Бронзовые скульптуры путешественников. Я расскажу о курортниках разных веков и способах добраться в Кисловодск, которые менялись каждое столетие.
Памятник Шаляпину. Я поделюсь необычным случаем, произошедшим с певцом во время прогулки по городу.
Скульптурная группа «Семья». Вы услышите об известных семьях, связавших свою жизнь с Кисловодском.
Памятник архитектору Ходжаеву. Мы поговорим об его активном участии в создании неповторимого облика города и присущей ему трогательной заботе о кошках.
Монумент «Рескрипт». Он посвящён Александру I и его сподвижникам. Мы обсудим их вклад в появление курорта.
Памятник конному экипажу. Вы узнаете, как дворяне перешли от лошадей к прогулкам по терренкурам.
Кроме того, вы увидите скульптуры «Писающий пес», «Курортница», «Кот баюн», «Нищий» и «Чебурашка». А также памятники, посвящённые Матильде Кшесинской, Солженицыну и другим известным личностям. Я поделюсь связанными с ними интересными историями.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 2818 туристов
Экскурсии проводит команда опытных дипломированных экскурсоводов со стажем работы более семи лет. Мы позитивные, знающие и увлекающие гиды, сделаем всё для того, чтобы влюбить вас в города Кавказских Минеральных Вод.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Ольга
5 июн 2025
Недавно посетили с подругами экскурсию "Скульптурный Кисловодск" с гидом Анной и остались в полном восторге! Я давно восхищаюсь красотой Кисловодска, но благодаря этой экскурсии смогла взглянуть на город совершенно по-новому. Анна читать дальше
- просто замечательный гид! Она с увлечением рассказывала об истории создания каждой скульптуры, о замыслах авторов, о том, как они вписываются в архитектурный облик города. Ее рассказы были не просто сухими фактами, а живыми и увлекательными историями, которые помогли мне прочувствовать душу города. Экскурсия прошла в очень приятной и дружественной атмосфере. Анна отвечала на все наши вопросы, делилась своими знаниями и любовью к Кисловодску. Было видно, что она искренне увлечена своим делом и хочет поделиться этим увлечением с другими. Если вы хотите узнать Кисловодск с новой стороны, увидеть его скрытые сокровища и получить массу положительных эмоций, то обязательно посетите экскурсию "Скульптурный Кисловодск" с гидом Анной! Рекомендую от всей души!
Светлана
4 янв 2025
Кисловодск с очень интересного ракурса, с интересным маршрутом! История города, история людей, история страны - и никакого перегруза:) все хорошо усваивается:)