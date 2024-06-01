С Светлана Кисловодский парк: история и легенды Отличная экскурсия! Материал хорошо подобран, воспринимается легко. Посетили все основные локации, узнали много интересной информации. Рекомендую!

Е Елена На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска читать дальше благодарность Анне за эту экскурсию. Всем рекомендую. Чтобы посмотреть все локации, придется походить несколько часов, вряд ли каждому это по силам. На велике вы сможете точно. Я не садилась на велик больше 10 лет, и все получилось. Эту экскурсию и маршрут надо внести в список must see в Кисловодске. Отличная организация, прекрасно продуманный маршрут, талантливый гид. Огромная

Е Екатерина Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке Замечательно, увидеть горы и парк утром) удивительная природа и умиротворение) увлекательный рассказ Веры, чувство юмора и эрудиция, и,безусловно, любовь к городу и природе стоит услышать и почувствовать. Спасибо за желание вернуться!)

О Ольга На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска Очень понравилась экскурсия, Анна очень доброжелательная, хорошо и подробно рассказывает о городе и парке, внимательная, обеспечивает максимальную безопасность. Маршрут отличный, много чего можно увидеть. Велосипеды новые, все супер! Если хочется активно и необычно погулять в парке - самое то!

И Ирина Кисловодский парк: история и легенды Всё отлично, мы очень довольны☺️ Вчера гуляли сами по парку, пошли по терренкуру №2, сегодня нам показали другие дорожки, другие локации, полный восторг🫶

С Светлана На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска Это было супер приключение! Великолепные виды за короткий промежуток времени, исторические факты, физическая активность, заряд положительных эмоций! Огромное спасибо гиду Анне и всем сотрудникам, организаторам! Рекомендую всем кто умеет кататься на велосипеде!

М Максим Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет Очень интересно и познавательно! Большое спасибо Вере за проведенную экскурсию!

О Олег Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет читать дальше эрудированный специалист увлеченный своим делом, интересный рассказчик. Экскурсия заняла три часа, маршрут был составлен познавательно, время пролетело незаметно. Посмотрели интересные места, красивые локации в городе и в парке, узнали интересные подробности об истории развития города Кисловодска. Работу оцениваем по максимальной отметке. Однозначно рекомендуем! Вдвоем с супругой отдыхали в Кисловодске впервые, на пешую экскурсию отправились 25 апреля. Остались очень довольны работой экскурсовода Веры. Это

Ю Юлия Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет Благодарим Веру за интересную и познавательную экскурсию. Маршрут продуман досконально. Узнали много нового, получили массу положительных эмоций. В рекомендованном кафе действительно самый вкусный кофе.