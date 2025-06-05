Мои заказы

Скульптурный Кисловодск

Рассмотреть самые яркие скульптуры города и узнать связанные с ними истории
В Кисловодске множество интересных памятников — и о каждом из них есть что рассказать. Вы услышите о курортных соблазнах и о том, почему Пушкину пришлось занимать деньги на дорогу домой.

Встретитесь с «водяным обществом» прошлого века и познакомитесь со знаменитым мультяшным любителем апельсинов. Загадаете желание по секретному методу у кисловодского котика и многое-многое другое.
Описание экскурсии

Бронзовые скульптуры путешественников. Я расскажу о курортниках разных веков и способах добраться в Кисловодск, которые менялись каждое столетие.

Памятник Шаляпину. Я поделюсь необычным случаем, произошедшим с певцом во время прогулки по городу.

Скульптурная группа «Семья». Вы услышите об известных семьях, связавших свою жизнь с Кисловодском.

Памятник архитектору Ходжаеву. Мы поговорим об его активном участии в создании неповторимого облика города и присущей ему трогательной заботе о кошках.

Монумент «Рескрипт». Он посвящён Александру I и его сподвижникам. Мы обсудим их вклад в появление курорта.

Памятник конному экипажу. Вы узнаете, как дворяне перешли от лошадей к прогулкам по терренкурам.

Кроме того, вы увидите скульптуры «Писающий пес», «Курортница», «Кот баюн», «Нищий» и «Чебурашка». А также памятники, посвящённые Матильде Кшесинской, Солженицыну и другим известным личностям. Я поделюсь связанными с ними интересными историями.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 2818 туристов
Экскурсии проводит команда опытных дипломированных экскурсоводов со стажем работы более семи лет. Мы позитивные, знающие и увлекающие гиды, сделаем всё для того, чтобы влюбить вас в города Кавказских Минеральных Вод.
Отзывы и рейтинг

Ольга
Ольга
5 июн 2025
Недавно посетили с подругами экскурсию "Скульптурный Кисловодск" с гидом Анной и остались в полном восторге! Я давно восхищаюсь красотой Кисловодска, но благодаря этой экскурсии смогла взглянуть на город совершенно по-новому.
Анна
- просто замечательный гид! Она с увлечением рассказывала об истории создания каждой скульптуры, о замыслах авторов, о том, как они вписываются в архитектурный облик города. Ее рассказы были не просто сухими фактами, а живыми и увлекательными историями, которые помогли мне прочувствовать душу города.
Экскурсия прошла в очень приятной и дружественной атмосфере. Анна отвечала на все наши вопросы, делилась своими знаниями и любовью к Кисловодску. Было видно, что она искренне увлечена своим делом и хочет поделиться этим увлечением с другими.
Если вы хотите узнать Кисловодск с новой стороны, увидеть его скрытые сокровища и получить массу положительных эмоций, то обязательно посетите экскурсию "Скульптурный Кисловодск" с гидом Анной! Рекомендую от всей души!

Светлана
Светлана
4 янв 2025
Кисловодск с очень интересного ракурса, с интересным маршрутом!
История города, история людей, история страны - и никакого перегруза:) все хорошо усваивается:)

Входит в следующие категории Кисловодска

