Плато Бермамыт — лучший вид на Эльбрус

5
1 отзыв
Дмитрий У.
Дмитрий У. – Гид из Кисловодска
Плато Бермамыт славится как одна из лучших точек с видом на Эльбрус, но даже без этого места здесь невероятно живописны.

Мы с вами отправимся на вершину плато через альпийские луга и будем делать остановки на всех смотровых площадках на нашем пути.
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Трансфер

8 000 ₽ за экскурсию

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Плато Бермамыт — лучший вид на Эльбрус
Плато Бермамыт — лучший вид на Эльбрус

Что вы увидите

  • Мостик Солтан
  • Амфитеатр
  • Скалы Два Монаха
Предлагаю тур на одну из лучших смотровых площадок с видом на Эльбрус и Большой Кавказский Хребет.
Маршрут до плато Бермамыт проходит по живописным местам, через альпийские луга с пасущимися табунами лошадей и стадами коров. Мы будем делать остановки на всех смотровых площадках.
На плато Бермамыт мы посетим три главных достопримечательности 🏛️ — мостик Солтан, Амфитеатр и Скалы Два Монаха. Я расскажу Вам о всех природных явлениях, которые можно наблюдать в определенное время года и при конкретных погодных условиях.
За доплату, по Вашему желанию, мы можем: встретить рассвет, проводить закат, устроить пикник. Стол, стулья, мангал и тент имеются.

Также, есть возможность продолжить маршрут в разных направлениях:

  • Село Хасаут (дача Косыгина, Нарзанный источник)
  • Долина Нарзанов
  • Плато Шаджатмас
  • Гришкина балка
  • Медовые водопады (зиплайн 1050 метров)

При себе нужно иметь:

  • Паспорт
  • Удобную одежду и обувь (по сезону)
  • Наряд для фотосессии (необязательно)
  • Фотокамеру
  • Хорошее настроение!
+Что входит
  • Проезд на внедорожнике до плато Бермамыт
  • Остановки на всех смотровых площадках
  • Чай из горных трав
Что не входит
  • Парк Долины Нарзанов (50 руб. / чел. (эко сбор))
  • Медовые водопады (60 руб. /чел. (эко сбор))
  • Зиплайн (1300 руб. / чел. )
  • Обед в кафе (по прейскуранту)
Начало и место завершения
🚩 Улица Кирова, 1, Кисловодск
Плато Бермамыт — лучший вид на Эльбрус
Плато Бермамыт — лучший вид на Эльбрус
Плато Бермамыт — лучший вид на Эльбрус
Плато Бермамыт — лучший вид на Эльбрус
Плато Бермамыт — лучший вид на Эльбрус

Трансфер проводится Ежедневно

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий У.
Дмитрий У.
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