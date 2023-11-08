Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
Чтобы увидеть плюшевых милашек в естественных для них ландшафтах, необязательно отправляться в андское высокогорье. Экзотические звери теперь живут и в горах Кавказа. Вы пообщаетесь с ними в первом альпака-парке на Юге России.
После посетите фотогеничные водопады и сможете отдохнуть в Чайном домике, дегустируя напитки из местных трав. А также заедете на лермонтовскую гору Кольцо.
После посетите фотогеничные водопады и сможете отдохнуть в Чайном домике, дегустируя напитки из местных трав. А также заедете на лермонтовскую гору Кольцо.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Поездка в гости к альпакам. Радость общения с пушистыми родственниками верблюдов не передать словами — это море позитива и для детей, и для взрослых. Вы погуляете по парку, насладитесь гармонией животного и растительного мира и сможете сделать красивые снимки.
- Медовые водопады. Затем мы отвезём вас к водопадам, что расположены неподалёку от фермы. Сюда приезжают любители заповедной природы и зрелищных панорам. Вы отдохнёте среди первозданных пейзажей. А если пожелаете, посетите Чайный домик, где можно взбодриться тонизирующими травяными напитками и отведать более 20 видов варенья.
- Гора Кольцо. В дополнение мы заедем в лермонтовское место, упомянутое в романе «Герой нашего времени». Это не только знаковая литературная локация, но и необычный природный памятник, где получаются яркие снимки.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota. Есть детские кресла и бустеры.
- Дополнительные расходы: посещение парка альпак — 600 руб. с человека, экосбор на Медовых водопадах — 100 руб. с человека.
- Не забудьте взять с собой паспорт, а также воду и перекус (при желании).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 109 туристов
Отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь, осмотреть исторические места силы и разбудить родовую память — всё это наши автомобильные экскурсии. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
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