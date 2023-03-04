в понедельник, четверг и субботу в 14:00

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Описание
Что вас ожидает
За 3,5 часа вы проедете по Кисловодску на автобусе, останавливаясь у знаковых объектов. Проследите путь города от основания до наших дней: будут и хроники, и выдающиеся имена, и тема лечения на водах. Попутно мы посоветуем, куда сходить и съездить, что посмотреть и попробовать, ответим на вопросы. Маршрут такой:
Кисловодская крепость, построенная в начале 19 века на расстоянии полёта пушечного ядра от источника нарзана. Здесь начала свою жизнь Кисловодская слобода. Вы услышите об этом подробнее, посетив открытую экспозицию за стенами крепости; увидите каменную ванну пушкинских времён и узнаете, как оздоравливались нарзаном в 19 веке.
Соборная площадь — когда-то место сбора горожан, где решались важные вопросы. Здесь стоит нарядный Свято-Никольский собор: мы расскажем о его непростой судьбе и об известных личностях, которые похоронены на территории храма.
Памятник «Журавли», посвящённый героям — кисловодчанам, погибшим в годы ВОВ. Как Кисловодск жил в оккупации и за что получил звание Город-госпиталь? Об этом на экскурсии.
Лермонтовская скала — возможность полюбоваться ущельем и побывать на месте, где состоялась дуэль Печорина и Грушницкого в романе Лермонтова «Герой нашего времени».
Замок коварства и любви. До этой локации не так просто добраться самостоятельно. В живописном ущелье реки Аликоновки вы услышите легендарную романтическую историю. В 1939 году она вдохновила людей построить здесь ресторан в виде средневекового замка. Но замок напоминают и сами здешние скалы, а на одном из утёсов вы разглядите лицо князя.
Армянская церковь на вершине холма в «медицинском районе» Кисловодска. Остановимся ради любопытной архитектуры и смотровой площадки с панорамой всего Кисловодска.
Парк: каскадная лестница и Красные камни. Вы посмотрите на монументальную лестницу, а затем побываете в сердце крупнейшего парка Европы. У красных скал навестите Орла — это скульптура-символ Кавминвод. А вокруг разнообразие деревьев и кустарников!
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (микроавтобус или автобус в зависимости от количества человек)
Дополнительные расходы не предусмотрены
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариана — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели 41 экскурсию для 53 туристов
Добрый день! Я Ариана, гид в третьем поколении. Мы с командой проводим экскурсии из Кисловодска. Любим и знаем Кавказ. Горы и города. Для вас групповые экскурсии на новых комфортабельных автобусах, индивидуальные на минивэнах и джип-туры на полноприводном транспорте. На всех маршрутах с вами работают профессионалы с большим опытом. Гарантирую: будет безопасно, комфортно и интересно.
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Отзывы и рейтинг
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Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Nina
4 мар 2023
Экскурсия обо всем, кроме Кисловодска. О легендах, армянской церкви, предполагаемом месте дуэли Печорина, новодельном соборе. Мимо пролетают красивые виллы, дома знаменитых людей, а мы о них не слышим ни слова, кроме "дачи Шаляпина". Архитектура - ни слова. История водяного общества, знаменитых гостей, их домов, история самого города - ни слова.
Светлана
24 фев 2023
Экскурсия отличная, водитель автобуса профессионал, выпал снег многие автобусы буксовали и вставали к подъезду замка коварства и любви. Водитель сориентировался и не было никаких задержек на маршруте.
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