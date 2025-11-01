Эта экскурсия в приложении — отличное приключение для всей семьи, любителей кино, природы и истории. Она пройдёт по живописным маршрутам Кисловодска, где снимались сцены одного из самых добрых фильмов последних лет — «Чебурашка». Вы увидите, где текла апельсиновая река, откуда запускали ракету с Гришей и Чебурашкой, где располагался шоколадный магазин, а также узнаете, где проходили семейные советы с внуком Гены. Параллельно с киносценами вы познакомитесь с архитектурными достопримечательностями и историей Кисловодска — города, куда приезжали отдыхать Пушкин и Лермонтов, где кипела курортная жизнь, звучала живая музыка в Колоннаде и лечились водой из целебных источников. Маршрут начинается у Курзала — старинного здания на Курортном бульваре, и завершится в Долине роз — одном из самых живописных уголков Национального парка, где среди розовых аллей садовник Гена шёл на работу. Эта экскурсия подарит вам не только воспоминания о любимом фильме, но и ощущение настоящего путешествия сквозь историю, природу и сказку. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

