Предлагаю тур на одну из лучших смотровых площадок с видом на Эльбрус и Большой Кавказский Хребет.
Маршрут до плато Бермамыт проходит по живописным местам, через альпийские луга с пасущимися табунами лошадей и стадами коров. Мы будем делать остановки на всех смотровых площадках.
На плато Бермамыт мы посетим три главных достопримечательности 🏛️ — мостик Солтан, Амфитеатр и Скалы Два Монаха. Я расскажу Вам о всех природных явлениях, которые можно наблюдать в определенное время года и при конкретных погодных условиях.
За доплату, по Вашему желанию, мы можем: встретить рассвет, проводить закат, устроить пикник. Стол, стулья, мангал и тент имеются.
Также, есть возможность продолжить маршрут в разных направлениях:
- Село Хасаут (дача Косыгина, Нарзанный источник)
- Долина Нарзанов
- Плато Шаджатмас
- Гришкина балка
- Медовые водопады (зиплайн 1050 метров)
При себе нужно иметь:
- Паспорт
- Удобную одежду и обувь (по сезону)
- Наряд для фотосессии (необязательно)
- Фотокамеру
- Хорошее настроение!