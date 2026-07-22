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Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты

Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
Горы влекли меня с детства! Я долго прожила в Приэльбрусье, общалась со спасателями, альпинистами, местными жителями, поэтому покажу вам этот край «изнутри».

Наше дружеское приключение будет отличаться от стандартных поездок к Эльбрусу: без суеты вы полюбуетесь ущельями Адыр-су и Баксанским, увидите камни размером с дом, попадёте в город-призрак и взлетите по канатке.
4.9
28 отзывов
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты

Описание экскурсии

Приэльбрусье без трафаретов

Мне хочется, чтобы вы почувствовали восторг от красоты и величия Приэльбрусья, чтобы эти места подарили вам эмоции на всю жизнь! Для этого я покажу вам свои любимые уголки и популярные локации, избегая скоплений туристов. Расскажу, как люди живут в горах и как альпинисты совершают восхождения, открою особенности ледников и поделюсь случаями из рабочей практики спасателей.

А ещё экскурсия подстраивается под вас. Любите ходить? Отправимся в мини-треккинг. Предпочитаете поездить? Построим маршрут почти без пеших переходов.

Большое путешествие за 1 день

Из региона Кавказских Минеральных Вод мы отправимся в Кабардино-Балкарию. Почему эта республика зовется яблочной? Всегда ли в этих краях царил ислам? Что за радиоактивное озеро скрыто глубоко в горах? По пути я поделюсь любопытными фактами об этой местности, причем не «сухим языком экскурсовода», а в формате дружеской беседы. А маршрут у нас такой:

  • Баксанское ущелье и город-призрак. Только представьте — вы едете по извилистому ущелью, а по его могучим вершинам стелется туман… Конечно, остановимся пофотографировать. А еще заедем в самый высокогорный город России, и вы узнаете, почему он был покинут
  • Ущелье Адыр-Су, окутанное легендами. Полюбуемся бурной рекой и посмотрим на горный «лифт» для автомобилей — я расскажу, как его построили и используют. Погуляем там, где нет других путешественников, зато можно понаблюдать за альпинистами. Здесь же я поделюсь историей про памятник погибшим восходителям
  • Поляна нарзанов — долина, где вы попьете целебной воды из природного источника, отдохнете у реки, бегущей от водопада, и сможете оценить местную кухню в кафе
  • Поляна Чегет — одна из лучших смотровых площадок с видом на красавец-Эльбрус и легендарный ледник «Семёрка»
  • Поляна Азау, с которой покорители гор начинают восхождение к вершине Эльбруса. Мы немного отклонимся от туристического центра, уйдём от толпы. Придём прямо к пограничной зоне с Грузией и увидим 30-метровый водопад, скрытый в ущелье (в зависимости от состояния экотропы прогулка к водопаду может быть заменена на поездку в ущелье Адыл-Су)
  • Канатная дорога прямо на склоне Эльбруса. Вершина здесь совсем близко, а вокруг открываются головокружительные виды на снежные хребты

Если вам захочется увидеть что-то еще, напишите мне при бронировании, и я составлю программу под ваши предпочтения:)

Организационные детали

Как проходит путешествие

  • На автомобиле KIA Sportage или комфортном UAZ Patriot
  • Я могу забрать вас из любого города КМВ (и привезти обратно): Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Минеральные Воды
  • Надевайте удобную обувь на нескользкой подошве (кроссовки или треккинговые ботинки отлично подойдут)
  • Возьмите с собой солнцезащитные очки и куртку: на вершине канатной дороги холоднее, чем внизу

Дополнительные расходы

  • Билет на канатную дорогу (открытая и медленная в Чегете или закрытая и быстрая в Азау). Стоимость может меняться в зависимости от сезона — уточняйте ее при бронировании, я подскажу
  • Питание по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 502 туристов
Каждый из нашей команды с детства связан с горами, для каждого из нас это любовь с первого взгляда и в самое сердце. Мы стремимся показать вам горы своими глазами, помочь увидеть этот удивительный мир изнутри. Самое главное для нас — чтобы всем было комфортно в нашем совместном путешествии, потому мы всегда ориентируемся на потребности тех, кого ведём.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
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3
2
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Т
Очень понравилась экскурсия! Дорога была неблизкой, но Ольга рассказывала про места, которые мы проезжали и даже больше, так что заскучать было просто некогда) Посетили интересные места в Приэльбрусии (Ольга всегда
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старалась подъехать на более удачные места, откуда все было хорошо видно), а после сам Эльбрус, это просто нечто)) лучше один раз увидеть)
Большое спасибо Ольге за прекрасное времяпровождение, очень комфортную езду и помощь 24/7))

Очень понравилась экскурсия! Дорога была неблизкой, но Ольга рассказывала про места, которые мы проезжали и даже
Очень понравилась экскурсия! Дорога была неблизкой, но Ольга рассказывала про места, которые мы проезжали и даже
Очень понравилась экскурсия! Дорога была неблизкой, но Ольга рассказывала про места, которые мы проезжали и даже
Очень понравилась экскурсия! Дорога была неблизкой, но Ольга рассказывала про места, которые мы проезжали и даже
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Светлана
Добрый день. Сегодня были на экскурсии с экскурсоводом Ольгой! Выехали из гостиницы в оговоренное время, без задержек, что очень приятно. Экскурсия прошла в атмосфере доброжелательности и была очень познавательно! Ольга
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рассказывала истории и легенды края. Было очень интересно. На наши вопросы у неё всегда были ответы, даже если это не касалось экскурсии. С удовольствием порекомендую ее друзьям.
Большое спасибо Ольге за прекрасный день!

Добрый день. Сегодня были на экскурсии с экскурсоводом Ольгой! Выехали из гостиницы в оговоренное время, без
Добрый день. Сегодня были на экскурсии с экскурсоводом Ольгой! Выехали из гостиницы в оговоренное время, без
Добрый день. Сегодня были на экскурсии с экскурсоводом Ольгой! Выехали из гостиницы в оговоренное время, без
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Оксана
РЕКОМЕНДУЮ!!! Это был красивый треккинг. Оля рассказала столько всего интересного о горах и о жизни альпинистов. Мы ходили по таким местам,где практически нет туристов. Я с 2018 года хожу с
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гидами и Ольга первый гид,который научил и не торопил правильно ходить и дышать в горах!Этот человек любит горы и старается всю красоту и мощь гор показать туристам. Она дает палки и учит с ними ходить. Большинство моих день рождения отмечаются в горах и в этот мой важный день Оля притащила на гору торт со свечами ❤️Научила кое-чему ещё 🙈Но это будет нашим общим секретом 🙏Оля спасибо большое за ваше внимание и заботу. Я думаю мы увидимся ещё ☺️

РЕКОМЕНДУЮ!!! Это был красивый треккинг. Оля рассказала столько всего интересного о горах и о жизни альпинистов.
РЕКОМЕНДУЮ!!! Это был красивый треккинг. Оля рассказала столько всего интересного о горах и о жизни альпинистов.
РЕКОМЕНДУЮ!!! Это был красивый треккинг. Оля рассказала столько всего интересного о горах и о жизни альпинистов.
РЕКОМЕНДУЮ!!! Это был красивый треккинг. Оля рассказала столько всего интересного о горах и о жизни альпинистов.
РЕКОМЕНДУЮ!!! Это был красивый треккинг. Оля рассказала столько всего интересного о горах и о жизни альпинистов.
РЕКОМЕНДУЮ!!! Это был красивый треккинг. Оля рассказала столько всего интересного о горах и о жизни альпинистов.
РЕКОМЕНДУЮ!!! Это был красивый треккинг. Оля рассказала столько всего интересного о горах и о жизни альпинистов.
РЕКОМЕНДУЮ!!! Это был красивый треккинг. Оля рассказала столько всего интересного о горах и о жизни альпинистов.+2
РЕКОМЕНДУЮ!!! Это был красивый треккинг. Оля рассказала столько всего интересного о горах и о жизни альпинистов.
РЕКОМЕНДУЮ!!! Это был красивый треккинг. Оля рассказала столько всего интересного о горах и о жизни альпинистов.
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С
Безусловно, без отличного гида сама экскурсия бы так сильно не понравилась. Поэтому огромное спасибо Александру за отличную экскурсию, интересные рассказы о регионе и различные советы и рекомендации.
Сделали много фото, приятно
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и полезно провели время, увидели много чего красивого, впечатлились Эльбрусом, попробовали хычины, попили нарзан из различных источников.
Ещё большой плюс данной экскурсии - никто никуда не спешил, мы в комфортном для нас режиме времени везде прошлись, пофотографировались и закупились сувенирами.

Безусловно, без отличного гида сама экскурсия бы так сильно не понравилась. Поэтому огромное спасибо Александру за
Безусловно, без отличного гида сама экскурсия бы так сильно не понравилась. Поэтому огромное спасибо Александру за
Безусловно, без отличного гида сама экскурсия бы так сильно не понравилась. Поэтому огромное спасибо Александру за
Безусловно, без отличного гида сама экскурсия бы так сильно не понравилась. Поэтому огромное спасибо Александру за
Безусловно, без отличного гида сама экскурсия бы так сильно не понравилась. Поэтому огромное спасибо Александру за
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Лариса
Индивидуальные экскурсии имеют свою прелесть: ты общаешься с гидом как со знакомым, который давно живёт там, где ты сейчас в гостях) а когда он ещё и знает историю, легенды, факты,
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которые ты видишь вживую - становится вдвойне интереснее) спасибо Ольге за прекрасный день, за поддержку, новые знания и просто открытие великолепных мест) рекомендую экскурсии с Ольгой как интересным собеседником и отличным гидом, который учтет все ваши пожелания)

Индивидуальные экскурсии имеют свою прелесть: ты общаешься с гидом как со знакомым, который давно живёт там,
Индивидуальные экскурсии имеют свою прелесть: ты общаешься с гидом как со знакомым, который давно живёт там,
Индивидуальные экскурсии имеют свою прелесть: ты общаешься с гидом как со знакомым, который давно живёт там,
Индивидуальные экскурсии имеют свою прелесть: ты общаешься с гидом как со знакомым, который давно живёт там,
Индивидуальные экскурсии имеют свою прелесть: ты общаешься с гидом как со знакомым, который давно живёт там,
Индивидуальные экскурсии имеют свою прелесть: ты общаешься с гидом как со знакомым, который давно живёт там,
Индивидуальные экскурсии имеют свою прелесть: ты общаешься с гидом как со знакомым, который давно живёт там,
Индивидуальные экскурсии имеют свою прелесть: ты общаешься с гидом как со знакомым, который давно живёт там,+1
Индивидуальные экскурсии имеют свою прелесть: ты общаешься с гидом как со знакомым, который давно живёт там,
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В
Нашим гидом была Ольга.
Маршрут нам понравился, по дороге было много интересных мест и ещё больше интересных рассказов и фактов от Ольги.
Эльбрус - прекрасен, обязательно к посещению!)), виды с верхних смотровые
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прекрасны.
Ольга - энтузиастов своего дела и отличный водитель и просто интересный человек. Человек которому не всеравно. Хочу сказать спасибо за поездку! Желаю вам чтобы ОС помогла сделать экскурсию ещё более потрясающе!

Нашим гидом была Ольга.
Нашим гидом была Ольга.
Нашим гидом была Ольга.
Нашим гидом была Ольга.
Нашим гидом была Ольга.
Нашим гидом была Ольга.
Нашим гидом была Ольга.
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