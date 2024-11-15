2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Лучший выборС камерой по Кисловодску
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, где каждый уголок - это история. Вдохновляющие пейзажи и профессиональные фото - лучший сувенир из поездки
Начало: На Курортном бульваре
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Кисловодск во все времена
Познакомиться с историей и архитектурой курортного города
Начало: У Свято-Никольского собора
Расписание: в воскресенье в 10:00
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
1 600₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск - посетить главные города КМВ за одну поездку
Начало: У Колоннады
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
от 21 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга15 ноября 2024Добрый день. Александра провела отличную экскурсию. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Увидели красивые места, узнали их историю.
- ССветлана11 ноября 2024Елена соединила в исторические путешествие по знаковым местам города с поэтическими строками, что придало экскурсии очарование. Рекомендую экскурсию, солнечная погода сопровождала нашу прогулку по городу. Было отлично!!!
- ССветлана19 октября 2024Экскурсию проводила Елена Влалимировна. Шикарная экскурсия. Понравилась подача материала, Елена Владимировна влюблена в город и это очень чувствуется. Реомендую
- ММаргарита4 октября 2024Добрый день, дорогой читатель этого комментария! Очень рекомендую тебе попасть на фотопрогулку с замечательной Александрой! Александра является не только
- ААлександра18 сентября 2024Экскурсия с Еленой очень понравилась! Время пролетело очень быстро, экскурсия прошла на одном дыхание, легко и интересно! Грамотное сочетание архитектурного
- ККсения5 сентября 2024Добрый день. Хочу поделиться своими хорошими впечатлениями о данной экскурсии-фотосессии. Мы встретились с Александрой возле фонтана на курортном бульваре. Познакомились (нас
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Гагрская колоннада»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в ноябре 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Гагрская колоннада" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Кисловодске на 2024 год по теме «Гагрская колоннада», 17 ⭐ отзывов, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь