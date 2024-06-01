1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Кисловодска с восхождением на Малое Седло и посещением знаменитого Красного Солнышка
Начало: Заберу вас от отеля
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
7 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
Начало: Ж. д вокзал, привокзальная площадь, под часами
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
Познакомиться с курортным городом по лучшей программе-максимум, из путеводителя по Кавказу 1913 года
Начало: В раойне музея «Крепость»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
Легко, весело и красиво погулять по самому большому парку в Европе
Начало: На Вокзальной улице
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 600₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кисловодский парк: путеводитель по истории и природе
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодского парка, где каждый шаг открывает новую страницу истории и великолепие природы
Начало: У памятника Дзержинскому
Сегодня в 10:30
12 июня в 11:30
4 400₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана1 июня 2024Отличная экскурсия! Материал хорошо подобран, воспринимается легко. Посетили все основные локации, узнали много интересной информации. Рекомендую!
- ЕЕлена23 мая 2024Эту экскурсию и маршрут надо внести в список must see в Кисловодске. Отличная организация, прекрасно продуманный маршрут, талантливый гид. Огромная
- ЕЕкатерина20 мая 2024Замечательно, увидеть горы и парк утром) удивительная природа и умиротворение) увлекательный рассказ Веры, чувство юмора и эрудиция, и,безусловно, любовь к городу и природе стоит услышать и почувствовать. Спасибо за желание вернуться!)
- ООльга15 мая 2024Очень понравилась экскурсия, Анна очень доброжелательная, хорошо и подробно рассказывает о городе и парке, внимательная, обеспечивает максимальную безопасность. Маршрут отличный, много чего можно увидеть. Велосипеды новые, все супер! Если хочется активно и необычно погулять в парке - самое то!
- ИИрина13 мая 2024Всё отлично, мы очень довольны☺️ Вчера гуляли сами по парку, пошли по терренкуру №2, сегодня нам показали другие дорожки, другие локации, полный восторг🫶
- ССветлана11 мая 2024Это было супер приключение! Великолепные виды за короткий промежуток времени, исторические факты, физическая активность, заряд положительных эмоций! Огромное спасибо гиду Анне и всем сотрудникам, организаторам! Рекомендую всем кто умеет кататься на велосипеде!
- ММаксим9 мая 2024Очень интересно и познавательно! Большое спасибо Вере за проведенную экскурсию!
- ООлег5 мая 2024Вдвоем с супругой отдыхали в Кисловодске впервые, на пешую экскурсию отправились 25 апреля. Остались очень довольны работой экскурсовода Веры. Это
- ЮЮлия28 апреля 2024Благодарим Веру за интересную и познавательную экскурсию. Маршрут продуман досконально. Узнали много нового, получили массу положительных эмоций. В рекомендованном кафе действительно самый вкусный кофе.
- ЕЕлена21 апреля 2024В Кисловодске были впервые, и много слышали про этот необыкновенный парк. И во время прогулки с экскурсоводом Еленой увидели все самые интересные и красивые локации в парке. Даже несмотря на снегопад прогулка удалась! Маршрут составлен грамотно, удобно. Спасибо! Рекомендую)
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Долина роз»
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