Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)

Русская Исландия - плато Бермамыт

4.9
120 отзывов
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Русская Исландия ждёт вас! С нами вы попадете в край отвесных скал, бурных водопадов и забавных сусликов и, конечно же, поднимитесь на плато Бермамыт, чтобы ощутить небывалые эмоции и созерцать величие окружающей природы – перед вами раскинется невероятная панорама Кавказских гор, над которыми возвышается белоснежный Эльбрус.
Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
Ближайшие даты:
3
июн
4
июн
5
июн
6
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7
июн
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Что вас ожидает:

  • Альпийские луга
  • Скалистый пастбищный хребет
  • Гора Баран
  • Плато Бермамыт
  • Скалы Два монаха
  • Смотровая площадка
  • Мост в небо (Каменный мост или амфитеатр)
  • Вид на Эльбрус
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа:

  • Плато Бермамыт.
  • Расположенное на северо-востоке Карачаево-Черкесии плато Бермамыт — это одна из самых живописных природных достопримечательностей юга России. Основная часть — это плато Большого Бермамыт (2591 м. над уровнем моря). С Бермамыта открываются живописные виды на Кавказский хребет и, самое главное, вид на завораживающий Эльбрус (высота 5645 м).
  • Сюда едут, чтобы полюбоваться видом на Эльбрус, — он всего в 30 километрах, но кажется, будто вершина намного ближе. В каждое время суток Плато Бермамыт показывает свои красоты, а вид, который там открывается завораживает. В таких локациях особенно чувствуется вся сила природы, потому что остаешься с ней один на один.
  • А если вы любите фотографировать — это место идеально для вас подходит. Сюда с каждым годом приезжают все больше туристов, чтобы сделать невероятные снимки.
  • Смотровые площадки.
  • Для того, чтобы увидеть все красоты данного места мы поедем на смотровые площадки. Там вы сможете увидеть знаменитую гору Эльбрус, горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья. Также при желании мы можем заехать в кафе с видом на Эльбрус, чтобы взять кружечку вкусного кофе или отведать национальную кухню.
  • Гора «Баран».
Первая точка в нашей поездке это гора «Баран», затем по альпийским лугам, держим путь к самому Плато Бермамыт, который славится своей смотровой площадкой на Эльбрус, именно здесь М. Ю. Лермонтов написал свою картину «Вид на Эльбрус», и это не удивительно, ведь лучше, чем здесь нигде не откроется такой вид!

Амфитеатр, скалы два монаха и пикник

Ещё одна изюминка этого маршрута — Амфитеатр. Это первое место, где люди надолго задерживаются с фотоаппаратом. Дальше они просто не выпускают его из рук. Следующая точка — скалы два монаха.
Совместный дружеский пикник и отдых в «Хычинном домике», а также бесплатная фотосессия, которую мы сделаем себе сами.
За дополнительную плату возможен дополнительный заезд в парк Долина нарзанов, на Медовые водопады или гору Шапка, увидеть шикарный вид на Эшкаконское водохранилище.

Вариант для особо спортивных туристов:

  • Гришкина балка;
  • Сталактитовые пещеры;
  • Гришкины водопады.

Организационные детали:

  • Мини-группа до 7 человек с любой физической подготовкой;
  • Могут участвовать дети от 5-х лет;
  • Рекомендуем взять с собой: теплую одежду/дождевик; воду, термос с чаем, перекус (по желанию); наличные деньги (для кафе).
  • Маршрут может быть изменен из-за погодных условий.
  • Пользуемся авто повышенной проходимости.
  • Время в пути в одну сторону от 1,5 часов (Кисловодск).
  • Но существуют противопоказания: люди с проблемами гипертонии, опорно-двигательного аппарата, с грыжами, нарушение вестибулярного аппарата и с боязнью высоты, беременные, дети до 5 лет не должны посещать этот джиптур. Сложный участок грунтовки, бездорожья 40 км. Постоянно трясёт.
Организатор не несёт ответственности за туман, дождь или несостоявшийся рассвет/закат. Рекомендуем при бронировании смотреть прогноз погоды!

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Транспорт (комфортный внедорожник или минивэн)
  • Услуги профессионального водителя-гида на всём маршруте
Что не входит
  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 400 руб. /чел.). Можно взять с собой небольшой перекус и воду
  • Заезд на Медовые водопады и в чайный домик (по согласованию с гидом и с группой, ≈ 500 руб. /чел.)
  • Заезд на г. Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и на карстовые пещеры Гришкиной балки (по согласованию с гидом и с группой, ≈ 500 руб. /чел.)
  • Входной билет на Медовые водопады (60 руб. /чел., оплачивается на въезде на водопады)
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Мини-группа до 7 человек с любой физической подготовкой.
  • Могут участвовать дети от 5-ти лет.
  • Рекомендуем взять с собой: теплую одежду/дождевик, воду, термос с чаем, перекус (по желанию), наличные деньги (для кафе).
  • Маршрут может быть изменен из-за погодных условий.
  • Пользуемся авто повышенной проходимости.
  • Время в пути в одну сторону от 1,5-2 часов (Кисловодск).
  • Имеются противопоказания: люди с проблемами гипертонии, опорно-двигательного аппарата, с грыжами, нарушениями вестибулярного аппарата и с боязнью высоты, беременные, дети до 5 лет не должны посещать этот джиптур. Сложный участок грунтовки, бездорожье 40 км. Постоянно трясёт.
  • Организатор не несёт ответственность за туман, дождь или несостоявшийся рассвет/закат. Рекомендуем при бронировании смотреть прогноз погоды!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 120 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
112
4
3
3
1
2
1
1
Д
25 мая 2023
Замечательное путешествие, Фантастические виды 🔥🔥🔥 все очень понравилось, рекомендую полюбоваться на закат
Е
23 мая 2023
Рассвет на Бермамыте это когда вы гуляете в облаках,а потом вам открывается красавец Эльбрус. отличные смотровые,весёлый вежливый гид, довольна этой поездкой, рекомендую.
Е
15 мая 2023
Г
10 мая 2023
Водитель шикарный, НО: если в прогнозе пишут небольшой дождь, то поезду перенесите. Главное жизнь людей, а не деньги.
V
9 мая 2023
A
8 мая 2023
Очень живописное место, похожее скорее на Гранд-Каньон, чем на Исландию. Мы встречали рассвет на плато, погода была просто идеальная: ни облачка, безветренно. Эльбрус показался во всей красе. Потрясающие виды, место обязательно к посещению.
Мы переписались на встречу рассвета буквально в последнюю минуту. Спасибо организаторам за гибкость и быструю реакцию и вообще за отличную поездку!
Е
7 мая 2023
Л
3 мая 2023
Е
1 мая 2023
С гидом Владимиром мы увидели все! А что сами не увидели, - он нам подсказал😊 Его отличное чувство юмора добавило настроения экскурсии, и было очень атмосферно!!! Отдельное спасибо ему за рекомендации по фотографированию.
К
28 апр 2023
Необычная, завораживающая, потрясающая до глубины души экскурсия! Звёздное небо, рассвет и весь Кавказский хребет как на ладони, вместе с Великим Эльбрусом! Игра красок и цветов на скалах - просто шок! Огромное спасибо гиду Альберту за профессионализм, отличное настроение и фото! Было приятно и весело провести это время вместе. Отдельное спасибо организатору Наталье за оперативное решение нашей проблемы - на самолёт не опоздали и получили море удовольствия! Процветания вам! Рекомендую всем!
М
28 апр 2023
Экскурсия очень впечатлила! Невероятно красивые виды, очень много эмоций и приятных впечатлений!
Ездили с гидом Русланом, ему отдельная благодарность за классное вождение - дорога с экстремальными нотками, захватывает))
Было круто, очень рекомендую!!!
Ю
16 апр 2023
В первый день отпуска решили посетить Плато Бермамыт, гида выбирали по отзывам и не ошиблись! Нам повезло во всем: с компанией (все очень дружные и милые), с погодой (было ясно, увидели Эльбрус во всей красе). И главное - нам повезло с водителем. Михаил водитель от бога и прекрасный гид. Уверенно себя с ним чувствовали на сложных участках трассы. Еще большой плюс - едут минимум в 2 машины, что очень важно в горах (подстраховка). На плато нас напоили чаем с чудесным видом. Спасибо за ваш труд✨
Р
22 мар 2023
В
23 янв 2023
Е
10 янв 2023
Ещё 105 отзывов

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