Приглашаем на увлекательную экскурсию по Кисловодску для всей семьи! Погрузитесь в мир фильма «Чебурашка», посетив места съёмок: апельсиновую реку, шоколадный магазин и Долину роз. Узнайте об истории и архитектуре города, где отдыхали Пушкин и Лермонтов.
Маршрут стартует у Курзала и завершается в живописной Долине роз, обещая яркие эмоции и незабываемые впечатления!
Описание аудиогида
Эта экскурсия в приложении — отличное приключение для всей семьи, любителей кино, природы и истории. Она пройдёт по живописным маршрутам Кисловодска, где снимались сцены одного из самых добрых фильмов последних лет — «Чебурашка». Вы увидите, где текла апельсиновая река, откуда запускали ракету с Гришей и Чебурашкой, где располагался шоколадный магазин, а также узнаете, где проходили семейные советы с внуком Гены. Параллельно с киносценами вы познакомитесь с архитектурными достопримечательностями и историей Кисловодска — города, куда приезжали отдыхать Пушкин и Лермонтов, где кипела курортная жизнь, звучала живая музыка в Колоннаде и лечились водой из целебных источников. Маршрут начинается у Курзала — старинного здания на Курортном бульваре, и завершится в Долине роз — одном из самых живописных уголков Национального парка, где среди розовых аллей садовник Гена шёл на работу. Эта экскурсия подарит вам не только воспоминания о любимом фильме, но и ощущение настоящего путешествия сквозь историю, природу и сказку. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Ответы на вопросы
Ответы на вопросы
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кисловодск, улица К. Маркса, 8
Завершение: Смотровая площадка над Долиной роз в Национальном парке
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
1 ноя 2025
отличная погода, доброжелательная, внимательная Татьяна и её помощница. очень познавательно и с юмором.
