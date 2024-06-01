Экскурсии в Долину Роз из Кисловодска

Найдено 5 экскурсий в категории «Долина роз» в Кисловодске, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
47 отзывов
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Кисловодска с восхождением на Малое Седло и посещением знаменитого Красного Солнышка
Начало: Заберу вас от отеля
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
7 340 за всё до 3 чел.
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
133 отзыва
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
Начало: Ж. д вокзал, привокзальная площадь, под часами
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
6 000 за всё до 4 чел.
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
Познакомиться с курортным городом по лучшей программе-максимум, из путеводителя по Кавказу 1913 года
Начало: В раойне музея «Крепость»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
Легко, весело и красиво погулять по самому большому парку в Европе
Начало: На Вокзальной улице
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 600 за всё до 2 чел.
Кисловодский парк: история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Кисловодский парк: путеводитель по истории и природе
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодского парка, где каждый шаг открывает новую страницу истории и великолепие природы
Начало: У памятника Дзержинскому
Сегодня в 10:30
12 июня в 11:30
4 400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Кисловодский парк: история и легенды
    Отличная экскурсия! Материал хорошо подобран, воспринимается легко. Посетили все основные локации, узнали много интересной информации. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
    Эту экскурсию и маршрут надо внести в список must see в Кисловодске. Отличная организация, прекрасно продуманный маршрут, талантливый гид. Огромная
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    благодарность Анне за эту экскурсию. Всем рекомендую. Чтобы посмотреть все локации, придется походить несколько часов, вряд ли каждому это по силам. На велике вы сможете точно. Я не садилась на велик больше 10 лет, и все получилось.

  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
    Замечательно, увидеть горы и парк утром) удивительная природа и умиротворение) увлекательный рассказ Веры, чувство юмора и эрудиция, и,безусловно, любовь к городу и природе стоит услышать и почувствовать. Спасибо за желание вернуться!)
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
    Очень понравилась экскурсия, Анна очень доброжелательная, хорошо и подробно рассказывает о городе и парке, внимательная, обеспечивает максимальную безопасность. Маршрут отличный, много чего можно увидеть. Велосипеды новые, все супер! Если хочется активно и необычно погулять в парке - самое то!
  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Кисловодский парк: история и легенды
    Всё отлично, мы очень довольны☺️ Вчера гуляли сами по парку, пошли по терренкуру №2, сегодня нам показали другие дорожки, другие локации, полный восторг🫶
    Всё отлично, мы очень довольны☺️ Вчера гуляли сами по парку, пошли по терренкуру №2, сегодня намВсё отлично, мы очень довольны☺️ Вчера гуляли сами по парку, пошли по терренкуру №2, сегодня намВсё отлично, мы очень довольны☺️ Вчера гуляли сами по парку, пошли по терренкуру №2, сегодня намВсё отлично, мы очень довольны☺️ Вчера гуляли сами по парку, пошли по терренкуру №2, сегодня намВсё отлично, мы очень довольны☺️ Вчера гуляли сами по парку, пошли по терренкуру №2, сегодня намВсё отлично, мы очень довольны☺️ Вчера гуляли сами по парку, пошли по терренкуру №2, сегодня намВсё отлично, мы очень довольны☺️ Вчера гуляли сами по парку, пошли по терренкуру №2, сегодня нам
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
    Это было супер приключение! Великолепные виды за короткий промежуток времени, исторические факты, физическая активность, заряд положительных эмоций! Огромное спасибо гиду Анне и всем сотрудникам, организаторам! Рекомендую всем кто умеет кататься на велосипеде!
  • М
    Максим
    9 мая 2024
    Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
    Очень интересно и познавательно! Большое спасибо Вере за проведенную экскурсию!
  • О
    Олег
    5 мая 2024
    Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
    Вдвоем с супругой отдыхали в Кисловодске впервые, на пешую экскурсию отправились 25 апреля. Остались очень довольны работой экскурсовода Веры. Это
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    эрудированный специалист увлеченный своим делом, интересный рассказчик. Экскурсия заняла три часа, маршрут был составлен познавательно, время пролетело незаметно. Посмотрели интересные места, красивые локации в городе и в парке, узнали интересные подробности об истории развития города Кисловодска. Работу оцениваем по максимальной отметке. Однозначно рекомендуем!

  • Ю
    Юлия
    28 апреля 2024
    Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
    Благодарим Веру за интересную и познавательную экскурсию. Маршрут продуман досконально. Узнали много нового, получили массу положительных эмоций. В рекомендованном кафе действительно самый вкусный кофе.
  • Е
    Елена
    21 апреля 2024
    Кисловодский парк: история и легенды
    В Кисловодске были впервые, и много слышали про этот необыкновенный парк. И во время прогулки с экскурсоводом Еленой увидели все самые интересные и красивые локации в парке. Даже несмотря на снегопад прогулка удалась! Маршрут составлен грамотно, удобно. Спасибо! Рекомендую)

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Долина роз»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
  2. Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
  3. Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
  4. На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
  5. Кисловодский парк: история и легенды
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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