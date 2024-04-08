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Гастрономические сокровища Домбая

Отправьтесь в гастрономическое путешествие по Домбаю: попробуйте карачаевские блюда, насладитесь природой и гостеприимством местных жителей
Кулинарное путешествие по Домбаю - это уникальная возможность познакомиться с секретами карачаевской кухни.

Вас ждут дегустации хычинов и высокогорного чая на перевале Гум-Баши, обед в национальном ресторане и рыбалка в форелевом хозяйстве. Гостеприимные местные жители сделают ваше путешествие незабываемым, окружив заботой и вниманием. Откройте для себя вкус и традиции Карачаево-Черкесии
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍽 Уникальные карачаевские блюда
  • 🏔 Живописные горные виды
  • 🎣 Рыбалка с обучением
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 👫 Гостеприимство местных жителей

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с июня по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а природа расцветает. В это время комфортно наслаждаться прогулками и дегустациями на свежем воздухе. Май и октябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее. В зимние месяцы возможно наслаждаться гастрономией в уютных ресторанах, но стоит учитывать снежные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Гастрономические сокровища Домбая
Гастрономические сокровища Домбая
Гастрономические сокровища Домбая

Что можно увидеть

  • Перевал Гум-Баши
  • Посёлок Домбай

Описание экскурсии

На Домбае жива добрая старинная традиция: гость садится во главе стола, и вся забота и внимание только для него. Хотите так же? Мы составили программу, которая позволит «объять необъятное»: горные хребты, исторические места и гастрономические удовольствия.

Поедем поедим!

🏔 Из Кисловодска мы отправимся в сторону самого высокогорного перевала в России. По дороге вы услышите о самом «сырном месте» Карачаево-Черкесии.

🏔 На перевале Гум-Баши вы побываете на дегустации карачаевских лепёшек и высокогорного чая. Узнаете о разновидностях хычинов (всего их более 10!) и их связи с тюркскими народами и тенгрианством.

🏔 В посёлке Домбай мы пересядем на подъёмник и отправимся в горы. Там вас ждёт обед в национальном ресторане северокавказской кухни. В меню будут следующие блюда:

  • традиционные супы: шорпа, упре, щипс, хинкель
  • кукурузные лепёшки нартук-чыржин
  • отварной цыпленок (торта)
  • баранья лопатка (джау-орун)
  • сохта (ливерная колбаса)
  • рагу из птицы (гедлибже)
  • шашлык из мяса или птицы
  • плов

🏔 На обратном пути заедем в форелевое хозяйство — устроим рыбалку с обучением национальным приёмам ловли. Пойманную рыбу приготовят на мангале, и мы поужинаем на природе.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • В стоимость поездки входит трансфер по всему маршруту на комфортабельном внедорожнике, сопровождение гида, рыбалка в форелевом хозяйстве, приготовление улова

Дополнительные расходы

  • Дегустация хычинов на перевале Гум-Баши: от 400 руб. с человека
  • Канатная дорога на Домбай: от 800 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 600 руб. до 1500 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
  • Обед в ресторане северокавказской кухни: от 600-800 руб. с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4421 туриста
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
О
08.04.2024 посетили экскурсию гастрономические сокровища Домбая с посещением форелевого хозяйства и рыбалкой. В восторге и взрослые, и дети! Несмотря на длительную продолжительность, все прошло как на одном дыхании. Мурат рассказал
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много нового и интересного об обычаях, традициях и истории края. Красивая дорога, завтрак в горах, перевал, табуны лошадей, овцы, ослик, подъемники, рыбалка-понравилось абсолютно все! Рекомендую к посещению! Организаторам и гидам спасибо)

08.04.2024 посетили экскурсию гастрономические сокровища Домбая с посещением форелевого хозяйства и рыбалкой. В восторге и взрослые,
08.04.2024 посетили экскурсию гастрономические сокровища Домбая с посещением форелевого хозяйства и рыбалкой. В восторге и взрослые,
08.04.2024 посетили экскурсию гастрономические сокровища Домбая с посещением форелевого хозяйства и рыбалкой. В восторге и взрослые,
08.04.2024 посетили экскурсию гастрономические сокровища Домбая с посещением форелевого хозяйства и рыбалкой. В восторге и взрослые,
08.04.2024 посетили экскурсию гастрономические сокровища Домбая с посещением форелевого хозяйства и рыбалкой. В восторге и взрослые,
08.04.2024 посетили экскурсию гастрономические сокровища Домбая с посещением форелевого хозяйства и рыбалкой. В восторге и взрослые,
08.04.2024 посетили экскурсию гастрономические сокровища Домбая с посещением форелевого хозяйства и рыбалкой. В восторге и взрослые,
08.04.2024 посетили экскурсию гастрономические сокровища Домбая с посещением форелевого хозяйства и рыбалкой. В восторге и взрослые,+2
08.04.2024 посетили экскурсию гастрономические сокровища Домбая с посещением форелевого хозяйства и рыбалкой. В восторге и взрослые,
08.04.2024 посетили экскурсию гастрономические сокровища Домбая с посещением форелевого хозяйства и рыбалкой. В восторге и взрослые,
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В
Заказали индивидуальный гастрономический тур на Домбай. Остались очень довольны. Посмотрели перевал и горы. Водитель общительный, интересно рассказывал обо всём: о местных достопримечательностях, о местах которые проезжали по пути, о местном быте, о местной кухне. Хорошая поездка, приятные воспоминания. Спасибо!
Заказали индивидуальный гастрономический тур на Домбай. Остались очень довольны. Посмотрели перевал и горы. Водитель общительный, интересно
Заказали индивидуальный гастрономический тур на Домбай. Остались очень довольны. Посмотрели перевал и горы. Водитель общительный, интересно
Заказали индивидуальный гастрономический тур на Домбай. Остались очень довольны. Посмотрели перевал и горы. Водитель общительный, интересно
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Анна
Маршрут очень впечатлил, нам как людям с Севера … горы, зелень, скалы радовали глаз! Очень приятно, что не стояли очередь на подъемниках на Домбае. Организатор все очень быстро оформил. Показал
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места куда надо идти, смотреть и восхищаться). Завтрак у в горах с сыром и медом волшебный, шашлык из баранины в ваших краях сказочный! С детками советую заехать на форелевое хозяйство и половить рыбку. Вам сразу приготовят ваш улов, и детским эмоциям не будет предела! Очень понравилось, спасибо! Организатор Ксения, очень внимательна и клиентоориентирована!

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