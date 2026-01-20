Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов
Погрузиться в атмосферу кавказского гостеприимства и научиться готовить традиционное блюдо
Начало: У места вашего проживания
«Хозяйка дома поделится секретами приготовления одной из жемчужин кавказской кухни — карачаевского хычина»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Мастер-класс по приготовлению хычинов в Верхней Балкарии
Оценить величественные пейзажи и приобщиться к местным кулинарным традициям
Начало: По адресу вашего проживания
«Один из самых запоминающихся моментов путешествия — кулинарный мастер-класс»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
22 янв в 06:30
6500 ₽ за человека
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в январе 2026
Сейчас в Кисловодске в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
