Единственная эксклюзивно- авторская мистическая экскурсия ⛳ по Кисловодскому парку.
Экскурсия по мистическим местам и местам Силы парка.
Посетив экскурсию вам откроются тайны природы человека/тайны парка. Вы получите знания 🎓 на скрываемые, сильными мира сего, вопросы «что/кто такое человек!?» « что такое жизнь!?»
Экскурсия био-психологическая- об оздоровлении организма и психики, о подсознании, психосоматике и связи психо-энергетики человека с природой. Так же вы по иному взглянете на произведения архитектуры и искусства; Вам откроется скрытый сакральный их смысл.
В ходе экскурсии 🧭 по мистическим местам и местам силы парка:
вы по иному взглянете на произведения архитектуры и искусства; Вам откроется скрытый сакральный их смысл.
по новому познакомитесь с местами силы- проявления энергий и тайнами достопримечательностей 🏛️ парка;
при общении со мной откроете скрытый заложенный в вас потенциал личностного роста и осознанности;
поймёте как запустить ваш энергетический потенциал на укрепление иммунитета и самоизлечение.
осознаёте разность психоэнергетики в партнерах по бизнесу и в личных отношениях; личная психо-энергодиагностика;
осознаете как «работают» и проявляются энергии в вас, а с осознанностью вы приобретёте и контроль над ними и над своей судьбой;
и тд.
Экскурсия с посещением исторической усадьбы музея.
Что входит
услуги гида
Что не входит
личные расходы
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 Кисловодск, ул. Алексея Реброва, 5
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.