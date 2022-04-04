Гора Кольцо

Гора Кольцо — уникальное место на скалистом отроге Боргустанского хребта, увековеченное М. Ю. Лермонтовым в повести «Княжна Мери». Природные силы ветра и воды «проковыряли» в мягком песчанике сквозную «дыру», а рядом создали несколько гротов. Сложно поверить, что эти причудливые формы нерукотворные. С горы Кольцо можно полюбоваться открывающимися красивыми панорамными видами на город Кисловодск и Джинальский хребет, живописными природными пейзажами. В ясную погоду виден Эльбрус.

Далее мы отправимся на конную прогулку по живописным окрестностям.

Этнографический музей «Карачаевское подворье»

На выходе из ущелья туристов встречает этнографический музей «Карачаевское подворье» — национальное кавказское жилище и скотный двор. Экскурсовод расскажет о жизни и быте горцев. В уютном кафе под открытым небом, можно отведать блюда кавказской кухни — шашлык и хычины и попробовать домашнее вино.

Чайный домик

Далее планируется посещение Чайного домика, где вас угостят ароматным травяным чаем, необычным горным медом и вкуснейшим вареньем из кавказских природных даров. Здесь можно продегустировать более 30 целебных и оригинальных сортов варенья — из шишек, барбариса, имбиря, одуванчиков и других полезных ягод, пряностей и трав. В подарок для родных и друзей можно приобрести баночку меда или варенья.

Замок коварства и любви и скала Замок

Замок Коварства и Любви в ущелье реки Аликоновки в четырех километрах от Кисловодска — удивительное романтическое место, с которым связаны самые разнообразные легенды средневековья о несчастной любви и коварном предательстве. Скала Замок — это высокий утес, напоминающий своими очертаниями мужскую фигуру. У подножия скалы возведено здание ресторана в виде средневекового замка.

Важная информация:

Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе.

Надевайте удобную обувь, если планируете катание на лошадях!

Можете захватить с собой угощение для лошадей: яблоко или морковь.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

транспортное обслуживание.

Туристы оплачивают самостоятельно: