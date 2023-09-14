Незабываемый джип-тур на плато Бермамыт
Приглашаю вас в путешествие на плато Бермамыт. С высоты 2600 метров открываются лучшие виды на Эльбрус. По дороге на плато я расскажу о культуре и традициях местного населения.
Также мы сделаем несколько остановок на смотровых площадках — не забудьте взять с собой камеру, чтобы собрать коллекцию невероятных фото.
Также мы сделаем несколько остановок на смотровых площадках — не забудьте взять с собой камеру, чтобы собрать коллекцию невероятных фото.
Ближайшие даты:
14
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Эльбрус
- Кавказский хребет
- Малый Бермамыт
- Большой Бермамыт
- Альпийские луга
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Путь до плато Бермамыт уже представляет собой увлекательное приключение. Вас ожидает дорога по внедорожью длиною в 40 километров через скалисто-пастбищный хребет и альпийские луга. Достигнув плато Бермамыт, Вы будете впечатлены формой скал и красотой местных панорам. Перед вами предстанет величественный Эльбрус, окруженный Кавказским хребтом, а также горы Бештау, Машук и Верблюд.
Многие едут на Бермамыт в поисках вдохновения, как это делали в своё время Антон Павлович Чехов и Михаил Юрьевич Лермонтов (который даже написал картину, когда находился на плато).
Бермамыт — идеальное место для фотосессий и создания уникальных кадров. Скалы-монахи, амфитеатр и другие невероятные локации поразят Вас своей красотой.
Не забудьте взять с собой:
- теплую одежду (ближе к вечеру на плато может быть прохладно).
- воду, термос с чаем.
- перекус (по желанию).
- наличные деньги (в рамках тура предусмотрена остановка в горном кафе, где Вы сможете отведать местную кухню).
- экскурсия также может начинаться в Ессентуках (доплата составит 1000 рублей), в Пятигорске и Железноводске (доплата составит 2000 рублей).
Ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида-водителя
- Что не входит
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры)
- Место начала и завершения?
- Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Не забудьте взять с собой:
- Теплую одежду (ближе к вечеру на плато может быть прохладно)
- Воду, термос с чаем
- Перекус (по желанию)
- Наличные деньги (в рамках тура предусмотрена остановка в горном кафе, где Вы сможете отведать местную кухню)
- Экскурсия также может начинаться в Ессентуках (доплата составит 1000 рублей), в Пятигорске и Железноводске (доплата составит 2000 рублей)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 53 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Яна
14 сен 2023
K
Kariina.sokolova
10 сен 2023
Экскурсия прошла, мягко говоря плохо, был дождь, густой туман, соответственно плато мы не увидели, приехали,поели чебурек, в ожидании,что может быть туман все таки рассеется, но этого не произошло. Дорога до плато, в дождь просто ужасная, калеи, в которые засасывает машину, из-за тумана, дороги почти не видно, от силы, на пару метров вперед, это не безопасно, как для водителя, так и для пассажиров, за которых он несет ответственность. Организаторам,нужно учитывать погоду,заменять маршрут.
М
Максим
30 авг 2023
Отлично! Советую побывать и увидеть все своими глазами. И дорога на машинах не такая утомительная, как казалось.
А
Алла
23 авг 2023
Г
Гуляев
21 авг 2023
Все прошло отлично, гид приехал вовремя, всем советую
М
Марина
9 авг 2023
Поездка, просто супер. Получили много незабываемых впечатлений, было очень интересно Артем оказался не только хорошим водителем но и самымлучшим и первоклассным гидом. Побольше таких, как он. Если было бы можно оценила на сто баллов.
С
Светлана
8 авг 2023
Превосходная экскурсия! В 1-ю очередь благодаря нашему водителю-гиду Акопу! Машина в полном порядке, проехали по бездорожью без проблем! Более того, дважды водитель помогал застрявшим экипажам выбраться.
Сама экскурсия впечатляющая! С погодой нам очень повезло: весь ветер и дождь случились по дороге, в награду увидели 2-ную радугу и полное безветрие на плато. Идеальный закат! Это того стоит!
Пс. Один нюанс только смутил: бронь через сайт возможна на безоплатной основе, по факту - нет.
Сама экскурсия впечатляющая! С погодой нам очень повезло: весь ветер и дождь случились по дороге, в награду увидели 2-ную радугу и полное безветрие на плато. Идеальный закат! Это того стоит!
Пс. Один нюанс только смутил: бронь через сайт возможна на безоплатной основе, по факту - нет.
А
Анна
2 авг 2023
Хотелось бы поделится своими эмоциями от поездки на Бермамыт(ездили встречать закат). Нас сопровождал гид Акоп, который по пути рассказывал очень много интересного и о Кисловодске, и о Предгорном районе. Во время нашей поездки мы останавливались на нескольких локациях, где была возможность погулять и сделать фото. В этот день погода сначала нас огорчила, но потом нам удалось увидеть радугу, нам открылся потрясающий вид на Эльбрус, а в конце дня мы встретили незабываемый закат. Хотелось бы выраз
Д
Дианна
22 июля 2023
Больше всего нас покорил наш гид Турпал, который просто водитель от Бога.
Когда мы были уже на плато, пошел ливень с градом и обратно мы ехали по бездорожью, и ни разу не застряли. В целом все водители - большая команда, подготовлены к любому развитию событий, одному даже электрику починили в дороге.
Как вы поняли закат мы не посмотрели, но в горах и без заката прекрасные виды, даже в плохую погоду. Понимаешь насколько красивая природа в нашей стране и сколько еще интересных мест в ней!!!
Когда мы были уже на плато, пошел ливень с градом и обратно мы ехали по бездорожью, и ни разу не застряли. В целом все водители - большая команда, подготовлены к любому развитию событий, одному даже электрику починили в дороге.
Как вы поняли закат мы не посмотрели, но в горах и без заката прекрасные виды, даже в плохую погоду. Понимаешь насколько красивая природа в нашей стране и сколько еще интересных мест в ней!!!
Ж
Жанна
13 июля 2023
На плато Бермамыт были уже не в первый раз, но каждый раз хочется сюда возвращаться ещё и ещё!!! Гид Михаил все так хорошо организовал всё четко по времени, интересный экскурс в историю края, легенды, кофе-чай с травами на плато, были очень кстати. Компания 🔥🔥🔥🔥🔥! Рекомендую!!!!!!
Д
Дмитрий
12 мая 2023
Н
Наталия
10 мая 2023
С погодой нам не очень повезло, но все равно поездкой на плато довольны; предупреждаем, что дорога сложная, поэтому беременным и маленьким детям не стоит ехать
М
Марина
29 апр 2023
Незабываемые впечатления. Кавказский хребет во всей красе - если конечно повезёт с погодой. Нам повезло, хотя ехали прямо в тучу, но на плато туча ушла и открылся Эльбрус.
Я
Яна
29 апр 2023
Спасибо огромное Дмитрию за поездку! Эмоций масса, впечатления на всю жизнь❤️
Т
Татьяна
28 апр 2023
Это было незабываемо!! Начиная с дороги (ооочень тряско, но наш гид Азрет на своём автомобиле был просто профи)), виды по ходу путешествия, интересный и познавательный рассказ… А уж сам закат!! Нам повезло, мы проводили солнышко ☀️. Бонусом была подготовка Азрета к прохладному вечеру: горячий травяной чай, свежайший чак-чак на туристическом столике! Спасибо, Азрет! Было много чудесных фото, душевных разговоров (компания была маленькой, но душевной) Очень рекомендую эту экскурсию!
Ещё 38 отзывов
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