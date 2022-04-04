Конная прогулка, гора Кольцо и замок коварства и любви

Вас ждет романтическая экскурсия по окрестностям Кисловодска

Групповая
Вас ждет романтическая экскурсия по окрестностям Кисловодска.

Вы приятно проведете время, прокатитесь верхом на грациозном скакуне, познакомитесь с удивительными местами и станете хранителями множества окутывающих их тайн, услышите легенды и поверья о горе Кольцо и скале Замок.
Конная прогулка, гора Кольцо и замок коварства и любви
Конная прогулка, гора Кольцо и замок коварства и любви
Конная прогулка, гора Кольцо и замок коварства и любви
Конная прогулка, гора Кольцо и замок коварства и любви
Конная прогулка, гора Кольцо и замок коварства и любви

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Кольцо
  • Этнографический музей
  • Чайный Домик
  • Замок Коварства и Любви
  • Скала Замок

Гора Кольцо

Гора Кольцо — уникальное место на скалистом отроге Боргустанского хребта, увековеченное М. Ю. Лермонтовым в повести «Княжна Мери». Природные силы ветра и воды «проковыряли» в мягком песчанике сквозную «дыру», а рядом создали несколько гротов. Сложно поверить, что эти причудливые формы нерукотворные. С горы Кольцо можно полюбоваться открывающимися красивыми панорамными видами на город Кисловодск и Джинальский хребет, живописными природными пейзажами. В ясную погоду виден Эльбрус.
Далее мы отправимся на конную прогулку по живописным окрестностям.
Этнографический музей «Карачаевское подворье»
На выходе из ущелья туристов встречает этнографический музей «Карачаевское подворье» — национальное кавказское жилище и скотный двор. Экскурсовод расскажет о жизни и быте горцев. В уютном кафе под открытым небом, можно отведать блюда кавказской кухни — шашлык и хычины и попробовать домашнее вино.

Чайный домик

Далее планируется посещение Чайного домика, где вас угостят ароматным травяным чаем, необычным горным медом и вкуснейшим вареньем из кавказских природных даров. Здесь можно продегустировать более 30 целебных и оригинальных сортов варенья — из шишек, барбариса, имбиря, одуванчиков и других полезных ягод, пряностей и трав. В подарок для родных и друзей можно приобрести баночку меда или варенья.

Замок коварства и любви и скала Замок

Замок Коварства и Любви в ущелье реки Аликоновки в четырех километрах от Кисловодска — удивительное романтическое место, с которым связаны самые разнообразные легенды средневековья о несчастной любви и коварном предательстве. Скала Замок — это высокий утес, напоминающий своими очертаниями мужскую фигуру. У подножия скалы возведено здание ресторана в виде средневекового замка.

Важная информация:

  • Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе.
  • Надевайте удобную обувь, если планируете катание на лошадях!
  • Можете захватить с собой угощение для лошадей: яблоко или морковь.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • транспортное обслуживание.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • экологический сбор (60 руб. — взрослым, 30 руб. — детям),
  • личные расходы,
  • катание на лошадях 400 руб.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Экологический сбор (60 руб. — взрослым, 30 руб. — детям)
  • Личные расходы
  • Катание на лошадях 400 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 18 часов до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 18 часов, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
  • За 12 часов до поездки подтвердите бронирование экскурсии по номеру 89283351333
  • Время начала экскурсии зависит от расположения вашего отеля.
  • Если вы хотите заранее узнать номер автобуса, позвоните организаторам (+7 928 651-33-51) за час до начала экскурсии.
  • Памятка для туристов, путешествующих с группами:
  • В поездках каждому туристу необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис на всякий случай, детям – свидетельство о рождении
  • Удобные одежда и обувь скрасят ваше путешествие
  • В горах пригодится дополнительная одежда, чтобы утеплиться по сезону, нужен головной убор, закрывающий лицо, солнцезащитные очки и крем
  • Советуем брать с собой дождевики или зонты, так как погода на Кавказе очень изменчива
  • В дальние поездки советуем брать с собой запас еды и питьевой воды, особенно если путешествуете с детьми или не собираетесь посещать кафе и рестораны, а кое-где их просто нет
  • Не лишней будет пустая пластиковая тара, чтобы не упускать возможностей набрать минеральной или ледниковой воды
  • К месту сбора нужно прибыть вовремя!
  • Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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