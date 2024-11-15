Гагрская колоннада – экскурсии в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Гагрская колоннада» в Кисловодске, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
С камерой по Кисловодску
Пешая
7 отзывов
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Лучший выбор
С камерой по Кисловодску
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, где каждый уголок - это история. Вдохновляющие пейзажи и профессиональные фото - лучший сувенир из поездки
Начало: На Курортном бульваре
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
8 000 за всё до 5 чел.
Кисловодск во все времена
Пешая
10 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Кисловодск во все времена
Познакомиться с историей и архитектурой курортного города
Начало: У Свято-Никольского собора
Расписание: в воскресенье в 10:00
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
1 600 за человека
Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск - посетить главные города КМВ за одну поездку
Начало: У Колоннады
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
от 21 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    15 ноября 2024
    С камерой по Кисловодску
    Добрый день. Александра провела отличную экскурсию. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Увидели красивые места, узнали их историю.
  • С
    Светлана
    11 ноября 2024
    Кисловодск во все времена
    Елена соединила в исторические путешествие по знаковым местам города с поэтическими строками, что придало экскурсии очарование. Рекомендую экскурсию, солнечная погода сопровождала нашу прогулку по городу. Было отлично!!!
  • С
    Светлана
    19 октября 2024
    Кисловодск во все времена
    Экскурсию проводила Елена Влалимировна. Шикарная экскурсия. Понравилась подача материала, Елена Владимировна влюблена в город и это очень чувствуется. Реомендую
  • М
    Маргарита
    4 октября 2024
    С камерой по Кисловодску
    Добрый день, дорогой читатель этого комментария! 🩷 Очень рекомендую тебе попасть на фотопрогулку с замечательной Александрой! Александра является не только
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    проыессиональным фотографом, но и интересным рассказчиком. Я узнала много интересных фактов о Кисловодске и получила много положительных впечатлений! Мы охватили много красивых локаций, сделали красивые фото и я просто отлично провела время! Саша, большое спасибо, приеду к тебе снова! 💫💫💫

  • А
    Александра
    18 сентября 2024
    Кисловодск во все времена
    Экскурсия с Еленой очень понравилась! Время пролетело очень быстро, экскурсия прошла на одном дыхание, легко и интересно! Грамотное сочетание архитектурного
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    Кисловодска (старинные особняки и улочки) легко сочетались с парковой зоной, где мы неспеша прошлись, полюбовались осенними пейзажами и необыкновенными локациями (даже предусмотрена была зона отдыха на Царской поляне - 'Скамья любви'). Погода была прекрасной, гид изумительный, рассказ завораживающий, виды потрясающие. Экскурсия просто высший пилотаж! P.S. Елена нас сориентировала по близлежащим объектам и мы с удовольствием ещё прогулялись на Каскадную лестницу и по новому проспекту Ленина!

    Экскурсия с Еленой очень понравилась! Время пролетело очень быстро, экскурсия прошла на одном дыхание, легко иЭкскурсия с Еленой очень понравилась! Время пролетело очень быстро, экскурсия прошла на одном дыхание, легко иЭкскурсия с Еленой очень понравилась! Время пролетело очень быстро, экскурсия прошла на одном дыхание, легко и
  • К
    Ксения
    5 сентября 2024
    С камерой по Кисловодску
    Добрый день. Хочу поделиться своими хорошими впечатлениями о данной экскурсии-фотосессии. Мы встретились с Александрой возле фонтана на курортном бульваре. Познакомились (нас
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    было четверо) и сразу приступили к фотосъемке. Всё было очень оперативно,так как за 2 часа съемки хотелось охватить много красивых мест. В дополнении к фото Александра очень интересно рассказывала про Кисловодск. Особенно интересной для всех стала тема Лермонтова)))) мы гуляли по бульвару и далее оказались в парке. После мы были в галереи Нарзанов (Нарзанная галерея), пили воду, гуляли и делали снимки. У нашей компании были запланированы еще экскурсии и поездки… Александра поделилась с нами своими впечатлениями об этих местах, показала фото, а так же дала рекомендации и советы,что было очень ценно для нас. Если вы хотите получить красивые фото с классной цветокоррекцией в красивых местах Кисловодска, то вам к Александре. Круто проведете время, будут шутки)))и интересная информация. Сообщите фотографу заранее места, где вы уже были и возможно вы окажитесь в новом красивом и неизвестном для вас месте в Кисловодске.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Гагрская колоннада»

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  10. Перевал Гум-Баши
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в ноябре 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Гагрская колоннада" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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