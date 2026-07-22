Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
Горы влекли меня с детства! Я долго прожила в Приэльбрусье, общалась со спасателями, альпинистами, местными жителями, поэтому покажу вам этот край «изнутри».
Наше дружеское приключение будет отличаться от стандартных поездок к Эльбрусу: без суеты вы полюбуетесь ущельями Адыр-су и Баксанским, увидите камни размером с дом, попадёте в город-призрак и взлетите по канатке.
Мне хочется, чтобы вы почувствовали восторг от красоты и величия Приэльбрусья, чтобы эти места подарили вам эмоции на всю жизнь! Для этого я покажу вам свои любимые уголки и популярные локации, избегая скоплений туристов. Расскажу, как люди живут в горах и как альпинисты совершают восхождения, открою особенности ледников и поделюсь случаями из рабочей практики спасателей.
А ещё экскурсия подстраивается под вас. Любите ходить? Отправимся в мини-треккинг. Предпочитаете поездить? Построим маршрут почти без пеших переходов.
Большое путешествие за 1 день
Из региона Кавказских Минеральных Вод мы отправимся в Кабардино-Балкарию. Почему эта республика зовется яблочной? Всегда ли в этих краях царил ислам? Что за радиоактивное озеро скрыто глубоко в горах? По пути я поделюсь любопытными фактами об этой местности, причем не «сухим языком экскурсовода», а в формате дружеской беседы. А маршрут у нас такой:
Баксанское ущелье и город-призрак. Только представьте — вы едете по извилистому ущелью, а по его могучим вершинам стелется туман… Конечно, остановимся пофотографировать. А еще заедем в самый высокогорный город России, и вы узнаете, почему он был покинут
Ущелье Адыр-Су, окутанное легендами. Полюбуемся бурной рекой и посмотрим на горный «лифт» для автомобилей — я расскажу, как его построили и используют. Погуляем там, где нет других путешественников, зато можно понаблюдать за альпинистами. Здесь же я поделюсь историей про памятник погибшим восходителям
Поляна нарзанов — долина, где вы попьете целебной воды из природного источника, отдохнете у реки, бегущей от водопада, и сможете оценить местную кухню в кафе
Поляна Чегет — одна из лучших смотровых площадок с видом на красавец-Эльбрус и легендарный ледник «Семёрка»
Поляна Азау, с которой покорители гор начинают восхождение к вершине Эльбруса. Мы немного отклонимся от туристического центра, уйдём от толпы. Придём прямо к пограничной зоне с Грузией и увидим 30-метровый водопад, скрытый в ущелье (в зависимости от состояния экотропы прогулка к водопаду может быть заменена на поездку в ущелье Адыл-Су)
Канатная дорога прямо на склоне Эльбруса. Вершина здесь совсем близко, а вокруг открываются головокружительные виды на снежные хребты
Если вам захочется увидеть что-то еще, напишите мне при бронировании, и я составлю программу под ваши предпочтения:)
Организационные детали
Как проходит путешествие
На автомобиле KIA Sportage или комфортном UAZ Patriot
Я могу забрать вас из любого города КМВ (и привезти обратно): Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Минеральные Воды
Надевайте удобную обувь на нескользкой подошве (кроссовки или треккинговые ботинки отлично подойдут)
Возьмите с собой солнцезащитные очки и куртку: на вершине канатной дороги холоднее, чем внизу
Дополнительные расходы
Билет на канатную дорогу (открытая и медленная в Чегете или закрытая и быстрая в Азау). Стоимость может меняться в зависимости от сезона — уточняйте ее при бронировании, я подскажу
Питание по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 502 туристов
Каждый из нашей команды с детства связан с горами, для каждого из нас это любовь с первого взгляда и в самое сердце. Мы стремимся показать вам горы своими глазами, помочь увидеть этот удивительный мир изнутри. Самое главное для нас — чтобы всем было комфортно в нашем совместном путешествии, потому мы всегда ориентируемся на потребности тех, кого ведём.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Очень понравилась экскурсия! Дорога была неблизкой, но Ольга рассказывала про места, которые мы проезжали и даже больше, так что заскучать было просто некогда) Посетили интересные места в Приэльбрусии (Ольга всегда читать дальшеуменьшить
старалась подъехать на более удачные места, откуда все было хорошо видно), а после сам Эльбрус, это просто нечто)) лучше один раз увидеть) Большое спасибо Ольге за прекрасное времяпровождение, очень комфортную езду и помощь 24/7))
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Светлана
Добрый день. Сегодня были на экскурсии с экскурсоводом Ольгой! Выехали из гостиницы в оговоренное время, без задержек, что очень приятно. Экскурсия прошла в атмосфере доброжелательности и была очень познавательно! Ольга читать дальшеуменьшить
рассказывала истории и легенды края. Было очень интересно. На наши вопросы у неё всегда были ответы, даже если это не касалось экскурсии. С удовольствием порекомендую ее друзьям. Большое спасибо Ольге за прекрасный день!
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Оксана
РЕКОМЕНДУЮ!!! Это был красивый треккинг. Оля рассказала столько всего интересного о горах и о жизни альпинистов. Мы ходили по таким местам,где практически нет туристов. Я с 2018 года хожу с читать дальшеуменьшить
гидами и Ольга первый гид,который научил и не торопил правильно ходить и дышать в горах!Этот человек любит горы и старается всю красоту и мощь гор показать туристам. Она дает палки и учит с ними ходить. Большинство моих день рождения отмечаются в горах и в этот мой важный день Оля притащила на гору торт со свечами ❤️Научила кое-чему ещё 🙈Но это будет нашим общим секретом 🙏Оля спасибо большое за ваше внимание и заботу. Я думаю мы увидимся ещё ☺️
+2
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С
Сергей
Безусловно, без отличного гида сама экскурсия бы так сильно не понравилась. Поэтому огромное спасибо Александру за отличную экскурсию, интересные рассказы о регионе и различные советы и рекомендации. Сделали много фото, приятно читать дальшеуменьшить
и полезно провели время, увидели много чего красивого, впечатлились Эльбрусом, попробовали хычины, попили нарзан из различных источников. Ещё большой плюс данной экскурсии - никто никуда не спешил, мы в комфортном для нас режиме времени везде прошлись, пофотографировались и закупились сувенирами.
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Лариса
Индивидуальные экскурсии имеют свою прелесть: ты общаешься с гидом как со знакомым, который давно живёт там, где ты сейчас в гостях) а когда он ещё и знает историю, легенды, факты, читать дальшеуменьшить
которые ты видишь вживую - становится вдвойне интереснее) спасибо Ольге за прекрасный день, за поддержку, новые знания и просто открытие великолепных мест) рекомендую экскурсии с Ольгой как интересным собеседником и отличным гидом, который учтет все ваши пожелания)
+1
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В
Василий
Нашим гидом была Ольга. Маршрут нам понравился, по дороге было много интересных мест и ещё больше интересных рассказов и фактов от Ольги. Эльбрус - прекрасен, обязательно к посещению!)), виды с верхних смотровые читать дальшеуменьшить
прекрасны. Ольга - энтузиастов своего дела и отличный водитель и просто интересный человек. Человек которому не всеравно. Хочу сказать спасибо за поездку! Желаю вам чтобы ОС помогла сделать экскурсию ещё более потрясающе!
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