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Мистический парк Кисловодска

Ираклий Д.
Ираклий Д. – Гид из Кисловодска
Мистический парк Кисловодска
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Мистический парк Кисловодска
Мистический парк Кисловодска

Что вы увидите

  • Мистические места и места силы парка.
Единственная эксклюзивно- авторская мистическая экскурсия ⛳ по Кисловодскому парку.
Экскурсия по мистическим местам и местам Силы парка.
Посетив экскурсию вам откроются тайны природы человека/тайны парка. Вы получите знания 🎓 на скрываемые, сильными мира сего, вопросы «что/кто такое человек!?» « что такое жизнь!?»
Экскурсия био-психологическая- об оздоровлении организма и психики, о подсознании, психосоматике и связи психо-энергетики человека с природой. Так же вы по иному взглянете на произведения архитектуры и искусства; Вам откроется скрытый сакральный их смысл.

В ходе экскурсии 🧭 по мистическим местам и местам силы парка:

  • вы по иному взглянете на произведения архитектуры и искусства; Вам откроется скрытый сакральный их смысл.
  • по новому познакомитесь с местами силы- проявления энергий и тайнами достопримечательностей 🏛️ парка;
  • при общении со мной откроете скрытый заложенный в вас потенциал личностного роста и осознанности;
  • поймёте как запустить ваш энергетический потенциал на укрепление иммунитета и самоизлечение.
  • осознаёте разность психоэнергетики в партнерах по бизнесу и в личных отношениях; личная психо-энергодиагностика;
  • осознаете как «работают» и проявляются энергии в вас, а с осознанностью вы приобретёте и контроль над ними и над своей судьбой;
  • и тд.
  • Экскурсия с посещением исторической усадьбы музея.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 Кисловодск, ул. Алексея Реброва, 5
Мистический парк Кисловодска
Мистический парк Кисловодска
Мистический парк Кисловодска
Мистический парк Кисловодска
Мистический парк Кисловодска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ираклий Д.
Ираклий Д.
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