Единственная эксклюзивно- авторская мистическая экскурсия ⛳ по Кисловодскому парку.

Экскурсия по мистическим местам и местам Силы парка.

Посетив экскурсию вам откроются тайны природы человека/тайны парка. Вы получите знания 🎓 на скрываемые, сильными мира сего, вопросы «что/кто такое человек!?» « что такое жизнь!?»

Экскурсия био-психологическая- об оздоровлении организма и психики, о подсознании, психосоматике и связи психо-энергетики человека с природой. Так же вы по иному взглянете на произведения архитектуры и искусства; Вам откроется скрытый сакральный их смысл.

В ходе экскурсии 🧭 по мистическим местам и местам силы парка: