Пыль дорог, шум двигателя и бескрайние горы вокруг. Этот маршрут — про свободу, природу и ощущение приключения вдали от цивилизации.
Вас ждут горные маршруты, спуски по бездорожью, остановки в живописных точках и головокружительные виды на Эльбрус.
Описание экскурсии
Обучение и сопровождение
Перед стартом вы получите экипировку и пройдёте инструктаж по безопасности.
Берёзовое ущелье
Первую остановку сделаем у заброшенного автобуса, попьём чай и полюбуемся видами.
Гора Шапка
Второй фотостоп — на обзорной площадке, с которой открываются панорамы на Эшкаконское водохранилище и окружающие хребты.
Гришкина балка и пикник
Самый насыщенный участок маршрута: спуски, пещеры и водопады. После — привал в горах.
Ущелье у Алебастровой горы
Остановимся для фото в самом сердце дикой природы.
Плато Бермамыт
Финальная точка маршрута с легендарными скалами «Два монаха», «Амфитеатр» и видами на Эльбрус.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер до старта маршрута, аренда квадроцикла, экипировка, чай на горных травах, шоколадные батончики
- Перед стартом — инструктаж по безопасности
- На квадроцикле могут ехать 1 или 2 человека. Права не требуются
- Дети до 18 лет едут пассажирами
- С вами буду я — мастер спорта по автокроссу
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Кисловодске
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 59 туристов
С детства живу в Кисловодске, хорошо знаю окрестности и красивые места. Я мастер спорта по автокроссу, увлекаюсь эндуро. Сам очень кайфую от езды на мотоцикле по горам и хочу поделиться этим удовольствием с вами. Такое путешествие оставит особенные воспоминания!
