После сытного кавказского завтрака отправимся к Сырной пещере и скалам. Вы увидите песчаную гору с причудливым рельефом и впадинами, скульпторами которой являются ветер и осадки. Здесь совершим лёгкий треккинг, после чего вас ждёт урок по скалолазанию для начинающих (не более 5 метров). Сделаем фото на память и продолжим знакомиться с Кавказом на бурной реке с веслом в руках на рафте.

Подкрепившись, дойдём до древнего храма Святого Георгия, который, предположительно, находится на месте столицы Аланского государства. Закрепим впечатления вкусным ужином в кафе на ваш выбор. Гид порекомендует места.