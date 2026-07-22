Горы влекли меня с детства! Я долго прожила в Приэльбрусье, общалась со спасателями, альпинистами, местными жителями, поэтому покажу вам этот край «изнутри». Наше дружеское приключение будет отличаться от стандартных поездок к Эльбрусу: без суеты вы полюбуетесь ущельями Адыр-су и Баксанским, увидите камни размером с дом, попадёте в город-призрак и взлетите по канатке.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Приэльбрусье без трафаретов

Мне хочется, чтобы вы почувствовали восторг от красоты и величия Приэльбрусья, чтобы эти места подарили вам эмоции на всю жизнь! Для этого я покажу вам свои любимые уголки и популярные локации, избегая скоплений туристов. Расскажу, как люди живут в горах и как альпинисты совершают восхождения, открою особенности ледников и поделюсь случаями из рабочей практики спасателей.

А ещё экскурсия подстраивается под вас. Любите ходить? Отправимся в мини-треккинг. Предпочитаете поездить? Построим маршрут почти без пеших переходов.

Большое путешествие за 1 день

Из региона Кавказских Минеральных Вод мы отправимся в Кабардино-Балкарию. Почему эта республика зовется яблочной? Всегда ли в этих краях царил ислам? Что за радиоактивное озеро скрыто глубоко в горах? По пути я поделюсь любопытными фактами об этой местности, причем не «сухим языком экскурсовода», а в формате дружеской беседы. А маршрут у нас такой:

Баксанское ущелье и город-призрак . Только представьте — вы едете по извилистому ущелью, а по его могучим вершинам стелется туман… Конечно, остановимся пофотографировать. А еще заедем в самый высокогорный город России, и вы узнаете, почему он был покинут

. Только представьте — вы едете по извилистому ущелью, а по его могучим вершинам стелется туман… Конечно, остановимся пофотографировать. А еще заедем в самый высокогорный город России, и вы узнаете, почему он был покинут Ущелье Адыр-Су, окутанное легендами . Полюбуемся бурной рекой и посмотрим на горный «лифт» для автомобилей — я расскажу, как его построили и используют. Погуляем там, где нет других путешественников, зато можно понаблюдать за альпинистами. Здесь же я поделюсь историей про памятник погибшим восходителям

. Полюбуемся бурной рекой и посмотрим на горный «лифт» для автомобилей — я расскажу, как его построили и используют. Погуляем там, где нет других путешественников, зато можно понаблюдать за альпинистами. Здесь же я поделюсь историей про памятник погибшим восходителям Поляна нарзанов — долина, где вы попьете целебной воды из природного источника, отдохнете у реки, бегущей от водопада, и сможете оценить местную кухню в кафе

— долина, где вы попьете целебной воды из природного источника, отдохнете у реки, бегущей от водопада, и сможете оценить местную кухню в кафе Поляна Чегет — одна из лучших смотровых площадок с видом на красавец-Эльбрус и легендарный ледник «Семёрка»

— одна из лучших смотровых площадок с видом на красавец-Эльбрус и легендарный ледник «Семёрка» Поляна Азау , с которой покорители гор начинают восхождение к вершине Эльбруса. Мы немного отклонимся от туристического центра, уйдём от толпы. Придём прямо к пограничной зоне с Грузией и увидим 30-метровый водопад, скрытый в ущелье (в зависимости от состояния экотропы прогулка к водопаду может быть заменена на поездку в ущелье Адыл-Су)

, с которой покорители гор начинают восхождение к вершине Эльбруса. Мы немного отклонимся от туристического центра, уйдём от толпы. Придём прямо к пограничной зоне с Грузией и увидим 30-метровый водопад, скрытый в ущелье (в зависимости от состояния экотропы прогулка к водопаду может быть заменена на поездку в ущелье Адыл-Су) Канатная дорога прямо на склоне Эльбруса. Вершина здесь совсем близко, а вокруг открываются головокружительные виды на снежные хребты

Если вам захочется увидеть что-то еще, напишите мне при бронировании, и я составлю программу под ваши предпочтения:)

Организационные детали

Как проходит путешествие

На автомобиле KIA Sportage или комфортном UAZ Patriot

Я могу забрать вас из любого города КМВ (и привезти обратно): Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Минеральные Воды

Надевайте удобную обувь на нескользкой подошве (кроссовки или треккинговые ботинки отлично подойдут)

Возьмите с собой солнцезащитные очки и куртку: на вершине канатной дороги холоднее, чем внизу

Дополнительные расходы