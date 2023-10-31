Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус
Не думайте, устройте себе экспресс-перезагрузку и наполнение яркими эмоциями прямо в эти выходные! А о комфортном транспорте, проживании и вашем досуге позаботимся мы.
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Описание
Организационные детали
Возможно организовать путешествие только для вашей компании и в другие даты, если вас от 4 человек. Участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Кавказ
Встретим вас в аэропорту Минеральные Воды и отвезём в отель. Если вы приехали раньше, заберём вас из точки по договорённости в Кисловодске.
Скалолазание, треккинги и рафтинг
После сытного кавказского завтрака отправимся к Сырной пещере и скалам. Вы увидите песчаную гору с причудливым рельефом и впадинами, скульпторами которой являются ветер и осадки. Здесь совершим лёгкий треккинг, после чего вас ждёт урок по скалолазанию для начинающих (не более 5 метров). Сделаем фото на память и продолжим знакомиться с Кавказом на бурной реке с веслом в руках на рафте.
Подкрепившись, дойдём до древнего храма Святого Георгия, который, предположительно, находится на месте столицы Аланского государства. Закрепим впечатления вкусным ужином в кафе на ваш выбор. Гид порекомендует места.
Скалолазание, катание на лошадях и другие экстремальные развлечения
На сегодня запланирована вторая тренировка по скалолазанию, но уже посложнее — от 15 метров. Доступно 3 маршрута разных уровней сложности. Подходящий для вас вариант определяет инструктор по вашей подготовке. Далее отправимся на урок по верховой езде, чтобы в полной мере ощутить себя горцем на коне! Прокатимся на лошадях среди вершин и почувствуем себя увереннее в седле.
Во второй половине дня активность на выбор — полёт на параплане или поездка по горным тропам и рекам на квадроцикле. Перед отъездом ещё успеем прогуляться по парку в Кисловодске. А после ужина проводим вас в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечеромЗавершение: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, после ужина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.