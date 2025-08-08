Найдено 3 экскурсии в категории « Аудиогиды » в Кисловодске, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Аудиогид Кисловодск: волшебная аудиоэкскурсия по следам Чебурашки Начало: Кисловодск, улица К. Маркса, 8 «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» 600 ₽ за человека Пешая 2 часа Аудиогид Кисловодск: аудиоэкскурсия по самым живописным местам курорта Погрузиться в атмосферу города, который вдохновлял великих творцов, и познакомиться с его историей Начало: У ж/д вокзала «Как проходит экскурсия с аудиогидом» 690 ₽ за человека Пешая 2 часа Аудиогид Аудиоэкскурсия по следам Чебурашки в Кисловодске Поймать атмосферу доброго фильма и узнать город чуть лучше Начало: У Курзала «Как проходит экскурсия с аудиогидом» 590 ₽ за человека Другие экскурсии Кисловодска

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Аудиогиды»

Забронируйте экскурсию в Кисловодске на 2025 год по теме «Аудиогиды», цены от 590₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь