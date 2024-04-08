Гастрономические сокровища Домбая

Лучшее время для посещения - с июня по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а природа расцветает. В это время комфортно наслаждаться прогулками и дегустациями на свежем воздухе. Май и октябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее. В зимние месяцы возможно наслаждаться гастрономией в уютных ресторанах, но стоит учитывать снежные условия.

Кулинарное путешествие по Домбаю - это уникальная возможность познакомиться с секретами карачаевской кухни. Вас ждут дегустации хычинов и высокогорного чая на перевале Гум-Баши, обед в национальном ресторане и рыбалка в форелевом хозяйстве. Гостеприимные местные жители сделают ваше путешествие незабываемым, окружив заботой и вниманием. Откройте для себя вкус и традиции Карачаево-Черкесии

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

На Домбае жива добрая старинная традиция: гость садится во главе стола, и вся забота и внимание только для него. Хотите так же? Мы составили программу, которая позволит «объять необъятное»: горные хребты, исторические места и гастрономические удовольствия.

Поедем поедим!

🏔 Из Кисловодска мы отправимся в сторону самого высокогорного перевала в России. По дороге вы услышите о самом «сырном месте» Карачаево-Черкесии.

🏔 На перевале Гум-Баши вы побываете на дегустации карачаевских лепёшек и высокогорного чая. Узнаете о разновидностях хычинов (всего их более 10!) и их связи с тюркскими народами и тенгрианством.

🏔 В посёлке Домбай мы пересядем на подъёмник и отправимся в горы. Там вас ждёт обед в национальном ресторане северокавказской кухни. В меню будут следующие блюда:

традиционные супы: шорпа, упре, щипс, хинкель

кукурузные лепёшки нартук-чыржин

отварной цыпленок (торта)

баранья лопатка (джау-орун)

сохта (ливерная колбаса)

рагу из птицы (гедлибже)

шашлык из мяса или птицы

плов

🏔 На обратном пути заедем в форелевое хозяйство — устроим рыбалку с обучением национальным приёмам ловли. Пойманную рыбу приготовят на мангале, и мы поужинаем на природе.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

В стоимость поездки входит трансфер по всему маршруту на комфортабельном внедорожнике, сопровождение гида, рыбалка в форелевом хозяйстве, приготовление улова

Дополнительные расходы