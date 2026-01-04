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машине с личным водителем, но не экскурсоводом. У нас был Игорь, приятный человек в общении, но он не экскурсовод и рассказал только то, что знал. Сами понимаете)) и то много делал предположений, когда мы задавали ему вопросы. Да, он был любезен, везде нас ждал, показал где лучше пройти, где купить сувениры, вкусности, остановился по нашей просьбе на зип-лайне,спросил куда хотим поехать на первую локацию. Но тк мы жили в Пятигорске и приехали в Кисловодск, конечно хотели услышать немного больше информации. Нам не хватило. А так очень понравились Медовые водопады, красивая локация, в жару особенно зайдет, ну и конечно же зип-лайн, там еще бесплатные качели подвесные над ущельем есть. Ферма альпак представляет собой не более 6-7 альпак в разных загонах, кролики, овцы и др животные, ожидали гораздо большего. Стоимость явно завышена 1000 р с человека,нас было 4 чел, пробыли где-то час, потому что просились дети. Второй раз туда точно не поедем. Резюмируя, места подобраны все недалеко друг от друга, передвигаться относительно быстро, если вы готовы за трансфер отдать такую сумму на машине лада, которая кстати очень популярна на Кавказе и входит в тариф "комфорт" на такси, то съездить можно.