Приглашаю познакомиться с регионом не самым тривиальным, но исключительно приятным образом — через вкусы, запахи и виды.
Вы прогуляетесь по экопарку вдоль ущелья, попробуете чай на местных травах и исследуете богатства кавказской кухни, любуясь горными панорамами.
Описание экскурсии
- Мы побываем в Замке коварства и любви в живописном Аликоновском ущелье или зайдём в колоритный ресторан в Берёзовском ущелье
- Прогуляемся к Медовым водопадам и «Карачаевскому подворью», чтобы попробовать блюда местной кухни и полюбоваться дикой природой
- В воскресный день посетим рынок молочных продуктов в окрестностях Кисловодска. Вы рассмотрите и при желании купите изделия из текстиля и шерсти, за которыми сюда приезжают со всей страны
- Зайдём в чайный домик, где вы попробуете чай на местных травах и при желании выберете варенье и местные лакомства
Вы узнаете:
- об особенностях культуры и кухни разных народов, которые живут в регионе КМВ
- что представляет собой минеральная вода, как формируются её особенности
- какие гастрозаведения Кисловодска непременно стоит посетить
- что ещё посмотреть, куда съездить в регионе КМВ
- и многое другое
При желании попробуете:
- балкарские хычыны
- карачаевские хычыны
- бышлакъ биширген — запечённый сыр с картошкой
- сохта-джёрме — карачаевскую колбасу из печени и рубленого мяса
А я расскажу вам о каждом из этих блюд и многих других.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле комфорт-класса Toyota Corolla или Volkswagen Caravelle. По запросу установим автокресло или люльку — напишите заранее возраст ребёнка
- Дополнительно оплачиваются питание (от 1000 ₽ до 3000 ₽ за чел. в зависимости от заведения) и сувениры, а также вход в экопарк — 200 ₽ за чел. Посещение опциональных локаций — за доплату
- У гида с собой всегда мини-турка для кофе и термос с чаем, а также одноразовые стаканчики — с удовольствием угостим вас горячим напитком
- Эту экскурсию обычно провожу я сам, но в высокий сезон вас может сопровождать один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — ваша команда гидов в Кисловодске
Я дипломированный гид-экскурсовод и проведу для вас нескучную экскурсию. Для меня экскурсанты — не просто туристы, а мои гости, и отношусь я к ним как положено на Кавказе. Кроме путеводной информации — как представитель древнего княжеского рода — расскажу вам о культуре и обычаях больше, чем кто-либо.
