Гастрономические сокровища Домбая

Вас ждёт кулинарное путешествие по лучшим местам Домбая, где вас познакомят с секретами карачаевских блюд. Знаменитые «солнечные» хычины, всевозможные супы, шорпа и шашлык — глаза разбегаются! Будет всё как вы любите: большие порции, красивая сервировка, отменный вкус. Гостеприимные местные жители встретят вас как дорогих гостей и проводят как старых друзей.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На Домбае жива добрая старинная традиция: гость садится во главе стола, и вся забота и внимание только для него. Хотите так же? Мы составили программу, которая позволит «объять необъятное»: горные хребты, исторические места и гастрономические удовольствия.

Поедем поедим!

🏔 Из Кисловодска мы отправимся в сторону самого высокогорного перевала в России. По дороге вы услышите о самом «сырном месте» Карачаево-Черкесии.

🏔 На перевале Гум-Баши вы побываете на дегустации карачаевских лепёшек и высокогорного чая. Узнаете о разновидностях хычинов (всего их более 10!) и их связи с тюркскими народами и тенгрианством.

🏔 В посёлке Домбай вас ждёт обед в национальном ресторане северокавказской кухни. Главные ингредиенты карачаевских блюд — птица, баранье мясо и субпродукты, фасоль, сливочный соус, сметана, лук. В меню будут следующие блюда:

традиционные супы: шорпа, упре, щипс, хинкель

кукурузные лепёшки нартук-чыржин

отварной цыпленок (торта)

баранья лопатка (джау-орун)

сохта (ливерная колбаса)

рагу из птицы (гедлибже)

шашлык из мяса или птицы

плов

🏔 На обратном пути заедем в форелевое хозяйство — устроим рыбалку с обучением национальным приемам ловли. Пойманную рыбу приготовят на мангале, и мы поужинаем на природе.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

В стоимость поездки входит трансфер по всему маршруту на комфортабельном внедорожнике, гида, рыбалка в форелевом хозяйстве, приготовление улова

Дополнительные расходы