ежедневно в 15:00

Бермамыт — плато на высоте 2,5 км с невероятными видами на Эльбрус и Кавказский хребет. Как можно догадаться, закаты здесь тоже необыкновенные — на нашей экскурсии вы убедитесь в этом.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Экскурсия проводится с конца апреля.

Что вас ожидает

Дорога из Кисловодска до плато Бермамыт займёт 1,5–2 часа. Мы обязательно остановимся перекусить и сделать фото в живописных локациях.

Гора Баран — первая остановка на нашем пути. Это высшая точка Ставропольского края, с которой вы полюбуетесь видом на Кисловодскую котловину. И, если повезёт, вам покажется сам Эльбрус.

Бермамыт (2,5 часа). Затем, пробираясь горными дорогами, мы заедем на плато. Заедем и сразу оценим пейзажи вокруг: просторы, горы на горизонте, обрывы… Вы увидите Эшкаконское водохранилище с Боргустанским хребтом вдали на западе, плато Канжол на востоке. Проедем ещё чуть-чуть и окажемся у крайней точки плато, с которой открывается потрясающий вид на Эльбрус и Кавказский хребет. Бермамыт похож на Гранд Каньон (и ничуть не уступает ему по красоте): вы полюбуетесь скалами Два монаха и природным амфитеатром. А ещё пройдёте по мостику над пропастью!

Закат. В лучах заходящего солнца пейзаж превращается из красивого в неземной. Белые вершины окрашиваются красным светом, всё вокруг становится каким-то мягким и уютным. У вас будет возможность уединиться с природой, помедитировать. Но не будем забывать, что погода в горах непредсказуема: небо может затянуть облаками, туманом — мы не несём ответственность за погодные капризы, а Бермамыт прекрасен в любом виде:)

Организационные детали

Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации

это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации Поездка проходит на внедорожнике (УАЗ «Патриот», Ниссан Патруль).

По запросу поездку можно провести индивидуально. Подробности уточняйте в переписке.

Обратите внимание: дорога к плато — не асфальтирована, возможна сильная тряска. Поэтому людям с гипертонией, проблемами с опорно-двигательным аппаратом, грыжами, нарушением вестибулярного аппарата и с боязнью высоты, а также беременным и детям до 5 лет не рекомендуется посещать этот джип-тур.

Погодные условия (туман, дождь, облачность) могут стать причиной небольших изменений в программе или помешать наблюдению заходящего солнца

Питание и напитки в кафе оплачиваются отдельно

Что надеть и взять с собой?