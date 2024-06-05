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🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 8 часов 47 отзывов Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение в культуру и природу Погрузитесь в мир красоты и истории Кисловодска, открывая для себя его архитектуру, природу и традиции в одной экскурсии Начало: По договоренности от 12 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 142 отзыва Экскурсия-спектакль в Кисловодске Узнать город поближе и перезагрузиться на нестандартной прогулке в наушниках Начало: На проспекте Дзержинского Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00 1 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 11 отзывов Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие Знакомство с символами Кисловодска и Ессентуков и дегустация на семейной винодельне 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 1 час 144 отзыва Обзорная экскурсия по Кисловодску Начало: Кисловодск, пр. Мира, д. 1, Коллонада Расписание: Понедельник, среда, четверг, пятница,суббота, воскресенье 14:00 1 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 7 отзывов Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное от 18 500 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Кисловодск и его горные окрестности Начало: Курортный бульвар, д. 2, Кисловодск Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 8:00 до 10:00 от 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Кисловодский калейдоскоп: история, природа и архитектура Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв В Кисловодск по-любви Начало: Верх Каскадной лестницы по ул. Володарского Расписание: Экскурсию возможно провести в любой день недели с 9:00 по МСК. 6 000 ₽ за всё до 40 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Из Кисловодска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Трансфер из аэропорта/вокзала + экскурсия по Кисловодску Познакомиться с городом и его окрестностями в тёплой компании местного жителя 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов Встреча из аэропорта и душевная прогулка по Кисловодску Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск - посетить главные города КМВ за одну поездку Начало: У Колоннады от 21 000 ₽ за всё до 6 чел.

4% скидка Индивидуальная 11 часов Погружение в Кавказскую сказку: Кисловодск и его живописные окрестности Начало: По договоренности с гидом Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00. 15600 14 976 ₽ за всё до 4 чел.