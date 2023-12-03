По таинственной и загадочной Карачаево-Черкессии

Выехав с города Кисловодска отправимся в долину реки Кичи-Балык, подъехав к скалам остановимся и я проведу вас к пещерам древнего человека, здесь каждый из вас сможет приоткрыть тайны бытия первобытного человека в сохранившихся наскальных рисунках периода до нашей эры. Вы проедете по красивейшему перевалу «Восьмёрка», рельефы которого словно срисованы с картин. А после отправимся по следам других древних цивилизаций, во время экскурсии расскажу вам историю былых времён и народов оставивших здесь свои древние крепости, в руинах которых побываем. Провезу вас через один из самых старинных и высокогорных аулов региона, аул Хасаут, заселённый людьми ещё с 6 века. Здесь в Хасауте, вы сможете насладиться минеральными источниками, полюбоваться видами горных долин с обрывистыми склонами — стенами с природными башнями сторожами, над которыми возвышаются плато Большого и Малого Бермамыта. Объехав древние селение отправимся далее по горным дорогам ущелья на высоту 2100 метров над уровнем моря, на плато Шаджатмаз, откуда полюбуемся видами на заснеженные горы Кавказского хребта и на Эльбрус. К вечеру, завершив путешествие вернёмся в город Кисловодск. Обед возможен в традиционной кавказской таверне на маршруте. Важная информация:• На маршруте необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт).

Надевайте одежду в соответствии с сезонными погодно-климатическими условиями.