Кавказ для любителей экстрима в мини-группе

Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Путешествие для тех, кому нужны острые ощущения, ветер в волосах и максимум активности! Для вас мы подготовили два урока по скалолазанию, тренировку с инструктором по верховой езде, сезонный рафтинг по горной реке и треккинги. Ещё одну активность вы выберете сами — полёт на параплане или катание на квадроциклах. Жить будем в Кисловодске или в горах, что тоже остаётся на ваш вкус.

Не думайте, устройте себе экспресс-перезагрузку и наполнение яркими эмоциями прямо в эти выходные! А о комфортном транспорте, проживании и вашем досуге позаботимся мы.
Кавказ для любителей экстрима в мини-группе
Кавказ для любителей экстрима в мини-группе
Кавказ для любителей экстрима в мини-группе
Кавказ для любителей экстрима в мини-группе
Кавказ для любителей экстрима в мини-группе
Кавказ для любителей экстрима в мини-группе
Кавказ для любителей экстрима в мини-группе
Кавказ для любителей экстрима в мини-группе
Кавказ для любителей экстрима в мини-группе
Кавказ для любителей экстрима в мини-группе
Кавказ для любителей экстрима в мини-группе
Ближайшие даты:
31
окт
3
ноя
4
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5
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6
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно организовать путешествие только для вашей компании и в другие даты, если вас от 4 человек. Участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Кавказ

Встретим вас в аэропорту Минеральные Воды и отвезём в отель. Если вы приехали раньше, заберём вас из точки по договорённости в Кисловодске.

Добро пожаловать на КавказДобро пожаловать на КавказДобро пожаловать на КавказДобро пожаловать на КавказДобро пожаловать на КавказДобро пожаловать на Кавказ
2 день

Скалолазание, треккинги и рафтинг

После сытного кавказского завтрака отправимся к Сырной пещере и скалам. Вы увидите песчаную гору с причудливым рельефом и впадинами, скульпторами которой являются ветер и осадки. Здесь совершим лёгкий треккинг, после чего вас ждёт урок по скалолазанию для начинающих (не более 5 метров). Сделаем фото на память и продолжим знакомиться с Кавказом на бурной реке с веслом в руках на рафте.

Подкрепившись, дойдём до древнего храма Святого Георгия, который, предположительно, находится на месте столицы Аланского государства. Закрепим впечатления вкусным ужином в кафе на ваш выбор. Гид порекомендует места.

Скалолазание, треккинги и рафтингСкалолазание, треккинги и рафтингСкалолазание, треккинги и рафтингСкалолазание, треккинги и рафтингСкалолазание, треккинги и рафтингСкалолазание, треккинги и рафтинг
3 день

Скалолазание, катание на лошадях и другие экстремальные развлечения

На сегодня запланирована вторая тренировка по скалолазанию, но уже посложнее — от 15 метров. Доступно 3 маршрута разных уровней сложности. Подходящий для вас вариант определяет инструктор по вашей подготовке. Далее отправимся на урок по верховой езде, чтобы в полной мере ощутить себя горцем на коне! Прокатимся на лошадях среди вершин и почувствуем себя увереннее в седле.

Во второй половине дня активность на выбор — полёт на параплане или поездка по горным тропам и рекам на квадроцикле. Перед отъездом ещё успеем прогуляться по парку в Кисловодске. А после ужина проводим вас в аэропорт.

Скалолазание, катание на лошадях и другие экстремальные развлеченияСкалолазание, катание на лошадях и другие экстремальные развлеченияСкалолазание, катание на лошадях и другие экстремальные развлеченияСкалолазание, катание на лошадях и другие экстремальные развлеченияСкалолазание, катание на лошадях и другие экстремальные развлеченияСкалолазание, катание на лошадях и другие экстремальные развлеченияСкалолазание, катание на лошадях и другие экстремальные развлечения

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечером
Завершение: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, после ужина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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