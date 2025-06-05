В Кисловодске множество интересных памятников — и о каждом из них есть что рассказать. Вы услышите о курортных соблазнах и о том, почему Пушкину пришлось занимать деньги на дорогу домой. Встретитесь с «водяным обществом» прошлого века и познакомитесь со знаменитым мультяшным любителем апельсинов. Загадаете желание по секретному методу у кисловодского котика и многое-многое другое.

Описание экскурсии

Бронзовые скульптуры путешественников. Я расскажу о курортниках разных веков и способах добраться в Кисловодск, которые менялись каждое столетие.

Памятник Шаляпину. Я поделюсь необычным случаем, произошедшим с певцом во время прогулки по городу.

Скульптурная группа «Семья». Вы услышите об известных семьях, связавших свою жизнь с Кисловодском.

Памятник архитектору Ходжаеву. Мы поговорим об его активном участии в создании неповторимого облика города и присущей ему трогательной заботе о кошках.

Монумент «Рескрипт». Он посвящён Александру I и его сподвижникам. Мы обсудим их вклад в появление курорта.

Памятник конному экипажу. Вы узнаете, как дворяне перешли от лошадей к прогулкам по терренкурам.

Кроме того, вы увидите скульптуры «Писающий пес», «Курортница», «Кот баюн», «Нищий» и «Чебурашка». А также памятники, посвящённые Матильде Кшесинской, Солженицыну и другим известным личностям. Я поделюсь связанными с ними интересными историями.

Организационные детали

