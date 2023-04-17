ежедневно в 15:00

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Экскурсия проводится с конца апреля.
Что вас ожидает
Дорога из Кисловодска до плато Бермамыт займёт 1,5–2 часа. Мы обязательно остановимся перекусить и сделать фото в живописных локациях.
Гора Баран — первая остановка на нашем пути. Это высшая точка Ставропольского края, с которой вы полюбуетесь видом на Кисловодскую котловину. И, если повезёт, вам покажется сам Эльбрус.
Бермамыт (2,5 часа). Затем, пробираясь горными дорогами, мы заедем на плато. Заедем и сразу оценим пейзажи вокруг: просторы, горы на горизонте, обрывы… Вы увидите Эшкаконское водохранилище с Боргустанским хребтом вдали на западе, плато Канжол на востоке. Проедем ещё чуть-чуть и окажемся у крайней точки плато, с которой открывается потрясающий вид на Эльбрус и Кавказский хребет. Бермамыт похож на Гранд Каньон (и ничуть не уступает ему по красоте): вы полюбуетесь скалами Два монаха и природным амфитеатром. А ещё пройдёте по мостику над пропастью!
Закат. В лучах заходящего солнца пейзаж превращается из красивого в неземной. Белые вершины окрашиваются красным светом, всё вокруг становится каким-то мягким и уютным. У вас будет возможность уединиться с природой, помедитировать. Но не будем забывать, что погода в горах непредсказуема: небо может затянуть облаками, туманом — мы не несём ответственность за погодные капризы, а Бермамыт прекрасен в любом виде:)
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Поездка проходит на внедорожнике УАЗ Патриот в группе до 7 человек
По запросу экскурсию можно провести индивидуально — 13 000 руб. за группу до 7 участников
Обратите внимание: дорога к плато — не асфальтирована, возможна сильная тряска. Поэтому людям с гипертонией, проблемами с опорно-двигательным аппаратом, грыжами, нарушением вестибулярного аппарата и с боязнью высоты, а также беременным и детям до 5 лет не рекомендуется посещать этот джип-тур.
Погодные условия (туман, дождь, облачность) могут стать причиной небольших изменений в программе или помешать наблюдению заходящего солнца.
Питание в кафе оплачивается дополнительно
ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
от вашего места проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели 567 экскурсий для 821 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Алексей, и я представляю команду профессиональных гидов в Кисловодске и городах Кавказских Минеральных Вод. Наш профессиональный опыт — более 12 лет! Мы покажем вам Северный Кавказ во всей красе и всё расскажем об этих местах!