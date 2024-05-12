Наша программа — это идеальное сочетание экстрима и живописных пейзажей. Вы побываете на Медовых водопадах, прокатитесь по Аликоновскому ущелью, увидите «Замок коварства и любви» и испытаете невероятные эмоции от преодоления природных препятствий — рек, болот, песчаных карьеров. Ну что, готовы к приключениям?

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наши маршруты пролегают по нетронутым человеком природным красотам. Опытный гид-инструктор поможет вам освоить управление квадроциклом на сложных участках, а также расскажет любопытные исторические факты и местные легенды, которыми славится Кавказ. Итак, в программе:

Медовые водопады — целый комплекс красивейших водопадов, образованных быстрыми водами горных рек Аликоновка и Эчки-Баш. Гид расскажет вам необычную историю их появления.

— целый комплекс красивейших водопадов, образованных быстрыми водами горных рек Аликоновка и Эчки-Баш. Гид расскажет вам необычную историю их появления. Аликоновское ущелье — одно из самых популярных и посещаемых. Оно привлекает красотой ландшафтов, источником нарзана и загадочной скалой.

— одно из самых популярных и посещаемых. Оно привлекает красотой ландшафтов, источником нарзана и загадочной скалой. Замок коварства и любви — необычное скальное образование в окрестностях Кисловодска. Вы изучите природный памятник и узнаете, какие тайны он хранит.

— необычное скальное образование в окрестностях Кисловодска. Вы изучите природный памятник и узнаете, какие тайны он хранит. Памятник красногвардейцам Катыхину и Вашкевичу — героям, которые сражались за свою Родину и свободу. Это место символизирует мужество и отвагу.

А также песчаные карьеры, болота, леса и река Аликоновка. Преодолевая эти природные препятствия, вы получите заряд адреналина и ощутите себя настоящими покорителями природы.

Организационные детали

Программа подойдёт взрослым и детям от 6 лет. Управлять квадроциклом можно с 16 лет, дети младшего возраста едут пассажирами.

Мы предоставляем всю необходимую экипировку: костюмы, очки, маски, балаклавы, рации

При необходимости можем организовать для вас бесплатный трансфер из Кисловодска

Экскурсию для вас проведу я или другой гид-инструктор из нашей команды

Особенности формата