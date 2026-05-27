Пройдете по густым лесам и надышитесь ароматами джинальских лугов. Взглянете с нескольких точек на живописные окрестности города и силуэты величественных гор. В программе крепостные валы и древний жертвенный алтарь, а также краткая история и символы парка.
Кроме того, сможете загадать желание в ротонде «Семь ветров» и вкусно пообедать в проверенном заведении. Экскурсия подходит для всех, кто любит природу и историю
Кроме того, сможете загадать желание в ротонде «Семь ветров» и вкусно пообедать в проверенном заведении. Экскурсия подходит для всех, кто любит природу и историю
7 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Прогулка по смешанному лесу
- 🏰 Виды с крепостных валов
- 🗻 Виды на Эльбрус
- 🪨 Древний жертвенный алтарь
- 🌿 Ароматы джинальских лугов
- 🌟 Ротонда «Семь ветров»
- 🍽 Вкусный обед в кафе
Что можно увидеть
- Аланская крепость
- Жертвенный алтарь
- Ротонда «Семь ветров»
- Гора Малое седло
- Курортный парк
Описание экскурсии
Чащи, луга, скальные мысы и потрясающие виды
- Начнём с прогулки по смешанному лесу, где берёзовые, осиновые и сосновые рощи наполнят вас своей силой и красотой.
- С земляных валов древней Аланской крепости вам откроется замечательный вид на город, а в ясную погоду и на красавца Эльбруса.
- Наслаждаясь ароматами разнотравья Джинальского хребта, отправимся к каменному жертвенному Аланскому алтарю, на котором природа нарисовала картины из окаменевших раковин древнего океана Тетис.
- Неожиданно появится романтическая беседка «Семь ветров», или ротонда сбывшихся желаний, где на высоте 1130 метров н. у. м. вы полюбуетесь видами парка.
- При желании отведаете ароматное блюдо чанахи или традиционные шашлыки в кафе у верхней станции канатной дороги. И оттуда проследуете на гору Малое седло, чтобы еще раз с высоты 1325 метров н. у. м взглянуть на спящий вулкан, окрестности города, живописные балки, глубокие ущелья и зубчатую цепь Главного Кавказского хребта.
- От Малого седла спустимся в Курортный парк.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута 12 км, для детей до 6 лет прогулка может быть утомительной
- До места начала прогулки вы добираетесь самостоятельно
- Обед в кафе не входят в стоимость
Треккинг для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослые
|2400 ₽
|Дети до 7 лет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 592 туристов
Наша команда занимается треккинговым туризмом по самым интересным местам края. Мы стараемся включать в экскурсии такие места и объекты, с которыми пока мало знакомы путешественники. Будем рады открыть их вам, подарить хорошее настроение и яркие впечатления!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 139 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
все прошло замечательно! маршрут очень удобный, виды потрясающие! повезло с погодой- сначала, пока поднимались чуть моросил дождь, а потом облачность - не жарко, не мокро, для путешествия самое то! ходила с домашним питомцем - бегал по тропам, по лугам, даже на руки ни разу не попросился)) вообщем все супер! желаю Олегу дальнейшего процветания!
Олег
Ответ организатора:
Благодарю Марина за теплые слова Приезжайте вместе с Тедди для новых троп и путешествий
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А
Насыщенный маршрут. Подъёмы, спуски, невероятные виды. Взглянули на Кисловодский парк с другой стороны (в прямом и переносном смысле слова). Благодарю Олега за насыщенную экскурсию
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Нам всем очень понравился горный маршрут с Олегом, мы как раз хотели посмотреть нетривиальные места парка! И рассказы о травах тоже интересные. Спасибо, Олег👍🏼
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Встретились в условном месте. Маршрут был не сложный. Останавливались для фото в живописных местах. Олег прекрасно про всё рассказывал. Купили себе хачанов и сьели их на природе. Кисловодский парк великолепен. Всем рекомендую Олега и его экскурсию!
Олег
Ответ организатора:
Спасибо Алексей Приезжайте к нам для новых путешествий и открытий
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А
Отличная альтернатива скучным паркам!
Сходила с Олегом 7 апреля — ни капли не пожалела. Маршрут реально нетуристический, без толп, зато с классными видами и атмосферными тропами. Олег показал такие уголки Кисловодского
Сходила с Олегом 7 апреля — ни капли не пожалела. Маршрут реально нетуристический, без толп, зато с классными видами и атмосферными тропами. Олег показал такие уголки Кисловодского
Олег
Ответ организатора:
Спасибо Алина за теплый отзыв Приезжайте еще Гуляйте вместе с нами
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Олег, огромное спасибо за такую интересную и комфортную экскурсию по парку! Столько всего увидели, прошли до Малого Седла и закончили у колоннады и при этом совершенно не устали. Когда интересно
Олег
Ответ организатора:
Спасибо Анна за теплые слова и оценку нашей прогулки Приезжайте еще для новых впечатлений и маршрутов
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Входит в следующие категории Кисловодска
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