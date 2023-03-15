в среду и воскресенье в 05:00

Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики

Посетить Грозный, Аргун и Шали на автобусной экскурсии с профессиональным гидом

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Приглашаем познакомиться с яркой, современной и колоритной Чеченской Республикой. Вы отправитесь её исследовать на комфортабельном автобусе, в группе до 40 человек.

Осмотрите изнутри три главные мечети страны, погуляете по живописному Цветочному парку и подниметесь на смотровую площадку небоскрёба.
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Грозный. Вы посетите площадь им. Кадырова, мемориал Аллея Славы и парк Цветов. А также увидите православный храм Михаила Архангела и мечеть «Сердце Чечни» в османском стиле. Оцените современный комплекс небоскрёбов Грозный-Сити и подниметесь на смотровую площадку на 30-м этаже.

Аргун. Вы осмотрите главную достопримечательность города — мечеть «Сердце матери», построенную в стиле хай-тэк. Расшифруете ее архитектурные особенности и узнаете, кому она посвящена.

Шали. Здесь вам предстоит посетить самую большую мечеть России и Европы «Гордость мусульман». Наш гид расскажет, почему ее построили из греческого мрамора и сколько человек она вмещает.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, в группе до 40 человек
  • Мы остановимся на завтрак и ужин в Осетии. Питание оплачивается дополнительно.
  • Входные билеты в мечеть «Гордость мусульман» не включены в стоимость — 500 руб. с человека

в среду и воскресенье в 05:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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