Русская Исландия - плато Бермамыт
Русская Исландия ждёт вас! С нами вы попадете в край отвесных скал, бурных водопадов и забавных сусликов и, конечно же, поднимитесь на плато Бермамыт, чтобы ощутить небывалые эмоции и созерцать величие окружающей природы – перед вами раскинется невероятная панорама Кавказских гор, над которыми возвышается белоснежный Эльбрус.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Альпийские луга
- Скалистый пастбищный хребет
- Гора Баран
- Плато Бермамыт
- Скалы Два монаха
- Смотровая площадка
- Мост в небо (Каменный мост или амфитеатр)
- Вид на Эльбрус
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа:
- Плато Бермамыт.
- Расположенное на северо-востоке Карачаево-Черкесии плато Бермамыт — это одна из самых живописных природных достопримечательностей юга России. Основная часть — это плато Большого Бермамыт (2591 м. над уровнем моря). С Бермамыта открываются живописные виды на Кавказский хребет и, самое главное, вид на завораживающий Эльбрус (высота 5645 м).
- Сюда едут, чтобы полюбоваться видом на Эльбрус, — он всего в 30 километрах, но кажется, будто вершина намного ближе. В каждое время суток Плато Бермамыт показывает свои красоты, а вид, который там открывается завораживает. В таких локациях особенно чувствуется вся сила природы, потому что остаешься с ней один на один.
- А если вы любите фотографировать — это место идеально для вас подходит. Сюда с каждым годом приезжают все больше туристов, чтобы сделать невероятные снимки.
- Смотровые площадки.
- Для того, чтобы увидеть все красоты данного места мы поедем на смотровые площадки. Там вы сможете увидеть знаменитую гору Эльбрус, горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья. Также при желании мы можем заехать в кафе с видом на Эльбрус, чтобы взять кружечку вкусного кофе или отведать национальную кухню.
- Гора «Баран».
Первая точка в нашей поездке это гора «Баран», затем по альпийским лугам, держим путь к самому Плато Бермамыт, который славится своей смотровой площадкой на Эльбрус, именно здесь М. Ю. Лермонтов написал свою картину «Вид на Эльбрус», и это не удивительно, ведь лучше, чем здесь нигде не откроется такой вид!
Амфитеатр, скалы два монаха и пикник
Ещё одна изюминка этого маршрута — Амфитеатр. Это первое место, где люди надолго задерживаются с фотоаппаратом. Дальше они просто не выпускают его из рук. Следующая точка — скалы два монаха.
Совместный дружеский пикник и отдых в «Хычинном домике», а также бесплатная фотосессия, которую мы сделаем себе сами.
За дополнительную плату возможен дополнительный заезд в парк Долина нарзанов, на Медовые водопады или гору Шапка, увидеть шикарный вид на Эшкаконское водохранилище.
Вариант для особо спортивных туристов:
- Гришкина балка;
- Сталактитовые пещеры;
- Гришкины водопады.
Организационные детали:
- Мини-группа до 7 человек с любой физической подготовкой;
- Могут участвовать дети от 5-х лет;
- Рекомендуем взять с собой: теплую одежду/дождевик; воду, термос с чаем, перекус (по желанию); наличные деньги (для кафе).
- Маршрут может быть изменен из-за погодных условий.
- Пользуемся авто повышенной проходимости.
- Время в пути в одну сторону от 1,5 часов (Кисловодск).
- Но существуют противопоказания: люди с проблемами гипертонии, опорно-двигательного аппарата, с грыжами, нарушение вестибулярного аппарата и с боязнью высоты, беременные, дети до 5 лет не должны посещать этот джиптур. Сложный участок грунтовки, бездорожья 40 км. Постоянно трясёт.
Организатор не несёт ответственности за туман, дождь или несостоявшийся рассвет/закат. Рекомендуем при бронировании смотреть прогноз погоды!
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Транспорт (комфортный внедорожник или минивэн)
- Услуги профессионального водителя-гида на всём маршруте
- Что не входит
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 400 руб. /чел.). Можно взять с собой небольшой перекус и воду
- Заезд на Медовые водопады и в чайный домик (по согласованию с гидом и с группой, ≈ 500 руб. /чел.)
- Заезд на г. Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и на карстовые пещеры Гришкиной балки (по согласованию с гидом и с группой, ≈ 500 руб. /чел.)
- Входной билет на Медовые водопады (60 руб. /чел., оплачивается на въезде на водопады)
- Место начала и завершения?
- Ваше место пребывания в Кисловодске
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Мини-группа до 7 человек с любой физической подготовкой.
- Могут участвовать дети от 5-ти лет.
- Рекомендуем взять с собой: теплую одежду/дождевик, воду, термос с чаем, перекус (по желанию), наличные деньги (для кафе).
- Маршрут может быть изменен из-за погодных условий.
- Пользуемся авто повышенной проходимости.
- Время в пути в одну сторону от 1,5-2 часов (Кисловодск).
- Имеются противопоказания: люди с проблемами гипертонии, опорно-двигательного аппарата, с грыжами, нарушениями вестибулярного аппарата и с боязнью высоты, беременные, дети до 5 лет не должны посещать этот джиптур. Сложный участок грунтовки, бездорожье 40 км. Постоянно трясёт.
- Организатор не несёт ответственность за туман, дождь или несостоявшийся рассвет/закат. Рекомендуем при бронировании смотреть прогноз погоды!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 120 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
25 мая 2023
Замечательное путешествие, Фантастические виды 🔥🔥🔥 все очень понравилось, рекомендую полюбоваться на закат
Е
Елена
23 мая 2023
Рассвет на Бермамыте это когда вы гуляете в облаках,а потом вам открывается красавец Эльбрус. отличные смотровые,весёлый вежливый гид, довольна этой поездкой, рекомендую.
Е
Елена
15 мая 2023
Г
Герман
10 мая 2023
Водитель шикарный, НО: если в прогнозе пишут небольшой дождь, то поезду перенесите. Главное жизнь людей, а не деньги.
V
Vic.logi
9 мая 2023
A
Anton
8 мая 2023
Очень живописное место, похожее скорее на Гранд-Каньон, чем на Исландию. Мы встречали рассвет на плато, погода была просто идеальная: ни облачка, безветренно. Эльбрус показался во всей красе. Потрясающие виды, место обязательно к посещению.
Мы переписались на встречу рассвета буквально в последнюю минуту. Спасибо организаторам за гибкость и быструю реакцию и вообще за отличную поездку!
Мы переписались на встречу рассвета буквально в последнюю минуту. Спасибо организаторам за гибкость и быструю реакцию и вообще за отличную поездку!
Е
Елена
7 мая 2023
Л
Лариса
3 мая 2023
Е
Евгения
1 мая 2023
С гидом Владимиром мы увидели все! А что сами не увидели, - он нам подсказал😊 Его отличное чувство юмора добавило настроения экскурсии, и было очень атмосферно!!! Отдельное спасибо ему за рекомендации по фотографированию.
К
Ксения
28 апр 2023
Необычная, завораживающая, потрясающая до глубины души экскурсия! Звёздное небо, рассвет и весь Кавказский хребет как на ладони, вместе с Великим Эльбрусом! Игра красок и цветов на скалах - просто шок! Огромное спасибо гиду Альберту за профессионализм, отличное настроение и фото! Было приятно и весело провести это время вместе. Отдельное спасибо организатору Наталье за оперативное решение нашей проблемы - на самолёт не опоздали и получили море удовольствия! Процветания вам! Рекомендую всем!
М
Марианна
28 апр 2023
Экскурсия очень впечатлила! Невероятно красивые виды, очень много эмоций и приятных впечатлений!
Ездили с гидом Русланом, ему отдельная благодарность за классное вождение - дорога с экстремальными нотками, захватывает))
Было круто, очень рекомендую!!!
Ездили с гидом Русланом, ему отдельная благодарность за классное вождение - дорога с экстремальными нотками, захватывает))
Было круто, очень рекомендую!!!
Ю
Юля
16 апр 2023
В первый день отпуска решили посетить Плато Бермамыт, гида выбирали по отзывам и не ошиблись! Нам повезло во всем: с компанией (все очень дружные и милые), с погодой (было ясно, увидели Эльбрус во всей красе). И главное - нам повезло с водителем. Михаил водитель от бога и прекрасный гид. Уверенно себя с ним чувствовали на сложных участках трассы. Еще большой плюс - едут минимум в 2 машины, что очень важно в горах (подстраховка). На плато нас напоили чаем с чудесным видом. Спасибо за ваш труд✨
Р
Родионова
22 мар 2023
В
Вадим
23 янв 2023
Е
Екатерина
10 янв 2023
Ещё 105 отзывов
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