод Марина подробно всё рассказывала и поясняла 👍👍👍. Места на экскурсии красивые. Погода благоволила к нас 😁😁😁 Единственное неудобство это долгая дорога, но тут кому как. Я высокий и ногам было не совсем удобно.
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Заказала экскурсию заранее через сайт, т. к прилетала на 4 дня В Кисловодск и хотелось распределить дни экскурсий. Внесла предоплату, остальную часть уже в автобусе. Вечером перед экс. предупредили о часе и места сбора. Автобус был чистый, удобный. Экскурсовод интерессный рассказчик, а говорила она все время. Все прошло отлично. Рекомендую.
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