Гастрономические сокровища Домбая

Окунуться в мир первозданной природы - и щедрой кавказской кухни

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Вас ждёт кулинарное путешествие по лучшим местам Домбая, где вас познакомят с секретами карачаевских блюд.

Знаменитые «солнечные» хычины, всевозможные супы, шорпа и шашлык — глаза разбегаются! Будет всё как вы любите: большие порции, красивая сервировка, отменный вкус. Гостеприимные местные жители встретят вас как дорогих гостей и проводят как старых друзей.
Гастрономические сокровища Домбая
Гастрономические сокровища Домбая
Гастрономические сокровища Домбая
Гастрономические сокровища Домбая
Гастрономические сокровища Домбая
Гастрономические сокровища Домбая
Гастрономические сокровища Домбая
Гастрономические сокровища Домбая
Гастрономические сокровища Домбая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На Домбае жива добрая старинная традиция: гость садится во главе стола, и вся забота и внимание только для него. Хотите так же? Мы составили программу, которая позволит «объять необъятное»: горные хребты, исторические места и гастрономические удовольствия.

Поедем поедим!

🏔 Из Кисловодска мы отправимся в сторону самого высокогорного перевала в России. По дороге вы услышите о самом «сырном месте» Карачаево-Черкесии.

🏔 На перевале Гум-Баши вы побываете на дегустации карачаевских лепёшек и высокогорного чая. Узнаете о разновидностях хычинов (всего их более 10!) и их связи с тюркскими народами и тенгрианством.

🏔 В посёлке Домбай вас ждёт обед в национальном ресторане северокавказской кухни. Главные ингредиенты карачаевских блюд — птица, баранье мясо и субпродукты, фасоль, сливочный соус, сметана, лук. В меню будут следующие блюда:

  • традиционные супы: шорпа, упре, щипс, хинкель
  • кукурузные лепёшки нартук-чыржин
  • отварной цыпленок (торта)
  • баранья лопатка (джау-орун)
  • сохта (ливерная колбаса)
  • рагу из птицы (гедлибже)
  • шашлык из мяса или птицы
  • плов

🏔 На обратном пути заедем в форелевое хозяйство — устроим рыбалку с обучением национальным приемам ловли. Пойманную рыбу приготовят на мангале, и мы поужинаем на природе.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • В стоимость поездки входит трансфер по всему маршруту на комфортабельном внедорожнике, гида, рыбалка в форелевом хозяйстве, приготовление улова

Дополнительные расходы

  • Дегустация хычинов на перевале Гум-Баши: от 400 руб. с человека
  • Канатная дорога на Домбай: 1600 руб. с человека
  • Обед в ресторане северокавказской кухни: от 600-800 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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