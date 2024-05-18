Кисловодский парк: прогулка со смыслом

Отыскать источник энергии и здоровья в одном из самых крупных парков мира
С большим удовольствием познакомлю вас с прекрасным оздоровительным парком, объединившим в себе горный ландшафт и фантазию человека! Вы отыщете Красные грибы, заглянете в Храм воздуха, пофотографируетесь в Долине роз, поднимитесь на гору Красное солнышко. А также восстановите силы и наполнитесь жизненной энергией.
5
5 отзывов
Кисловодский парк: прогулка со смыслом
Кисловодский парк: прогулка со смыслом
Кисловодский парк: прогулка со смыслом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Гора Красное солнышко, откуда в хорошую погоду видны обе вершины Эльбруса.
  • Каменные Красные грибы — сказочные природных памятники, скульпторами которых стали ветер и осадки.
  • Смотровые площадки, с которых вы увидите Кисловодск с высоты птичьего полёта.
  • Грот Галерея — нависающая над землёй песчаная скала с гротами, ещё один прекрасный подарок природы.
  • Храм воздуха — павильон начала 20 века, где работал первый экскурсионный стол.
  • Долина Роз — излюбленное место жителей и гостей города. Здесь проводят фотосессии, назначают свидания и наслаждаются красотой и ароматом роз.
  • Хозяин гор — загадочное место, притягивающее всех любопытных путешественников.

Во время прогулки я расскажу вам, почему гулять — полезно, когда в Кисловодске появился парк и какие секреты он хранит, какой павильон упоминается в романе «Вечер у Клэр» и многое другое.

Организационные детали

  • Так как экскурсия проходит на улице, рекомендую надевать одежду и обувь по сезону
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У санатория «Заря»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
18 мая 2024
16 мая 2024 г. я с мужем и подругой заказали индивидуальную экскурсию "Кисловодский парк:прогулка со смыслом". Нашим экскурсоводом оказалась приятная девушка Оксана. Экскурсия была назначена на 10:30. Утро нас встретило
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позитивно, солнечно. Оксана заехала за нами в пансионат и мы отправились к месту начала экскурсии. Мы гуляли по парку, слушая рассказ Оксаны, наблюдали за обитателями леса. Птицы (сойки, дятлы, скворцы и т. п.) сопровождали нас всю дорогу, как будто внимательно слушали вместе с нами увлекательный рассказ Оксаны. Направляясь к горе Красное солнышко, мы увидели Кисловодск с птичьего полёта, заглянули к Хозяину гор. И это только малая часть того, сто мы еще видели, все здесь не описать, надо вме это видеть и слышать. И не смотря на то, что погода поменяла своё настроение, и пошел дождь, наше настроение осталось на позитиве. Оксана не только замечательный рассказчик, но и ещё замечательный фотограф. Наша экскурсия длилась 3.5 часа, но все прошло незаметно, будто и не было этих часов и длинной дороги. Хотелось ещё слушать, и слушать, гулять и гулять. Настроение отличное. Спасибо Оксане за рассказ, за проведённое с нами время. Рекомендую всем, кто любит слушать, а главное ходить, дышать воздухом, наслаждаясь природой, не обращая внимания на капризы природы. Оксана, спасибо огромное за проведённую экскурсию! Всех вам благ и процветания.

16 мая 2024 г. я с мужем и подругой заказали индивидуальную экскурсию "Кисловодский парк:прогулка со смыслом".16 мая 2024 г. я с мужем и подругой заказали индивидуальную экскурсию "Кисловодский парк:прогулка со смыслом".16 мая 2024 г. я с мужем и подругой заказали индивидуальную экскурсию "Кисловодский парк:прогулка со смыслом".
О
7 мая 2024
Люблю при посещении новых локаций сначала осматривать их с местным гидом, а потом уже гулять самостоятельно: так больше понимаешь место, где находишься, и прогулки становятся более осмысленными. Оксана полностью оправдала
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мои надежды. Рассказала про историю парка, показала его самые интересные места, провела экскурсию комфортно и с учетом моего положения, за что большое спасибо!) отдельное спасибо за рекомендацию пятигорского мороженого) правда, любое другое теперь не хочется))) не такое вкусное, оказывается

Оксана, мы через день поднялись на подъемнике (героически отстояв часок в очереди), а потом с верхнего парка пешком спустились до самого низа))) было круто) удачи Вам и Вашему юному шахматисту;))) До встречи на ЧМ))))))))

Юлия
30 апр 2024
Отличная получилась прогулка! Прекрасные локации гид Оксана дополнила содержательным рассказом о местном парке, его истории и достопримечательностях. Экскурсия оставила приятные впечатления и желание обязательно вернуться! Спасибо, Оксана! До новых встреч, Кисловодск!
Отличная получилась прогулка! Прекрасные локации гид Оксана дополнила содержательным рассказом о местном парке, его истории иОтличная получилась прогулка! Прекрасные локации гид Оксана дополнила содержательным рассказом о местном парке, его истории иОтличная получилась прогулка! Прекрасные локации гид Оксана дополнила содержательным рассказом о местном парке, его истории иОтличная получилась прогулка! Прекрасные локации гид Оксана дополнила содержательным рассказом о местном парке, его истории иОтличная получилась прогулка! Прекрасные локации гид Оксана дополнила содержательным рассказом о местном парке, его истории иОтличная получилась прогулка! Прекрасные локации гид Оксана дополнила содержательным рассказом о местном парке, его истории иОтличная получилась прогулка! Прекрасные локации гид Оксана дополнила содержательным рассказом о местном парке, его истории и
Любовь
29 апр 2024
Шесть км по Кисловодскому парку - это вам не шутки! Терренкур с длинными подъемами, спусками и завораживающими видами.
Мы видели краснокнижного дятла с красной макушкой и местную серо-рыжую белку. Побывали в
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пещере горного духа, отдохнули в прохладе огромного грота и разделили с великим Лермонтовым вид с вершины «Красно солнышко».
КМВ мы открыли для себя в период пандемии и влюбились, наверное навсегда. Наша гид Оксана, сегодня сказала, что у многих людей возникает ежегодная непреодолимая потребность возвращаться. ОСТРОЖНО! Кавказ вызывает привыкание🤣 Один укус хычина или осетинского пирога и все, вы подсели… Они снятся ночами в дождливой Москве или Питере. А какая здесь баранина… Все, хватит писать глупости, ухожу кушать и пить вино!
Оксана, спасибо за наше невероятное путешествие!

Шесть км по Кисловодскому парку - это вам не шутки! Терренкур с длинными подъемами, спусками и завораживающими видами.Шесть км по Кисловодскому парку - это вам не шутки! Терренкур с длинными подъемами, спусками и завораживающими видами.Шесть км по Кисловодскому парку - это вам не шутки! Терренкур с длинными подъемами, спусками и завораживающими видами.Шесть км по Кисловодскому парку - это вам не шутки! Терренкур с длинными подъемами, спусками и завораживающими видами.Шесть км по Кисловодскому парку - это вам не шутки! Терренкур с длинными подъемами, спусками и завораживающими видами.Шесть км по Кисловодскому парку - это вам не шутки! Терренкур с длинными подъемами, спусками и завораживающими видами.Шесть км по Кисловодскому парку - это вам не шутки! Терренкур с длинными подъемами, спусками и завораживающими видами.Шесть км по Кисловодскому парку - это вам не шутки! Терренкур с длинными подъемами, спусками и завораживающими видами.
Елена
18 апр 2024
Очень понравился маршрут. Сами мы бы точно не дошли до тех мест,куда нас провела Оксана. Прекрасные виды,свежий воздух,ещё и познавательно. Спасибо огромное Оксане. Жаль только, что канатная дорога не работала.

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