Край, где со всех сторон неприступные горы, с отвесными каменистыми скалами играют переливами в лучах полуденного солнца.
Здесь хранятся многовековые лиственные леса, скрывающие цветущие альпийские луга, среди которых серебряными ниточками тянуться с ледников ручейки.
Здесь вольно пасутся многочисленные табуны лошадей, а в облаках парят диковенные птицы с размахом крыльев готовыми обнять всю долину. Все это живописная Карачаево-Черкессия.
Вы окажитесь в местах, где застыло время, в местах, где природа сохранила свою первозданность и чарует своей красотой каждого путешественника.
Здесь хранятся многовековые лиственные леса, скрывающие цветущие альпийские луга, среди которых серебряными ниточками тянуться с ледников ручейки.
Здесь вольно пасутся многочисленные табуны лошадей, а в облаках парят диковенные птицы с размахом крыльев готовыми обнять всю долину. Все это живописная Карачаево-Черкессия.
Вы окажитесь в местах, где застыло время, в местах, где природа сохранила свою первозданность и чарует своей красотой каждого путешественника.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Экскурсия для 1-4 человек
|11 500 ₽
|Экскурсия для 1-6 человек
|15 500 ₽
Что вас ожидает:
- Кавказский хребет
- Пещеры древнего человека с петроглифами
- Ущелье Хасаут
- Аул Хасаут
- Реку Кичи-Малка
- Перевал «Восьмёрка»
- Руины древних крепостей
- Стратовулкан Эльбрус
- Минеральные источники
- Плато Шаджатмаз
Описание
По таинственной и загадочной Карачаево-Черкессии
Выехав с города Кисловодска отправимся в долину реки Кичи-Балык, подъехав к скалам остановимся и я проведу вас к пещерам древнего человека, здесь каждый из вас сможет приоткрыть тайны бытия первобытного человека в сохранившихся наскальных рисунках периода до нашей эры. Вы проедете по красивейшему перевалу «Восьмёрка», рельефы которого словно срисованы с картин. А после отправимся по следам других древних цивилизаций, во время экскурсии расскажу вам историю былых времён и народов оставивших здесь свои древние крепости, в руинах которых побываем. Провезу вас через один из самых старинных и высокогорных аулов региона, аул Хасаут, заселённый людьми ещё с 6 века. Здесь в Хасауте, вы сможете насладиться минеральными источниками, полюбоваться видами горных долин с обрывистыми склонами — стенами с природными башнями сторожами, над которыми возвышаются плато Большого и Малого Бермамыта. Объехав древние селение отправимся далее по горным дорогам ущелья на высоту 2100 метров над уровнем моря, на плато Шаджатмаз, откуда полюбуемся видами на заснеженные горы Кавказского хребта и на Эльбрус. К вечеру, завершив путешествие вернёмся в город Кисловодск. Обед возможен в традиционной кавказской таверне на маршруте. Важная информация:• На маршруте необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт).
Надевайте одежду в соответствии с сезонными погодно-климатическими условиями.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Джипинг, транспортное сопровождение
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Экологический сбор при посещении заповедника
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Начало экскурсии город КисловодскЗавершение: Город Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Отправляясь в путешествие необходимо учитывать:
- Сезонные погодно-климатические условия в горной части маршрута
- На маршруте иметь документы удостоверяющие личность (паспорт)
- Сообщать гиду до начала путешествия о наличии важных факторов состояния здоровья
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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