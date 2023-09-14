Об экскурсии

Путь до плато Бермамыт уже представляет собой увлекательное приключение. Вас ожидает дорога по внедорожью длиною в 40 километров через скалисто-пастбищный хребет и альпийские луга. Достигнув плато Бермамыт, Вы будете впечатлены формой скал и красотой местных панорам. Перед вами предстанет величественный Эльбрус, окруженный Кавказским хребтом, а также горы Бештау, Машук и Верблюд.

Многие едут на Бермамыт в поисках вдохновения, как это делали в своё время Антон Павлович Чехов и Михаил Юрьевич Лермонтов (который даже написал картину, когда находился на плато).

Бермамыт — идеальное место для фотосессий и создания уникальных кадров. Скалы-монахи, амфитеатр и другие невероятные локации поразят Вас своей красотой.

Не забудьте взять с собой: