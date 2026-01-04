В Кисловодске теперь можно увидеть альпак, не выезжая в далёкие страны. В альпака-парке гости смогут насладиться общением с этими милыми животными и сделать множество фото.
Затем экскурсия продолжится к Медовым водопадам,
Затем экскурсия продолжится к Медовым водопадам,
5 причин купить эту экскурсию
- 🐾 Общение с альпаками
- 🏞️ Живописные водопады
- 📸 Фотогеничные локации
- 🌿 Дегустация травяных напитков
- 📚 Лермонтовская гора Кольцо
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В эти месяцы природа расцветает, а температура позволяет наслаждаться экскурсиями без лишних забот. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит быть готовыми к переменчивой погоде. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит учесть, что некоторые природные объекты могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Альпака-парк
- Медовые водопады
- Гора Кольцо
Описание экскурсии
- Поездка в гости к альпакам. Радость общения с пушистыми родственниками верблюдов не передать словами — это море позитива и для детей, и для взрослых. Вы погуляете по парку, насладитесь гармонией животного и растительного мира и сможете сделать красивые снимки.
- Медовые водопады. Затем мы отвезём вас к водопадам, что расположены неподалёку от фермы. Сюда приезжают любители заповедной природы и зрелищных панорам. Вы отдохнёте среди первозданных пейзажей. А если пожелаете, посетите Чайный домик, где можно взбодриться тонизирующими травяными напитками и отведать более 20 видов варенья.
- Гора Кольцо. В дополнение мы заедем в лермонтовское место, упомянутое в романе «Герой нашего времени». Это не только знаковая литературная локация, но и необычный природный памятник, где получаются яркие снимки.
Организационные детали
- Поедем на легковых автомобилях. Есть детские кресла и бустеры.
- Дополнительные расходы: посещение парка альпак — 1000 ₽ с чел., экосбор на Медовых водопадах — 200 ₽ с чел., питание (по желанию) — средний чек 500-600 ₽ с чел.
- В парке альпак вы сможете приобрести корм специально для животных. Корм с собой привозить нельзя — есть штраф.
- Не забудьте взять с собой паспорт, наличные, а также воду и перекус (при желании).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4489 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 54 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Спасибо огромное за экскурсию. Буря эмоций.
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Р
Отличная экскурсия для посещения с детьми, сын доволен от милых апашек, барашек и кролей!
Поездка состоялась в праздничный день, на водопадах не протолкнуться от людей, но все равно симпатичное место.
На горе-кольцо тоже многолюдно, но отличный вид на город.
Поездка состоялась в праздничный день, на водопадах не протолкнуться от людей, но все равно симпатичное место.
На горе-кольцо тоже многолюдно, но отличный вид на город.
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Друзья, если вы ищете экскурсию по интересным местам Кисловодска и хотите, чтобы вам рассказали про них, про историю, про значимость, то вам не сюда. Потому что это просто поездка на
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Экскурсия содержательная, ГИД легко подстроился под ребенка, по ходу поездки сворачивали с маршрута в красивые места! Рекомендую нашего ГИДа Дмитрия, если планируете индивидуальные поездки! Комфортно, спокойно и увлекательно!
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Ю
Экскурсию проводил Дмитрий, всё очень понравилось. Рассказал не только о местах нашего посещения, но и дал советы, какие еще интересные места можно посетить не только в округе, но и в
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М
15 августа смотрели гору Кольцо, были на Медовых водопадах. Заезжали на ферму альпак. От общения с животными огромное удовольствие получил не только трехлетний ребенок, но и взрослые. Нам очень повезло
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