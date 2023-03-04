в понедельник, четверг и субботу в 14:00

С этой экскурсии стоит начать изучение прекрасного курорта и его окрестностей. Вы увидите памятники и храмы, побываете на Лермонтовской скале, у Замка коварства и любви, у Орла в сердце курортного парка. Мы расскажем о прошлом и современной жизни города, поделимся советами для вашего отдыха. На маршруте не придётся много ходить, но при этом вы узнаете Кисловодск.

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Описание

Что вас ожидает

За 3,5 часа вы проедете по Кисловодску на автобусе, останавливаясь у знаковых объектов. Проследите путь города от основания до наших дней: будут и хроники, и выдающиеся имена, и тема лечения на водах. Попутно мы посоветуем, куда сходить и съездить, что посмотреть и попробовать, ответим на вопросы. Маршрут такой:

Кисловодская крепость, построенная в начале 19 века на расстоянии полёта пушечного ядра от источника нарзана. Здесь начала свою жизнь Кисловодская слобода. Вы услышите об этом подробнее, посетив открытую экспозицию за стенами крепости; увидите каменную ванну пушкинских времён и узнаете, как оздоравливались нарзаном в 19 веке.

Соборная площадь — когда-то место сбора горожан, где решались важные вопросы. Здесь стоит нарядный Свято-Никольский собор: мы расскажем о его непростой судьбе и об известных личностях, которые похоронены на территории храма.

Памятник «Журавли», посвящённый героям — кисловодчанам, погибшим в годы ВОВ. Как Кисловодск жил в оккупации и за что получил звание Город-госпиталь? Об этом на экскурсии.

Лермонтовская скала — возможность полюбоваться ущельем и побывать на месте, где состоялась дуэль Печорина и Грушницкого в романе Лермонтова «Герой нашего времени».

Замок коварства и любви. До этой локации не так просто добраться самостоятельно. В живописном ущелье реки Аликоновки вы услышите легендарную романтическую историю. В 1939 году она вдохновила людей построить здесь ресторан в виде средневекового замка. Но замок напоминают и сами здешние скалы, а на одном из утёсов вы разглядите лицо князя.

Армянская церковь на вершине холма в «медицинском районе» Кисловодска. Остановимся ради любопытной архитектуры и смотровой площадки с панорамой всего Кисловодска.

Парк: каскадная лестница и Красные камни. Вы посмотрите на монументальную лестницу, а затем побываете в сердце крупнейшего парка Европы. У красных скал навестите Орла — это скульптура-символ Кавминвод. А вокруг разнообразие деревьев и кустарников!

Организационные детали