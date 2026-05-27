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и увлекательно, усталость не чувствуется, остаются только впечатления на всю жизнь. С удовольствием пойдем с вами еще новыми тропами и всем будем советовать! Я в Кисловодске была 4 раза, но так интересно по парку еще никогда не гуляла, хотя думала, что знаю его очень хорошо.