Рассветы и закаты на плато Бермамыт

Давайте вместе отправимся в путешествие на плато Бермамыт, где вас ждут удивительные пейзажи на фоне величественного Эльбруса.

Здесь вы пройдёте по узким тропам среди причудливых скал и каньонов, ощутите полноту природной гармонии и чистоту горного воздуха, отважитесь на прогулку по мосту над пропастью и навсегда сохраните в памяти эти головокружительные виды!
5
6 отзывов
Рассветы и закаты на плато Бермамыт
Рассветы и закаты на плато Бермамыт
Рассветы и закаты на плато Бермамыт
Ближайшие даты:
Время начала: 01:00, 07:00, 16:00

Что вас ожидает:

  • По дороге на главную достопримечательность Бермамыт
  • Вы увидите водопады Гришкиной балки и Эшкаконское водохранилище

Описание экскурсии

Мы выезжаем из солнечного Кисловодска или городов Кавказских Минеральных Вод, и отправляемся к смотровой площадке с видом на Эльбрус. Вы увидите причудливые скалы, каньоны, каменистые столбы, низкие облака, бесконечный горизонт и насладитесь чистейшим горным воздухом! Можно будет пройти по мостику над пропастью и сделать красивые фотографии. Забираем каждого туриста из отеля, санатория, а также с адреса проживания. В конец дня привозим обратно.

экскурсии проходят каждый день, согласно календарю.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
день3 200 ₽
рассвет3 700 ₽
закат3 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • По дороге на главную достопримечательность Бермамыт
  • Вы увидите водопады Гришкиной балки и Эшкаконское водохранилище
Что включено
  • Услуги гида и трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты, обед и напитки
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: экскурсии проходят каждый день, согласно календарю.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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2
1
Т
1 ноя 2023
Спасибо огромное за экскурсию! Водитель был настоящим профессионалом, вёз нас аккуратно и уверенно, останавливался в живописных местах для фото. Он рассказал нам легенды о достопримечательностях, был очень вежливым и приятным, не торопил нас. Показывал красивые места и фотографировал нас. Мы остались очень довольны — море эмоций и замечательных фото! Спасибо!
s
1 ноя 2023
Спасибо за замечательную поездку и чудесное время! Прекрасный гид, комфортная дорога, потрясающие виды и отличное настроение!
М
16 окт 2023
Большое спасибо Рашиду за незабываемую экскурсию на плато Бермамыт 31.10.2023! Он не только опытный водитель, но и интересный рассказчик местных легенд и историй. А закат на Бермамыте — это просто космос и нечто нереальное!
Ю
10 окт 2022
Большое спасибо Рашиду за поездку на Джилы-Су и Бермамыт! Всё было комфортно и интересно. Рашид, как коренной житель, увлекательно рассказал о истории Кавказа и особенностях горной жизни.
А
18 сен 2022
Всё было прекрасно! Программа замечательная. Я увезла с собой множество фотографий и массу позитивных эмоций от этой поездки. Мы выехали в 4 утра на рассвете и успели увидеть максимум. Надеюсь, что приеду к вам снова.
Е
5 сен 2022
Всё прошло великолепно! Я увидел, возможно, самые красивые места в своей жизни. А ещё и цена оказалась ниже, чем у конкурентов, что особенно приятно.

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