Наша программа — это идеальное сочетание экстрима и живописных пейзажей.
Вы побываете на Медовых водопадах, прокатитесь по Аликоновскому ущелью, увидите «Замок коварства и любви» и испытаете невероятные эмоции от преодоления природных препятствий — рек, болот, песчаных карьеров. Ну что, готовы к приключениям?
Вы побываете на Медовых водопадах, прокатитесь по Аликоновскому ущелью, увидите «Замок коварства и любви» и испытаете невероятные эмоции от преодоления природных препятствий — рек, болот, песчаных карьеров. Ну что, готовы к приключениям?
Ближайшие даты:
Время начала: 08:15, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наши маршруты пролегают по нетронутым человеком природным красотам. Опытный гид-инструктор поможет вам освоить управление квадроциклом на сложных участках, а также расскажет любопытные исторические факты и местные легенды, которыми славится Кавказ. Итак, в программе:
- Медовые водопады — целый комплекс красивейших водопадов, образованных быстрыми водами горных рек Аликоновка и Эчки-Баш. Гид расскажет вам необычную историю их появления.
- Аликоновское ущелье — одно из самых популярных и посещаемых. Оно привлекает красотой ландшафтов, источником нарзана и загадочной скалой.
- Замок коварства и любви — необычное скальное образование в окрестностях Кисловодска. Вы изучите природный памятник и узнаете, какие тайны он хранит.
- Памятник красногвардейцам Катыхину и Вашкевичу — героям, которые сражались за свою Родину и свободу. Это место символизирует мужество и отвагу.
А также песчаные карьеры, болота, леса и река Аликоновка. Преодолевая эти природные препятствия, вы получите заряд адреналина и ощутите себя настоящими покорителями природы.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям от 6 лет. Управлять квадроциклом можно с 16 лет, дети младшего возраста едут пассажирами.
- Мы предоставляем всю необходимую экипировку: костюмы, очки, маски, балаклавы, рации
- При необходимости можем организовать для вас бесплатный трансфер из Кисловодска
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-инструктор из нашей команды
Особенности формата
- Стоимость указана за 1 квадроцикл (на нём могут поехать 2 чел.)
- Люди в состоянии алкогольного опьянения к участию в экскурсии не допускаются
- Перед стартом вас ждёт инструктаж и тестовый заезд. Если инструктор заметит, что вы не уверены в своих силах, вы можете поехать пассажиром.
- Для взрослых необходимо наличие прав категории В
в понедельник в 08:15, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:15, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Медовых водопадов
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:15, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:15, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Кисловодске
Наша команда профессиональных гидов уже более 10 лет занимается организацией туров на квадроциклах по Кавказу. Мы досконально знаем все особенности местного ландшафта и с радостью поделимся своими знаниями с клиентами. Наши опытные инструкторы всегда готовы помочь участникам тура на сложных участках маршрута и сделать их пребывание на Кавказе максимально комфортным и безопасным.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Егор
12 мая 2024
Незабываемые ощущения, которые оставляют приятные впечатления на очень долгое время. Гид-инструктор, который ведёт по маршруту, не даёт заскучать, как качеством маршрута которые даёт приятные испытания, так и исторической о обывательской
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