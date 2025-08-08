Аудиогид
Кисловодск: волшебная аудиоэкскурсия по следам Чебурашки
Начало: Кисловодск, улица К. Маркса, 8
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
600 ₽ за человека
Аудиогид
Кисловодск: аудиоэкскурсия по самым живописным местам курорта
Погрузиться в атмосферу города, который вдохновлял великих творцов, и познакомиться с его историей
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
690 ₽ за человека
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по следам Чебурашки в Кисловодске
Поймать атмосферу доброго фильма и узнать город чуть лучше
Начало: У Курзала
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
590 ₽ за человека
