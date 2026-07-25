ежедневно в 15:00

Дорога из Кисловодска до плато Бермамыт займёт 1,5–2 часа. Мы обязательно остановимся перекусить и сделать фото в живописных локациях.
Гора Баран — первая остановка на нашем пути. Это высшая точка Ставропольского края, с которой вы полюбуетесь видом на Кисловодскую котловину. И, если повезёт, вам покажется сам Эльбрус.
Бермамыт (2,5 часа). Затем, пробираясь горными дорогами, мы заедем на плато. Заедем и сразу оценим пейзажи вокруг: просторы, горы на горизонте, обрывы… Вы увидите Эшкаконское водохранилище с Боргустанским хребтом вдали на западе, плато Канжол на востоке. Проедем ещё чуть-чуть и окажемся у крайней точки плато, с которой открывается потрясающий вид на Эльбрус и Кавказский хребет. Бермамыт похож на Гранд Каньон (и ничуть не уступает ему по красоте): вы полюбуетесь скалами Два монаха и природным амфитеатром. А ещё пройдёте по мостику над пропастью!
Закат. В лучах заходящего солнца пейзаж превращается из красивого в неземной. Белые вершины окрашиваются красным светом, всё вокруг становится каким-то мягким и уютным. У вас будет возможность уединиться с природой, помедитировать. Но не будем забывать, что погода в горах непредсказуема: небо может затянуть облаками, туманом — мы не несём ответственность за погодные капризы, а Бермамыт прекрасен в любом виде:)
Организационные детали
Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
Поездка проходит на внедорожнике (УАЗ «Патриот», Ниссан Патруль).
По запросу поездку можно провести индивидуально. Подробности уточняйте в переписке.
Обратите внимание: дорога к плато — не асфальтирована, возможна сильная тряска. Поэтому людям с гипертонией, проблемами с опорно-двигательным аппаратом, грыжами, нарушением вестибулярного аппарата и с боязнью высоты, а также беременным и детям до 5 лет не рекомендуется посещать этот джип-тур.
Погодные условия (туман, дождь, облачность) могут стать причиной небольших изменений в программе или помешать наблюдению заходящего солнца
Питание и напитки в кафе оплачиваются отдельно
Что надеть и взять с собой?
Форма одежды — по сезону, желательно многослойная: куртка (или ветровка/пуховик), кофта, футболка, штаны/джинсы, удобная закрытая обувь
Рекомендуем взять с собой питьевую воду, перекус, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, дождевик, наличные деньги
ежедневно в 14:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7470 туристов
Я представляю команду проводников в Кисловодске и городах Кавказских Минеральных Вод. Мы работаем с 2013 года. Покажем вам Северный Кавказ во всей красе!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дарья
Бермамыт - самая лучшая экскурсия которая случилась с нами в поездке! Мурат это топ гид! Так было все весело, небо затянуло облаками, но в этом своя романтика. С Муратом бы мы повторили поездку, такой атмосферной экскурсии и весёлой не встречали)) заката красивее мы не видели.
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Н
Наталья
Первым делом стоить отметить пунктуальность организатора экскурсии. Артем прибыл на указанный нами адрес, даже раньше запланированного времени. Автомобиль прекрасно подходит под ландшафт горной местности. По пути к плато, гид с юмором читать дальшеуменьшить
рассказывал про особенности плато и окружающей территории, отвечал на все возникающие вопросы. Природа данной местности поражает красотой с первого взгляда, любители сделать фото на фоне гор и обрывов точно не останутся равнодушными. Изюминкой данной экскурсии стало приготовление кофе в турке. Учитывая погодные условия это было как нельзя кстати. Заметив, что одна туристка отстала от группы, Артем сразу начал её поиски, что говорит об ответственности гида перед группой. Ввиду плохой погоды, закат нам так и не удалось встретить. Но благодаря позитивному настрою Артема и умению сплотить группу мы всё равно остались довольны поездкой. Однозначно советуем отдать предпочтение именно этой экскурсии и отдельная благодарность Артему (P.S девушки из Тольятти)
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Анастасия
Все хорошо, классическая отличная групповая экскурсия на нормальном комфортном Патриоте. Гид Сергей понравился. Виды с Бермамыта описанию не поддаются, это нечто. Ехать стоит однозначно! Все соответствует описанию, кроме того, что остановки на г. Баран нет:) Вообще посоветовала бы добавить 1-2 остановки на пути к Бермамыту, потому что дорога достаточно тяжелая, хорошо бы иметь возможность на пару минут выйти, подышать, отдохнуть от тряски:)
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Ольга
Очень понравилась экскурсия на плато. В том году была в Кисловодске, не поехала побоялась бездорожья. В этом году решила все же поехать и не то что не пожалела, а просто читать дальшеуменьшить
в восторге от этого места. Ни одно фото и видео не может передать эту красоту! Да дорога сложновата, но терпимо. Была в конце октября, перед этим не было дождей и дорогаа сухая, просто ее нет, есть направление. Но это того стоит. Очень советую. Эмоций получила даже больше, чем на Эльбрусе, хотя было облачно и так токогово заката не получилось.
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К
Ксения
Огромное спасибо Сергею за поездку. С ним было интересно весело и не страшно. Несмотря на то, что в день экскурсии было облачно, Сергей провез нас по всем туристическим местам. На плато из-за облака не было ничего видно, однако водитель все-таки привез нас в место, где мы смогли увидеть красивый закат! Спасибо организаторам за экскурсию
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А
Александра
Добрый день! Отличная поездка, в се организованно отлично, места показали шикарные, погода правда не дала увидеть все, но кое что посмотрели! Одеты были не по погоде, как оказалось на плато, спасибо огромное водителю за тепленькие вещи! Было весело, красиво, познавательно, насладились красотой сполна! Еще вернемся однозначно 🔥
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