Предлагаю тур на одну из лучших смотровых площадок с видом на Эльбрус и Большой Кавказский Хребет.

Маршрут до плато Бермамыт проходит по живописным местам, через альпийские луга с пасущимися табунами лошадей и стадами коров. Мы будем делать остановки на всех смотровых площадках.

На плато Бермамыт мы посетим три главных достопримечательности 🏛️ — мостик Солтан, Амфитеатр и Скалы Два Монаха. Я расскажу Вам о всех природных явлениях, которые можно наблюдать в определенное время года и при конкретных погодных условиях.

За доплату, по Вашему желанию, мы можем: встретить рассвет, проводить закат, устроить пикник. Стол, стулья, мангал и тент имеются.

Также, есть возможность продолжить маршрут в разных направлениях:

Село Хасаут (дача Косыгина, Нарзанный источник)

Долина Нарзанов

Плато Шаджатмас

Гришкина балка

Медовые водопады (зиплайн 1050 метров)

При себе нужно иметь: