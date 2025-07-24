Из живописного Кисловодска мы отправимся в уютное село Учкекен, расположенное в сердце Карачаево-Черкесии. Здесь вас встретит добродушная и гостеприимная карачаевская семья, готовая поделиться с вами своей культурой и традициями.
Кулинарные секреты от хозяйки
Хозяйка дома откроет перед вами тайны приготовления одного из самых известных блюд кавказской кухни — карачаевского хычина. Вы сможете узнать о:
Тонкостях замешивания теста по традиционному рецепту, который передается из поколения в поколение;
Правильном выборе продуктов для создания настоящего хычина;
Трех различных начинках, которые делают это блюдо уникальным.
Шаг за шагом к успеху
В процессе обучения вы шаг за шагом освоите все этапы приготовления этого коронного блюда республики. Каждый момент будет насыщен атмосферой дружбы и тепла, а также позволит вам почувствовать себя частью местной культуры.
Вкус и традиции
И, конечно, не упустите возможность насладиться вкусом свежеиспеченных хычинов за чашечкой ароматного горного чая. Это не просто еда — это настоящая кулинарная традиция, которая оставит незабываемые впечатления!
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.