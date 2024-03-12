Туры на Кавказ из Кисловодска

Найдено 3 тура в категории «Кавказ» в Кисловодске, цены от 33 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
Увидеть Эльбрус, погладить яка на Мусса-Ачитара, послушать шум водопадов и покататься по горам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
79 900 за всё до 4 чел.
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Начало: г. Кисловодск, место и время по договорённости
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000 за человека
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечер...
50 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    12 марта 2024
    Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
    Отдельная благодарность Виктору, как гиду и экскурсоводу - лучший! Очень подробно, интересно и захватывающе рассказывает. Всегда на связи, практически 24/7. Сама
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    экскурсия: Все дни прошли на высоте, Виктор очень гибок, лоялен и мобилен, всегда идёт на встречу и находит оптимальные решения. Экскурсия охватывает весь КМВ и много из северного Кавказа, этого более чем достаточно, что бы иметь представление и понимание. Очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендую и буду рекомендовать друзьям! Виктор, спасибо большое

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Кавказ»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
  2. Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
  3. Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Плато Бермамыт
  3. Нарзанная галерея
  4. Медовые водопады
  5. Кисловодский парк
  6. Приэльбрусье
  7. Джилы-су
  8. Храм Тхаба-Ерды
  9. Голубое озеро
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Кавказ" можно забронировать 3 тура от 33 000 до 79 900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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