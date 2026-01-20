Мои заказы

Кулинарные мастер-классы – экскурсии в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Кулинарные мастер-классы» в Кисловодске, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов
Погрузиться в атмосферу кавказского гостеприимства и научиться готовить традиционное блюдо
Начало: У места вашего проживания
«Хозяйка дома поделится секретами приготовления одной из жемчужин кавказской кухни — карачаевского хычина»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению хычинов в Верхней Балкарии
На машине
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Мастер-класс по приготовлению хычинов в Верхней Балкарии
Оценить величественные пейзажи и приобщиться к местным кулинарным традициям
Начало: По адресу вашего проживания
«Один из самых запоминающихся моментов путешествия — кулинарный мастер-класс»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
22 янв в 06:30
6500 ₽ за человека
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
«Хозяйка дома поделится секретами приготовления одной из жемчужин кавказской кухни — карачаевского хычина»
Расписание: Начало каждый день в 14.00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.

