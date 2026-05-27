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Нетуристической тропой в Кисловодский парк

Пройдите по густым лесам и джинальским лугам Кисловодского парка. Узнайте историю крепостных валов и древнего алтаря, загадайте желание в ротонде «Семь ветров»
Пройдете по густым лесам и надышитесь ароматами джинальских лугов. Взглянете с нескольких точек на живописные окрестности города и силуэты величественных гор. В программе крепостные валы и древний жертвенный алтарь, а также краткая история и символы парка.

Кроме того, сможете загадать желание в ротонде «Семь ветров» и вкусно пообедать в проверенном заведении. Экскурсия подходит для всех, кто любит природу и историю
5
139 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Прогулка по смешанному лесу
  • 🏰 Виды с крепостных валов
  • 🗻 Виды на Эльбрус
  • 🪨 Древний жертвенный алтарь
  • 🌿 Ароматы джинальских лугов
  • 🌟 Ротонда «Семь ветров»
  • 🍽 Вкусный обед в кафе
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
Нетуристической тропой в Кисловодский парк

Что можно увидеть

  • Аланская крепость
  • Жертвенный алтарь
  • Ротонда «Семь ветров»
  • Гора Малое седло
  • Курортный парк

Описание экскурсии

Чащи, луга, скальные мысы и потрясающие виды

  • Начнём с прогулки по смешанному лесу, где берёзовые, осиновые и сосновые рощи наполнят вас своей силой и красотой.
  • С земляных валов древней Аланской крепости вам откроется замечательный вид на город, а в ясную погоду и на красавца Эльбруса.
  • Наслаждаясь ароматами разнотравья Джинальского хребта, отправимся к каменному жертвенному Аланскому алтарю, на котором природа нарисовала картины из окаменевших раковин древнего океана Тетис.
  • Неожиданно появится романтическая беседка «Семь ветров», или ротонда сбывшихся желаний, где на высоте 1130 метров н. у. м. вы полюбуетесь видами парка.
  • При желании отведаете ароматное блюдо чанахи или традиционные шашлыки в кафе у верхней станции канатной дороги. И оттуда проследуете на гору Малое седло, чтобы еще раз с высоты 1325 метров н. у. м взглянуть на спящий вулкан, окрестности города, живописные балки, глубокие ущелья и зубчатую цепь Главного Кавказского хребта.
  • От Малого седла спустимся в Курортный парк.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута 12 км, для детей до 6 лет прогулка может быть утомительной
  • До места начала прогулки вы добираетесь самостоятельно
  • Обед в кафе не входят в стоимость

Треккинг для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослые2400 ₽
Дети до 7 лет1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 592 туристов
Наша команда занимается треккинговым туризмом по самым интересным местам края. Мы стараемся включать в экскурсии такие места и объекты, с которыми пока мало знакомы путешественники. Будем рады открыть их вам, подарить хорошее настроение и яркие впечатления!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 139 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
138
4
1
3
2
1
М
все прошло замечательно! маршрут очень удобный, виды потрясающие! повезло с погодой- сначала, пока поднимались чуть моросил дождь, а потом облачность - не жарко, не мокро, для путешествия самое то! ходила с домашним питомцем - бегал по тропам, по лугам, даже на руки ни разу не попросился)) вообщем все супер! желаю Олегу дальнейшего процветания!
все прошло замечательно! маршрут очень удобный, виды потрясающие! повезло с погодой- сначала, пока поднимались чуть моросил
все прошло замечательно! маршрут очень удобный, виды потрясающие! повезло с погодой- сначала, пока поднимались чуть моросил
все прошло замечательно! маршрут очень удобный, виды потрясающие! повезло с погодой- сначала, пока поднимались чуть моросил
все прошло замечательно! маршрут очень удобный, виды потрясающие! повезло с погодой- сначала, пока поднимались чуть моросил
все прошло замечательно! маршрут очень удобный, виды потрясающие! повезло с погодой- сначала, пока поднимались чуть моросил
все прошло замечательно! маршрут очень удобный, виды потрясающие! повезло с погодой- сначала, пока поднимались чуть моросил
Олег
Олег
Ответ организатора:
Благодарю Марина за теплые слова Приезжайте вместе с Тедди для новых троп и путешествий
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А
Насыщенный маршрут. Подъёмы, спуски, невероятные виды. Взглянули на Кисловодский парк с другой стороны (в прямом и переносном смысле слова). Благодарю Олега за насыщенную экскурсию
Насыщенный маршрут. Подъёмы, спуски, невероятные виды. Взглянули на Кисловодский парк с другой стороны (в прямом и
Насыщенный маршрут. Подъёмы, спуски, невероятные виды. Взглянули на Кисловодский парк с другой стороны (в прямом и
Насыщенный маршрут. Подъёмы, спуски, невероятные виды. Взглянули на Кисловодский парк с другой стороны (в прямом и
Насыщенный маршрут. Подъёмы, спуски, невероятные виды. Взглянули на Кисловодский парк с другой стороны (в прямом и
Насыщенный маршрут. Подъёмы, спуски, невероятные виды. Взглянули на Кисловодский парк с другой стороны (в прямом и
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Полина
Нам всем очень понравился горный маршрут с Олегом, мы как раз хотели посмотреть нетривиальные места парка! И рассказы о травах тоже интересные. Спасибо, Олег👍🏼
Нам всем очень понравился горный маршрут с Олегом, мы как раз хотели посмотреть нетривиальные места парка!
Нам всем очень понравился горный маршрут с Олегом, мы как раз хотели посмотреть нетривиальные места парка!
Нам всем очень понравился горный маршрут с Олегом, мы как раз хотели посмотреть нетривиальные места парка!
Нам всем очень понравился горный маршрут с Олегом, мы как раз хотели посмотреть нетривиальные места парка!
Нам всем очень понравился горный маршрут с Олегом, мы как раз хотели посмотреть нетривиальные места парка!
Нам всем очень понравился горный маршрут с Олегом, мы как раз хотели посмотреть нетривиальные места парка!
Нам всем очень понравился горный маршрут с Олегом, мы как раз хотели посмотреть нетривиальные места парка!
Нам всем очень понравился горный маршрут с Олегом, мы как раз хотели посмотреть нетривиальные места парка!
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Алексей
Встретились в условном месте. Маршрут был не сложный. Останавливались для фото в живописных местах. Олег прекрасно про всё рассказывал. Купили себе хачанов и сьели их на природе. Кисловодский парк великолепен. Всем рекомендую Олега и его экскурсию!
Встретились в условном месте. Маршрут был не сложный. Останавливались для фото в живописных местах. Олег прекрасно
Встретились в условном месте. Маршрут был не сложный. Останавливались для фото в живописных местах. Олег прекрасно
Встретились в условном месте. Маршрут был не сложный. Останавливались для фото в живописных местах. Олег прекрасно
Олег
Олег
Ответ организатора:
Спасибо Алексей Приезжайте к нам для новых путешествий и открытий
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А
Отличная альтернатива скучным паркам!
Сходила с Олегом 7 апреля — ни капли не пожалела. Маршрут реально нетуристический, без толп, зато с классными видами и атмосферными тропами. Олег показал такие уголки Кисловодского
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парка, куда сама бы точно не сунулась. Всё прошло живо, с душой и без воды. Спасибо за насыщенные 5 часов! Очень рекомендую. Маршрут проходил легко, хотя на подъёма пришлось подышать, поэтому этот маршрут подойдёт людям, которые любят активный отдых. Особая благодарность за готовность Автора сделать фото в любом месте с любого ракурса🏔 🙌

Отличная альтернатива скучным паркам!
Отличная альтернатива скучным паркам!
Отличная альтернатива скучным паркам!
Олег
Олег
Ответ организатора:
Спасибо Алина за теплый отзыв Приезжайте еще Гуляйте вместе с нами
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Анна
Олег, огромное спасибо за такую интересную и комфортную экскурсию по парку! Столько всего увидели, прошли до Малого Седла и закончили у колоннады и при этом совершенно не устали. Когда интересно
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и увлекательно, усталость не чувствуется, остаются только впечатления на всю жизнь. С удовольствием пойдем с вами еще новыми тропами и всем будем советовать! Я в Кисловодске была 4 раза, но так интересно по парку еще никогда не гуляла, хотя думала, что знаю его очень хорошо.

Олег, огромное спасибо за такую интересную и комфортную экскурсию по парку! Столько всего увидели, прошли до
Олег, огромное спасибо за такую интересную и комфортную экскурсию по парку! Столько всего увидели, прошли до
Олег, огромное спасибо за такую интересную и комфортную экскурсию по парку! Столько всего увидели, прошли до
Олег, огромное спасибо за такую интересную и комфортную экскурсию по парку! Столько всего увидели, прошли до
Олег
Олег
Ответ организатора:
Спасибо Анна за теплые слова и оценку нашей прогулки Приезжайте еще для новых впечатлений и маршрутов
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