в понедельник, четверг и субботу в 14:00

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Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе

Познакомиться с городом и увидеть главные достопримечательности в комфортном формате
С этой экскурсии стоит начать изучение курорта и его окрестностей. Вы увидите памятники и храмы, побываете в Берёзовском ущелье, у Замка коварства и любви. Мы расскажем о прошлом и настоящем
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города, поделимся советами для вашего отдыха. В понедельник и четверг не придётся много ходить, но при этом вы узнаете Кисловодск. А в среду и субботу прогуляетесь с гидом ещё и по Нижнему парку и Курортному бульвару.

4.8
255 отзывов
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе

Описание экскурсии

За 3,5 часа вы проедете по Кисловодску на автобусе, останавливаясь у знаковых объектов. Проследите путь города от основания до наших дней: будут и хроники, и выдающиеся имена, и тема лечения на водах. Попутно мы посоветуем, куда сходить и съездить, что посмотреть и попробовать, ответим на вопросы. Маршрут такой:

Кисловодская крепость, построенная в начале 19 века на расстоянии полёта пушечного ядра от источника нарзана. Здесь начала свою жизнь Кисловодская слобода. Вы услышите об этом подробнее, посетив открытую экспозицию за стенами крепости; увидите каменную ванну пушкинских времён и узнаете, как оздоравливались нарзаном в 19 веке.

Соборная площадь — когда-то место сбора горожан, где решались важные вопросы. Здесь стоит нарядный Свято-Никольский собор: мы расскажем о его непростой судьбе и об известных личностях, которые похоронены на территории храма.

Памятник «Журавли», посвящённый героям — кисловодчанам, погибшим в годы ВОВ. Как Кисловодск жил в оккупации и за что получил звание Город-госпиталь? Об этом на экскурсии.

Лермонтовская скала — возможность полюбоваться ущельем и побывать на месте, где состоялась дуэль Печорина и Грушницкого в романе Лермонтова «Герой нашего времени».

Замок коварства и любви. До этой локации не так просто добраться самостоятельно. В живописном ущелье реки Аликоновки вы услышите легендарную романтическую историю. В 1939 году она вдохновила людей построить здесь ресторан в виде средневекового замка. Но замок напоминают и сами здешние скалы, а на одном из утёсов вы разглядите лицо князя.

Армянская церковь на вершине холма в «медицинском районе» Кисловодска. Остановимся ради любопытной архитектуры и смотровой площадки с панорамой всего Кисловодска.

Новая Каскадная лестница — недавно появившийся в городе архитектурный объект и украшение Кисловодска с клумбами и фонтанами. Здесь же мы познакомимся с несколькими особняками.

Улица Ленина. Прогуляемся по пешеходной части к новому бювету питьевой воды и продегустируем разные виды Нарзана. Сделаем фото у грандиозных скульптур: «Подписание рескрипта Александром I» и в бронзовой карете, запряженной лошадьми. Улыбнемся скульптуре «Писающей собачки» и каменным барашкам, пасущимся на лужайке.

Скульптура М. Кшесинской. Полюбуемся бронзовым образом балерины рядом с красивым особняком, названным в народе в её честь. Экскурсовод развеет известные мифы, и вы узнаете реальную историю дачи.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (микроавтобус или автобус в зависимости от количества человек)
  • Экскурсия подходит для путешественников от 3 лет
  • Дополнительные расходы не предусмотрены
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, четверг и субботу в 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослые1400 ₽
Дети от 3 до 14 лет1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У магазина Стрижамент (напротив жд вокзала), ул. Вокзальная 16
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и субботу в 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариана
Ариана — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7455 туристов
Добрый день! Я Ариана. Мы с командой организуем поездки из Кисловодска. Любим и знаем Кавказ. Горы и города. Для вас групповые поездки на новых комфортабельных автобусах, индивидуальные на минивэнах и джип-туры на полноприводном транспорте. На всех маршрутах с вами работают профессионалы с большим опытом. Гарантирую: будет безопасно и комфортно.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 255 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
208
4
27
3
18
2
2
1
Светлана
Хорошая спокойная экскурсия. Везде все увидели и не бежали. Спасибо организаторам за воду в автобусе, это мелочь, но очень приятная. Экскурсоводу и водителю спасибо за их терпение (выдерживать неадекват туристов с улыбкой умеют).
Хорошая спокойная экскурсия. Везде все увидели и не бежали. Спасибо организаторам за воду в автобусе, это
Хорошая спокойная экскурсия. Везде все увидели и не бежали. Спасибо организаторам за воду в автобусе, это
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О
Экскурсия оставила приятные впечатления. В некоторых отзывах пишут что она скорее по пригороду Кисловодска, чем по самому городу, и так оно и есть. Организатор отвечает, что описание полностью соответствует содержанию
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- и это тоже правда. Но когда ты не знаешь города (а экскурсию с названием Обзорная берут обычно именно такие люди) ты не можешь оценить, насколько описанное соответствует твоему желанию узнать сам город. Я именно с таким ощущением осталась, может быть стоит экскурсию слегка переименовать, потому что по содержанию она совершенно замечательная все равно. (в Аликоновском ущелье только показалось очень много времени свободного, когда смотреть там почти нечего) Гид Андрей эрудирован, интересный рассказ не прекращался практически ни на минуту, за всем успевал следить, всех оберегать и на все вопросы отвечать. Водитель (имени не помню, прошу прощения) был везде аккуратен и профессионален. Спасибо большое 🫶🏻

Экскурсия оставила приятные впечатления. В некоторых отзывах пишут что она скорее по пригороду Кисловодска, чем по
Экскурсия оставила приятные впечатления. В некоторых отзывах пишут что она скорее по пригороду Кисловодска, чем по
Экскурсия оставила приятные впечатления. В некоторых отзывах пишут что она скорее по пригороду Кисловодска, чем по
Экскурсия оставила приятные впечатления. В некоторых отзывах пишут что она скорее по пригороду Кисловодска, чем по
Экскурсия оставила приятные впечатления. В некоторых отзывах пишут что она скорее по пригороду Кисловодска, чем по
Экскурсия оставила приятные впечатления. В некоторых отзывах пишут что она скорее по пригороду Кисловодска, чем по
Экскурсия оставила приятные впечатления. В некоторых отзывах пишут что она скорее по пригороду Кисловодска, чем по
Экскурсия оставила приятные впечатления. В некоторых отзывах пишут что она скорее по пригороду Кисловодска, чем по+2
Экскурсия оставила приятные впечатления. В некоторых отзывах пишут что она скорее по пригороду Кисловодска, чем по
Экскурсия оставила приятные впечатления. В некоторых отзывах пишут что она скорее по пригороду Кисловодска, чем по
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Светлана
Интересная и лёгкая в восприятии экскурсия, которую провела гид - Наталья. Хочется отметить, что Наталья была вежлива и корректна со всеми, экскурсионный материал преподносила с юмором. Немного подвела погода, в
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дождь к концу экскурсии было уже не до экскурсии, хотелось в тепло с бокальчиком глинтвейна))) Вместе с тем, для знакомства с Кисловодском и его тремя жемчужинами данную экскурсию рекомендую к посещению.

Интересная и лёгкая в восприятии экскурсия, которую провела гид - Наталья. Хочется отметить, что Наталья была
Интересная и лёгкая в восприятии экскурсия, которую провела гид - Наталья. Хочется отметить, что Наталья была
Интересная и лёгкая в восприятии экскурсия, которую провела гид - Наталья. Хочется отметить, что Наталья была
Интересная и лёгкая в восприятии экскурсия, которую провела гид - Наталья. Хочется отметить, что Наталья была
Интересная и лёгкая в восприятии экскурсия, которую провела гид - Наталья. Хочется отметить, что Наталья была
Интересная и лёгкая в восприятии экскурсия, которую провела гид - Наталья. Хочется отметить, что Наталья была
Интересная и лёгкая в восприятии экскурсия, которую провела гид - Наталья. Хочется отметить, что Наталья была
Интересная и лёгкая в восприятии экскурсия, которую провела гид - Наталья. Хочется отметить, что Наталья была+1
Интересная и лёгкая в восприятии экскурсия, которую провела гид - Наталья. Хочется отметить, что Наталья была
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Ирина
Огромное спасибо Андрею. До этого брала индивидуальные туры у девушки Марии (была не актуальная информация, она выдавала дачи за чужие).
У Андрея все четко, про каждый объект.
Единственное не заехали на лермонтовская скалу, ну я там и так сто раз была.
Автобусный комфортный.
Андрей очень весёлый, постоянно рассказывал анекдоты и шутил.
Очень понравилось. Всем рекомендую
Огромное спасибо Андрею. До этого брала индивидуальные туры у девушки Марии (была не актуальная информация, она выдавала дачи за чужие).
Огромное спасибо Андрею. До этого брала индивидуальные туры у девушки Марии (была не актуальная информация, она выдавала дачи за чужие).
Огромное спасибо Андрею. До этого брала индивидуальные туры у девушки Марии (была не актуальная информация, она выдавала дачи за чужие).
Огромное спасибо Андрею. До этого брала индивидуальные туры у девушки Марии (была не актуальная информация, она выдавала дачи за чужие).
Огромное спасибо Андрею. До этого брала индивидуальные туры у девушки Марии (была не актуальная информация, она выдавала дачи за чужие).
Огромное спасибо Андрею. До этого брала индивидуальные туры у девушки Марии (была не актуальная информация, она выдавала дачи за чужие).
Огромное спасибо Андрею. До этого брала индивидуальные туры у девушки Марии (была не актуальная информация, она выдавала дачи за чужие).
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Александр
Все было супер, даже не смотря на дождливую холодную погоду гид Ольга очень старалась всех держать на позитиве очень интересными историями города и окрестностей. Спасибо Вам большое.
Все было супер, даже не смотря на дождливую холодную погоду гид Ольга очень старалась всех держать
Все было супер, даже не смотря на дождливую холодную погоду гид Ольга очень старалась всех держать
Все было супер, даже не смотря на дождливую холодную погоду гид Ольга очень старалась всех держать
Все было супер, даже не смотря на дождливую холодную погоду гид Ольга очень старалась всех держать
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Л
Рекомендую экскурсию даже тем, кто уже бывал в Кисловодске: увидите места, до которых самостоятельно пешком или на автобусе не добраться.
Рекомендую экскурсию даже тем, кто уже бывал в Кисловодске: увидите места, до которых самостоятельно пешком или на автобусе не добраться.
Рекомендую экскурсию даже тем, кто уже бывал в Кисловодске: увидите места, до которых самостоятельно пешком или на автобусе не добраться.
Рекомендую экскурсию даже тем, кто уже бывал в Кисловодске: увидите места, до которых самостоятельно пешком или на автобусе не добраться.
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