Гора Кольцо
Гора Кольцо — уникальное место на скалистом отроге Боргустанского хребта, увековеченное М. Ю. Лермонтовым в повести «Княжна Мери». Природные силы ветра и воды «проковыряли» в мягком песчанике сквозную «дыру», а рядом создали несколько гротов. Сложно поверить, что эти причудливые формы нерукотворные. С горы Кольцо можно полюбоваться открывающимися красивыми панорамными видами на город Кисловодск и Джинальский хребет, живописными природными пейзажами. В ясную погоду виден Эльбрус.
Далее мы отправимся на конную прогулку по живописным окрестностям.
Этнографический музей «Карачаевское подворье»
На выходе из ущелья туристов встречает этнографический музей «Карачаевское подворье» — национальное кавказское жилище и скотный двор. Экскурсовод расскажет о жизни и быте горцев. В уютном кафе под открытым небом, можно отведать блюда кавказской кухни — шашлык и хычины и попробовать домашнее вино.
Чайный домик
Далее планируется посещение Чайного домика, где вас угостят ароматным травяным чаем, необычным горным медом и вкуснейшим вареньем из кавказских природных даров. Здесь можно продегустировать более 30 целебных и оригинальных сортов варенья — из шишек, барбариса, имбиря, одуванчиков и других полезных ягод, пряностей и трав. В подарок для родных и друзей можно приобрести баночку меда или варенья.
Замок коварства и любви и скала Замок
Замок Коварства и Любви в ущелье реки Аликоновки в четырех километрах от Кисловодска — удивительное романтическое место, с которым связаны самые разнообразные легенды средневековья о несчастной любви и коварном предательстве. Скала Замок — это высокий утес, напоминающий своими очертаниями мужскую фигуру. У подножия скалы возведено здание ресторана в виде средневекового замка.
Важная информация:
- Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе.
- Надевайте удобную обувь, если планируете катание на лошадях!
- Можете захватить с собой угощение для лошадей: яблоко или морковь.
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- транспортное обслуживание.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- экологический сбор (60 руб. — взрослым, 30 руб. — детям),
- личные расходы,
- катание на лошадях 400 руб.