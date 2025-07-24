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Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов

Как говорят карачаевцы, если на столе нет хычинов — значит, вы останетесь голодными! Поэтому без них не обходится ни одно кавказское застолье.

В тёплой дружеской атмосфере вы узнаете обо всех нюансах приготовления карачаевских хычинов, научитесь готовить их самостоятельно и насладитесь вкусом подлинной карачаевской кухни.
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов
Ближайшие даты:
24
июл25
июл26
июл27
июл28
июл29
июл30
июл
Время начала: 14:00

Описание мастер-класса

Путешествие в Карачаево-Черкесию

Из живописного Кисловодска мы отправимся в уютное село Учкекен, расположенное в сердце Карачаево-Черкесии. Здесь вас встретит добродушная и гостеприимная карачаевская семья, готовая поделиться с вами своей культурой и традициями.

Кулинарные секреты от хозяйки

Хозяйка дома откроет перед вами тайны приготовления одного из самых известных блюд кавказской кухни — карачаевского хычина. Вы сможете узнать о:

  • Тонкостях замешивания теста по традиционному рецепту, который передается из поколения в поколение;
  • Правильном выборе продуктов для создания настоящего хычина;
  • Трех различных начинках, которые делают это блюдо уникальным.

Шаг за шагом к успеху

В процессе обучения вы шаг за шагом освоите все этапы приготовления этого коронного блюда республики. Каждый момент будет насыщен атмосферой дружбы и тепла, а также позволит вам почувствовать себя частью местной культуры.

Вкус и традиции

И, конечно, не упустите возможность насладиться вкусом свежеиспеченных хычинов за чашечкой ароматного горного чая. Это не просто еда — это настоящая кулинарная традиция, которая оставит незабываемые впечатления!

Начало каждый день в 14.00

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гида/nтрансфер по всему маршруту
Что не входит в цену
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Начало каждый день в 14.00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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