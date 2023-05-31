Гастрономические сокровища Домбая

Окунуться в мир первозданной природы - и щедрой кавказской кухни
Знаменитые «солнечные» хычины, всевозможные супы, шорпа и шашлык — глаза разбегаются! Будет всё как вы любите: большие порции, красивая сервировка, отменный вкус. Гостеприимные местные жители встретят вас как дорогих гостей и проводят как старых друзей.
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Описание
Что вас ожидает
На Домбае жива добрая старинная традиция: гость садится во главе стола, и вся забота и внимание только для него. Хотите так же? Мы составили программу, которая позволит «объять необъятное»: горные хребты, исторические места и гастрономические удовольствия.
Поедем поедим!
🏔 Из Кисловодска мы отправимся в сторону самого высокогорного перевала в России. По дороге вы услышите о самом «сырном месте» Карачаево-Черкесии.
🏔 На перевале Гум-Баши вы побываете на дегустации карачаевских лепёшек и высокогорного чая. Узнаете о разновидностях хычинов (всего их более 10!) и их связи с тюркскими народами и тенгрианством.
🏔 В посёлке Домбай вас ждёт обед в национальном ресторане северокавказской кухни. Главные ингредиенты карачаевских блюд — птица, баранье мясо и субпродукты, фасоль, сливочный соус, сметана, лук. В меню будут следующие блюда:
- традиционные супы: шорпа, упре, щипс, хинкель
- кукурузные лепёшки нартук-чыржин
- отварной цыпленок (торта)
- баранья лопатка (джау-орун)
- сохта (ливерная колбаса)
- рагу из птицы (гедлибже)
- шашлык из мяса или птицы
- плов
🏔 На обратном пути заедем в форелевое хозяйство — устроим рыбалку с обучением национальным приемам ловли. Пойманную рыбу приготовят на мангале, и мы поужинаем на природе.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- В стоимость поездки входит трансфер по всему маршруту на комфортабельном внедорожнике, гида, рыбалка в форелевом хозяйстве, приготовление улова
Дополнительные расходы
- Дегустация хычинов на перевале Гум-Баши: от 400 руб. с человека
- Канатная дорога на Домбай: 1600 руб. с человека
- Обед в ресторане северокавказской кухни: от 600-800 руб. с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.