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Необыкновенно красивое плато Бермамыт

Azimut t.
Azimut t. – Гид из Кисловодска
Необыкновенно красивое плато Бермамыт
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🛣Джиппинг
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Необыкновенно красивое плато Бермамыт
Необыкновенно красивое плато Бермамыт

Что вы увидите

  • Плато Бермамыт
  • Долина Нарзанов
БЕРМАМЫТ - "там, где парит душа" - одно из красивейших переводов названия плато Скалистого хребта в окрестностях Кисловодска. Там действительно забываешь обо всем, Вы и мир гор ⛰️, скал, каньонов, глубина которых 250-300м у Вас под ногами, а вокруг только небо, его очень много, как нигде. Вы один на один с творением Природы, которое называется Бермамыт. "Весь мир на ладони, ты счастлив в нем!" - слова из песни В. Высоцкого как нельзя лучше подходят для описания восхитительной панорамы пространства, в центре которой - Вы! С Бермамыта потрясающий вид на Эльбрус, до которого кажется можно дотянуться рукой, на ущелья Хасаута и Эшкакона, в глубине которых на ваших глазах из ниоткуда образуются облака, словно белоснежные комья ваты. Именно на облаках можно увидеть собственную тень утром на рассвете как "Брокенский призрак". На Бермамыте формируются и мощные воздушные массы, несушие погоду на Кавминводы, поэтому Бермамыт - своеобразная "кухня 🥧 погоды". Здесь возникают огни "Святого Эльма". Причудливые скалы "Амфитеатр", "Монахи" - являются украшением плато, которое поднимается под облака, на высоту 2592м над у/м. Это высшая панорамная точка Эльбруса и снежных вершин Кавказского хребта в районе Кисловодска. У оказавшихся на Бермамыте от увиденного восторг 🔥 и удивление, что такое есть!
Дорога на плато проходит в зоне субальпийских и альпийских лугов, среди многоцветья, которое меняются каждую неделю. И трудно сказать чего больше: цветов на Бермамыте или звезд на небе. Фиолетовые виолы сменяются белоснежными анемонами, им на смену приходят ярко желтые лютики, голубые скабиозы, луговые ирисы и лиловый ятрышник. В изобилии чабрец и душица, мята, зверобой и иван-чай, которые насыщают воздух ароматами и опьяняют
Что входит
  • транспорт
  • Водитель-Гид
  • Кофе-брейк ( кофе сваренное на турке)
  • Аэросъёмка с дрона
Что не входит
  • Еда
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с путешественником
Необыкновенно красивое плато Бермамыт
Необыкновенно красивое плато Бермамыт
Необыкновенно красивое плато Бермамыт

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Azimut t.
Azimut t.
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