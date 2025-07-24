Как говорят карачаевцы, если на столе нет хычинов — значит, вы останетесь голодными! Поэтому без них не обходится ни одно кавказское застолье. В тёплой дружеской атмосфере вы узнаете обо всех нюансах приготовления карачаевских хычинов, научитесь готовить их самостоятельно и насладитесь вкусом подлинной карачаевской кухни.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание мастер-класса

Путешествие в Карачаево-Черкесию

Из живописного Кисловодска мы отправимся в уютное село Учкекен, расположенное в сердце Карачаево-Черкесии. Здесь вас встретит добродушная и гостеприимная карачаевская семья, готовая поделиться с вами своей культурой и традициями.

Кулинарные секреты от хозяйки

Хозяйка дома откроет перед вами тайны приготовления одного из самых известных блюд кавказской кухни — карачаевского хычина. Вы сможете узнать о:

Тонкостях замешивания теста по традиционному рецепту, который передается из поколения в поколение;

Правильном выборе продуктов для создания настоящего хычина;

Трех различных начинках, которые делают это блюдо уникальным.

Шаг за шагом к успеху

В процессе обучения вы шаг за шагом освоите все этапы приготовления этого коронного блюда республики. Каждый момент будет насыщен атмосферой дружбы и тепла, а также позволит вам почувствовать себя частью местной культуры.

Вкус и традиции

И, конечно, не упустите возможность насладиться вкусом свежеиспеченных хычинов за чашечкой ароматного горного чая. Это не просто еда — это настоящая кулинарная традиция, которая оставит незабываемые впечатления!