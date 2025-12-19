В Пятигорске Лермонтов писал стихи, встречался с друзьями и жил своей земной жизнью. Мы посетим домик-музей, погуляем по старинным улочкам и местам города, которые тесно связаны с именем поэта, и вспомним «Героя нашего времени». Поговорим о том, что вдохновляло Лермонтова в Пятигорске и как складывались последние недели перед роковой дуэлью.

Музей Лермонтова

Дом, в котором поэт жил летом 1841 года, чудом уцелел в своём подлинном виде. Он до сих пор хранит ту тишину, предметы той эпохи и ощущение присутствия человека, который успел так много — и которому так рано суждено было уйти. Заглянем в дом Верзилина — одно из самых важных мест лермонтовской биографии — и увидим знаменитые травертиновые ступени, на которых Мартынов вызвал поэта на дуэль. Эти ступени — немой свидетель последнего поворота судьбы Лермонтова.

Прогулка по старинным улочкам Пятигорска

Академическая галерея и парк «Цветник» — сердце курортного города, украшенное фонтанами, скульптурами и старинной архитектурой

— сердце курортного города, украшенное фонтанами, скульптурами и старинной архитектурой Орёл — скульптура, символизирующая Кавказские Минеральные Воды

— скульптура, символизирующая Кавказские Минеральные Воды Китайская беседка — одно из самых романтичных мест с панорамой Пятигорска

— одно из самых романтичных мест с панорамой Пятигорска Грот Лермонтова и грот Дианы — укромные уголки, где отдыхал и вдохновлялся великий писатель

— укромные уголки, где отдыхал и вдохновлялся великий писатель Емануелевский (Эммануэлевский) парк — здесь когда-то ходил легендарный трамвай «босоножка»

— здесь когда-то ходил легендарный трамвай «босоножка» Эолова арфа — смотровая площадка, откуда открывается впечатляющий вид на весь город

— смотровая площадка, откуда открывается впечатляющий вид на весь город Бесстыжие ванны — естественные купальни с тёплой минеральной водой, где можно расслабиться и почувствовать лечебную силу природы

— естественные купальни с тёплой минеральной водой, где можно расслабиться и почувствовать лечебную силу природы Бульвар Гагарина — променад с историческими дачами

— променад с историческими дачами Провал — подземное озеро, овеянное мифами, к которому тоннель ведёт прямо сквозь гору

— подземное озеро, овеянное мифами, к которому тоннель ведёт прямо сквозь гору Памятник Лермонтову и место его дуэли

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Кисловодска

10:00 — прибытие в Пятигорск

10:30 — экскурсия по домику-музею Лермонтова

11:45 — обед (по желанию)

13:00 — обзорная экскурсия по исторической части Пятигорска

16:30 — выезд обратно в Кисловодск

Организационные детали