В Пятигорске Лермонтов писал стихи, встречался с друзьями и жил своей земной жизнью.
Мы посетим домик-музей, погуляем по старинным улочкам и местам города, которые тесно связаны с именем поэта, и вспомним «Героя нашего времени».
Поговорим о том, что вдохновляло Лермонтова в Пятигорске и как складывались последние недели перед роковой дуэлью.
Мы посетим домик-музей, погуляем по старинным улочкам и местам города, которые тесно связаны с именем поэта, и вспомним «Героя нашего времени».
Поговорим о том, что вдохновляло Лермонтова в Пятигорске и как складывались последние недели перед роковой дуэлью.
Описание экскурсии
Музей Лермонтова
Дом, в котором поэт жил летом 1841 года, чудом уцелел в своём подлинном виде. Он до сих пор хранит ту тишину, предметы той эпохи и ощущение присутствия человека, который успел так много — и которому так рано суждено было уйти. Заглянем в дом Верзилина — одно из самых важных мест лермонтовской биографии — и увидим знаменитые травертиновые ступени, на которых Мартынов вызвал поэта на дуэль. Эти ступени — немой свидетель последнего поворота судьбы Лермонтова.
Прогулка по старинным улочкам Пятигорска
- Академическая галерея и парк «Цветник» — сердце курортного города, украшенное фонтанами, скульптурами и старинной архитектурой
- Орёл — скульптура, символизирующая Кавказские Минеральные Воды
- Китайская беседка — одно из самых романтичных мест с панорамой Пятигорска
- Грот Лермонтова и грот Дианы — укромные уголки, где отдыхал и вдохновлялся великий писатель
- Емануелевский (Эммануэлевский) парк — здесь когда-то ходил легендарный трамвай «босоножка»
- Эолова арфа — смотровая площадка, откуда открывается впечатляющий вид на весь город
- Бесстыжие ванны — естественные купальни с тёплой минеральной водой, где можно расслабиться и почувствовать лечебную силу природы
- Бульвар Гагарина — променад с историческими дачами
- Провал — подземное озеро, овеянное мифами, к которому тоннель ведёт прямо сквозь гору
- Памятник Лермонтову и место его дуэли
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Кисловодска
10:00 — прибытие в Пятигорск
10:30 — экскурсия по домику-музею Лермонтова
11:45 — обед (по желанию)
13:00 — обзорная экскурсия по исторической части Пятигорска
16:30 — выезд обратно в Кисловодск
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле BMW. Детское кресло есть
- Во время путешествия можем сделать кофе-паузу
- Дополнительные расходы: экскурсия в домике-музее Лермонтова — 450 ₽ за взрослого, дети до 16 лет — 200 ₽, студенты старше 16 лет — 350 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 31 туриста
Мы — команда профессиональных, аттестованных гидов, коренных жителей Кавказских Минеральных Вод. Любим свой край, его богатую историю и с удовольствием делимся этим с вами. Каждую экскурсию мы проводим с индивидуальным подходом — без заученных речей, подбирая темы и маршрут под ваши интересы и возможности. Мы ценим комфорт и спокойный ритм путешествия, чтобы вы могли по-настоящему насладиться прогулкой и атмосферой места.
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборПо следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
Погрузитесь в атмосферу 19 века, исследуя места, связанные с Лермонтовым в Кисловодске, Железноводске и Пятигорске
Начало: По договоренности в Кисловодске
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
11 400 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Лермонтовский Пятигорск
Познакомьтесь с Пятигорском через призму жизни Лермонтова. Узнайте о его последних днях и посетите знаковые места, связанные с поэтом
Начало: У магазина Стрижамент (напротив жд вокзала), ул. В...
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Уникальная экскурсия из Кисловодска, где вас ждут горы, водопады и архитектурные жемчужины Пятигорска. Откройте для себя Кавказские Минеральные Воды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.