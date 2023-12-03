Путешествие по неизведанной Карачаево-Черкессии на внедорожнике

Индивидуальная экскурсия в Кисловодске
Край, где со всех сторон неприступные горы, с отвесными каменистыми скалами играют переливами в лучах полуденного солнца.

Здесь хранятся многовековые лиственные леса, скрывающие цветущие альпийские луга, среди которых серебряными ниточками тянуться с ледников ручейки.

Здесь вольно пасутся многочисленные табуны лошадей, а в облаках парят диковенные птицы с размахом крыльев готовыми обнять всю долину. Все это живописная Карачаево-Черкессия.

Вы окажитесь в местах, где застыло время, в местах, где природа сохранила свою первозданность и чарует своей красотой каждого путешественника.
Путешествие по неизведанной Карачаево-Черкессии на внедорожнике
Путешествие по неизведанной Карачаево-Черкессии на внедорожнике
Путешествие по неизведанной Карачаево-Черкессии на внедорожнике
Путешествие по неизведанной Карачаево-Черкессии на внедорожнике
Путешествие по неизведанной Карачаево-Черкессии на внедорожнике
Путешествие по неизведанной Карачаево-Черкессии на внедорожнике
Путешествие по неизведанной Карачаево-Черкессии на внедорожнике
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Экскурсия для 1-4 человек11 500 ₽
Экскурсия для 1-6 человек15 500 ₽

Что вас ожидает:

  • Кавказский хребет
  • Пещеры древнего человека с петроглифами
  • Ущелье Хасаут
  • Аул Хасаут
  • Реку Кичи-Малка
  • Перевал «Восьмёрка»
  • Руины древних крепостей
  • Стратовулкан Эльбрус
  • Минеральные источники
  • Плато Шаджатмаз

Описание

По таинственной и загадочной Карачаево-Черкессии

Выехав с города Кисловодска отправимся в долину реки Кичи-Балык, подъехав к скалам остановимся и я проведу вас к пещерам древнего человека, здесь каждый из вас сможет приоткрыть тайны бытия первобытного человека в сохранившихся наскальных рисунках периода до нашей эры. Вы проедете по красивейшему перевалу «Восьмёрка», рельефы которого словно срисованы с картин. А после отправимся по следам других древних цивилизаций, во время экскурсии расскажу вам историю былых времён и народов оставивших здесь свои древние крепости, в руинах которых побываем. Провезу вас через один из самых старинных и высокогорных аулов региона, аул Хасаут, заселённый людьми ещё с 6 века. Здесь в Хасауте, вы сможете насладиться минеральными источниками, полюбоваться видами горных долин с обрывистыми склонами — стенами с природными башнями сторожами, над которыми возвышаются плато Большого и Малого Бермамыта. Объехав древние селение отправимся далее по горным дорогам ущелья на высоту 2100 метров над уровнем моря, на плато Шаджатмаз, откуда полюбуемся видами на заснеженные горы Кавказского хребта и на Эльбрус. К вечеру, завершив путешествие вернёмся в город Кисловодск. Обед возможен в традиционной кавказской таверне на маршруте. Важная информация:• На маршруте необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт).
Надевайте одежду в соответствии с сезонными погодно-климатическими условиями.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Джипинг, транспортное сопровождение
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Экологический сбор при посещении заповедника
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии город Кисловодск
Завершение: Город Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Отправляясь в путешествие необходимо учитывать:
  • Сезонные погодно-климатические условия в горной части маршрута
  • На маршруте иметь документы удостоверяющие личность (паспорт)
  • Сообщать гиду до начала путешествия о наличии важных факторов состояния здоровья
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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