читать дальше

было четверо) и сразу приступили к фотосъемке. Всё было очень оперативно,так как за 2 часа съемки хотелось охватить много красивых мест. В дополнении к фото Александра очень интересно рассказывала про Кисловодск. Особенно интересной для всех стала тема Лермонтова)))) мы гуляли по бульвару и далее оказались в парке. После мы были в галереи Нарзанов (Нарзанная галерея), пили воду, гуляли и делали снимки. У нашей компании были запланированы еще экскурсии и поездки… Александра поделилась с нами своими впечатлениями об этих местах, показала фото, а так же дала рекомендации и советы,что было очень ценно для нас. Если вы хотите получить красивые фото с классной цветокоррекцией в красивых местах Кисловодска, то вам к Александре. Круто проведете время, будут шутки)))и интересная информация. Сообщите фотографу заранее места, где вы уже были и возможно вы окажитесь в новом красивом и неизвестном для вас месте в Кисловодске.