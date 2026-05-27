Пыль дорог, шум двигателя и бескрайние горы вокруг. Этот маршрут — про свободу, природу и ощущение приключения вдали от цивилизации. Вас ждут горные маршруты, спуски по бездорожью, остановки в живописных точках и головокружительные виды на Эльбрус.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 20 000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Кисловодске

Описание экскурсии

Обучение и сопровождение

Перед стартом вы получите экипировку и пройдёте инструктаж по безопасности.

Берёзовое ущелье

Первую остановку сделаем у заброшенного автобуса, попьём чай и полюбуемся видами.

Гора Шапка

Второй фотостоп — на обзорной площадке, с которой открываются панорамы на Эшкаконское водохранилище и окружающие хребты.

Гришкина балка и пикник

Самый насыщенный участок маршрута: спуски, пещеры и водопады. После — привал в горах.

Ущелье у Алебастровой горы

Остановимся для фото в самом сердце дикой природы.

Плато Бермамыт

Финальная точка маршрута с легендарными скалами «Два монаха», «Амфитеатр» и видами на Эльбрус.

Организационные детали