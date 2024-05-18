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позитивно, солнечно. Оксана заехала за нами в пансионат и мы отправились к месту начала экскурсии. Мы гуляли по парку, слушая рассказ Оксаны, наблюдали за обитателями леса. Птицы (сойки, дятлы, скворцы и т. п.) сопровождали нас всю дорогу, как будто внимательно слушали вместе с нами увлекательный рассказ Оксаны. Направляясь к горе Красное солнышко, мы увидели Кисловодск с птичьего полёта, заглянули к Хозяину гор. И это только малая часть того, сто мы еще видели, все здесь не описать, надо вме это видеть и слышать. И не смотря на то, что погода поменяла своё настроение, и пошел дождь, наше настроение осталось на позитиве. Оксана не только замечательный рассказчик, но и ещё замечательный фотограф. Наша экскурсия длилась 3.5 часа, но все прошло незаметно, будто и не было этих часов и длинной дороги. Хотелось ещё слушать, и слушать, гулять и гулять. Настроение отличное. Спасибо Оксане за рассказ, за проведённое с нами время. Рекомендую всем, кто любит слушать, а главное ходить, дышать воздухом, наслаждаясь природой, не обращая внимания на капризы природы. Оксана, спасибо огромное за проведённую экскурсию! Всех вам благ и процветания.