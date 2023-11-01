Спасибо огромное за экскурсию! Водитель был настоящим профессионалом, вёз нас аккуратно и уверенно, останавливался в живописных местах для фото. Он рассказал нам легенды о достопримечательностях, был очень вежливым и приятным, не торопил нас. Показывал красивые места и фотографировал нас. Мы остались очень довольны — море эмоций и замечательных фото! Спасибо!