Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня

Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Чтобы увидеть плюшевых милашек в естественных для них ландшафтах, необязательно отправляться в андское высокогорье. Экзотические звери теперь живут и в горах Кавказа. Вы пообщаетесь с ними в первом альпака-парке на Юге России.

После посетите фотогеничные водопады и сможете отдохнуть в Чайном домике, дегустируя напитки из местных трав. А также заедете на лермонтовскую гору Кольцо.
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Ближайшие даты:
8
ноя
9
ноя
10
ноя
11
ноя
12
ноя
13
ноя
14
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Поездка в гости к альпакам. Радость общения с пушистыми родственниками верблюдов не передать словами — это море позитива и для детей, и для взрослых. Вы погуляете по парку, насладитесь гармонией животного и растительного мира и сможете сделать красивые снимки.
  • Медовые водопады. Затем мы отвезём вас к водопадам, что расположены неподалёку от фермы. Сюда приезжают любители заповедной природы и зрелищных панорам. Вы отдохнёте среди первозданных пейзажей. А если пожелаете, посетите Чайный домик, где можно взбодриться тонизирующими травяными напитками и отведать более 20 видов варенья.
  • Гора Кольцо. В дополнение мы заедем в лермонтовское место, упомянутое в романе «Герой нашего времени». Это не только знаковая литературная локация, но и необычный природный памятник, где получаются яркие снимки.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota. Есть детские кресла и бустеры.
  • Дополнительные расходы: посещение парка альпак — 600 руб. с человека, экосбор на Медовых водопадах — 100 руб. с человека.
  • Не забудьте взять с собой паспорт, а также воду и перекус (при желании).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Природа и пейзажи
Горы
Выездные
Водопады
Кавказ
Медовые водопады
Популярные места
Гора Кольцо
Парки
На ферму
Животные

Похожие туры из Кисловодска

Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
261 отзыв
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
По договоренности
Завтра
9 ноя
10 ноя
11 ноя
от 900 за человека
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
Исследовать центр города, побывать на горе Кольцо, Медовых водопадах и в горной Кабардино-Балкарии
По месту заказчика
Завтра
9 ноя
10 ноя
11 ноя
от 9 500 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Популярное предложение
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
Медовые водопады, гора Кольцо, плато Шаджатмаз, Долина Нарзанов и Эльбрус за 1 день
в любом удобном вам месте Кисловодска
Завтра
9 ноя
10 ноя
11 ноя
1150010 350 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кисловодске
ХОРОШО
🧭
ТАМ