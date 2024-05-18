С большим удовольствием познакомлю вас с прекрасным оздоровительным парком, объединившим в себе горный ландшафт и фантазию человека! Вы отыщете Красные грибы, заглянете в Храм воздуха, пофотографируетесь в Долине роз, поднимитесь на гору Красное солнышко. А также восстановите силы и наполнитесь жизненной энергией.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Гора Красное солнышко, откуда в хорошую погоду видны обе вершины Эльбруса.
- Каменные Красные грибы — сказочные природных памятники, скульпторами которых стали ветер и осадки.
- Смотровые площадки, с которых вы увидите Кисловодск с высоты птичьего полёта.
- Грот Галерея — нависающая над землёй песчаная скала с гротами, ещё один прекрасный подарок природы.
- Храм воздуха — павильон начала 20 века, где работал первый экскурсионный стол.
- Долина Роз — излюбленное место жителей и гостей города. Здесь проводят фотосессии, назначают свидания и наслаждаются красотой и ароматом роз.
- Хозяин гор — загадочное место, притягивающее всех любопытных путешественников.
Во время прогулки я расскажу вам, почему гулять — полезно, когда в Кисловодске появился парк и какие секреты он хранит, какой павильон упоминается в романе «Вечер у Клэр» и многое другое.
Организационные детали
- Так как экскурсия проходит на улице, рекомендую надевать одежду и обувь по сезону
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У санатория «Заря»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Кисловодске
Провела экскурсии для 24 туристов
Меня зовут Оксана. В санаторно-курортной сфере уже более 20 лет. Работала и работаю в лучших санаториях нашего города. Историю Кисловодска и парка знаю не только на уровне легенд. Могу познакомить и с историей, и со знаковыми личностями, которые любили наш парк.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алёна
18 мая 2024
16 мая 2024 г. я с мужем и подругой заказали индивидуальную экскурсию "Кисловодский парк:прогулка со смыслом". Нашим экскурсоводом оказалась приятная девушка Оксана. Экскурсия была назначена на 10:30. Утро нас встретило
О
Ольга
7 мая 2024
Люблю при посещении новых локаций сначала осматривать их с местным гидом, а потом уже гулять самостоятельно: так больше понимаешь место, где находишься, и прогулки становятся более осмысленными. Оксана полностью оправдала
Юлия
30 апр 2024
Отличная получилась прогулка! Прекрасные локации гид Оксана дополнила содержательным рассказом о местном парке, его истории и достопримечательностях. Экскурсия оставила приятные впечатления и желание обязательно вернуться! Спасибо, Оксана! До новых встреч, Кисловодск!
Любовь
29 апр 2024
Шесть км по Кисловодскому парку - это вам не шутки! Терренкур с длинными подъемами, спусками и завораживающими видами.
Мы видели краснокнижного дятла с красной макушкой и местную серо-рыжую белку. Побывали в
Мы видели краснокнижного дятла с красной макушкой и местную серо-рыжую белку. Побывали в
Елена
18 апр 2024
Очень понравился маршрут. Сами мы бы точно не дошли до тех мест,куда нас провела Оксана. Прекрасные виды,свежий воздух,ещё и познавательно. Спасибо огромное Оксане. Жаль только, что канатная дорога не работала.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
Индивидуальная
3 часа
Волшебный Кисловодск: путешествие по страницам истории
Исследуйте культурное богатство Кисловодска, его исторические памятники и живописные парки в уютной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля
11 июня в 17:00
13 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
Совершить треккинг по отрогу Джинальского хребта и открыть одну из интереснейших тайных троп к парку
Начало: На ул. Революции
12 июня в 11:00
16 июня в 11:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Кавказские Минеральные Воды: экскурсия за день
Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой
Сегодня в 10:00
11 июня в 08:00
12 400₽ за всё до 4 чел.