в понедельник, четверг и субботу в 14:00

Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе

Познакомиться с городом и увидеть главные достопримечательности в комфортном формате

4
2 отзыва
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С этой экскурсии стоит начать изучение прекрасного курорта и его окрестностей.

Вы увидите памятники и храмы, побываете на Лермонтовской скале, у Замка коварства и любви, у Орла в сердце курортного парка. Мы расскажем о прошлом и современной жизни города, поделимся советами для вашего отдыха. На маршруте не придётся много ходить, но при этом вы узнаете Кисловодск.
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
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Описание

Что вас ожидает

За 3,5 часа вы проедете по Кисловодску на автобусе, останавливаясь у знаковых объектов. Проследите путь города от основания до наших дней: будут и хроники, и выдающиеся имена, и тема лечения на водах. Попутно мы посоветуем, куда сходить и съездить, что посмотреть и попробовать, ответим на вопросы. Маршрут такой:

Кисловодская крепость, построенная в начале 19 века на расстоянии полёта пушечного ядра от источника нарзана. Здесь начала свою жизнь Кисловодская слобода. Вы услышите об этом подробнее, посетив открытую экспозицию за стенами крепости; увидите каменную ванну пушкинских времён и узнаете, как оздоравливались нарзаном в 19 веке.

Соборная площадь — когда-то место сбора горожан, где решались важные вопросы. Здесь стоит нарядный Свято-Никольский собор: мы расскажем о его непростой судьбе и об известных личностях, которые похоронены на территории храма.

Памятник «Журавли», посвящённый героям — кисловодчанам, погибшим в годы ВОВ. Как Кисловодск жил в оккупации и за что получил звание Город-госпиталь? Об этом на экскурсии.

Лермонтовская скала — возможность полюбоваться ущельем и побывать на месте, где состоялась дуэль Печорина и Грушницкого в романе Лермонтова «Герой нашего времени».

Замок коварства и любви. До этой локации не так просто добраться самостоятельно. В живописном ущелье реки Аликоновки вы услышите легендарную романтическую историю. В 1939 году она вдохновила людей построить здесь ресторан в виде средневекового замка. Но замок напоминают и сами здешние скалы, а на одном из утёсов вы разглядите лицо князя.

Армянская церковь на вершине холма в «медицинском районе» Кисловодска. Остановимся ради любопытной архитектуры и смотровой площадки с панорамой всего Кисловодска.

Парк: каскадная лестница и Красные камни. Вы посмотрите на монументальную лестницу, а затем побываете в сердце крупнейшего парка Европы. У красных скал навестите Орла — это скульптура-символ Кавминвод. А вокруг разнообразие деревьев и кустарников!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (микроавтобус или автобус в зависимости от количества человек)
  • Дополнительные расходы не предусмотрены
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, четверг и субботу в 14:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от Колоннады Кисловодского парка
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
N
4 мар 2023
Экскурсия обо всем, кроме Кисловодска. О легендах, армянской церкви, предполагаемом месте дуэли Печорина, новодельном соборе. Мимо пролетают красивые виллы, дома знаменитых людей, а мы о них не слышим ни слова, кроме "дачи Шаляпина". Архитектура - ни слова. История водяного общества, знаменитых гостей, их домов, история самого города - ни слова.
Светлана
24 фев 2023
Экскурсия отличная, водитель автобуса профессионал, выпал снег многие автобусы буксовали и вставали к подъезду замка коварства и любви. Водитель сориентировался и не было никаких задержек на маршруте.

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Дворцы, замки и особняки
Музей Крепость
Популярные места
Музеи
Памятники
Свято-Никольский собор
Смотровые площадки
Каскадная Лестница
Лермонтовская скала
Кисловодский парк
Для студентов
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