Небольшие группы на Бермамыт – экскурсии в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Небольшие группы на Бермамыт» в Кисловодске, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Рассветы и закаты на плато Бермамыт
7 часов
93 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Рассветы и закаты на плато Бермамыт
Отправляйтесь на плато Бермамыт и насладитесь величественными видами Эльбруса. Чистый воздух и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Расписание: экскурсии проходят каждый день, согласно календарю.
Сегодня в 07:30
Завтра в 01:50
4250 ₽ за человека
Джип-тур на плато Бермамыт днем или на закате в мини-группе
Джиппинг
7 часов
293 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Групповой джип-тур на плато Бермамыт: день или закат
Восхитительное путешествие на джипе к плато Бермамыт с панорамой на Эльбрус и окрестные вершины
Начало: Заберём от места проживания в Кисловодске
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
12 авг в 07:00
5000 ₽ за человека
Незабываемый джип-тур на плато Бермамыт (день или закат)
Джиппинг
7 часов
65 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Незабываемый джип-тур на плато Бермамыт (день или закат)
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 07:00
12 авг в 07:00
14 авг в 07:00
3400 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    19 июля 2025
    Джип-тур на плато Бермамыт днем или на закате в мини-группе
    Отличная поездка, большое количество красивых локаций. Берите теплую одежду обязательно, на плато очень холодный ветер! Однозначно советую путешествие!
  • О
    Ольга
    6 июля 2025
    Джип-тур на плато Бермамыт днем или на закате в мини-группе
    На эту поездку возлагалось много надежд) мы ездили на закат. Что могу сказать? Поездка сама по себе замечательная. Но! Нам
    не повезло с погодой. Наш гид - Алан, отличный собеседник, общительный, веселый, всю дорогу развлекал нас интересными историями, останавливался в любом месте по нашим просьбам. Несмотря на то, что погода в вечеру совсем испортилась, был дождь и град))) гид все же старался переезжать с места на место, чтобы обогнать непогоду и мы смогли полюбоваться шикарными видами. В конце концов Эльбрус мы видели, даже почти весь, но закат пришлось встретить в машине и облаках) что не испортило впечатления от поездки. Это место, куда хочется возвращаться снова и снова, это мощь! ощущение непередаваемой свободы и силы. Возвращались мы по размытой дороге в густом облаке, с нулевой видимостью дальше метра. Алан так ювелирно и мастерски вел машину, что не боялся ни кто, даже тот кто сидел на первом сиденье))) за что гиду плюс 1000 в карму! Поездка понравилась, при следующем посещении обязательно вернемся сюда еще, т. к. закат все таки нужно увидеть!

  • А
    Антонина
    1 июля 2025
    Джип-тур на плато Бермамыт днем или на закате в мини-группе
    Увидели красивые пейзажи, пасущиеся стада лошадей, великолепный закат. Не увидели Эльбрус на заходе солнца из-за погоды: все горы были в тучах. Спасибо водителю-гиду Алану. Он сделал всё, чтобы наша экскурсия нам понравилась.
  • К
    Кира
    30 апреля 2025
    Джип-тур на плато Бермамыт днем или на закате в мини-группе
    Потрясающее место! Отдельное спасибо водителю Рамазану. Он был весел, профессионален и надежен!
  • В
    Владимир
    13 ноября 2024
    Джип-тур на плато Бермамыт днем или на закате в мини-группе
    Нам все очень, очень понравилось, а гид-водитель Магомед супер профессионал. Спасибо ему за прекрасный тур.
  • Л
    Лада
    31 октября 2024
    Джип-тур на плато Бермамыт днем или на закате в мини-группе
    Все отлично! Спасибо Руслану -профессионал своего дела! непростой путь на плато проехали легко, быстро и с юмором, виды невероятные, повезло с погодой и с попутчиками. Надеемся встретиться и увидеть ещё много интересных мест! Рекомендуем!
  • А
    Анастасия
    17 октября 2024
    Джип-тур на плато Бермамыт днем или на закате в мини-группе
    Ездили на плато Бермамыт, гид Альберт, доброжелательный и клиентоориентированный, когда выяснилось, что я забыла сумку на одной из локаций, без
    возражений повёз обратно.
    Виды потрясающие, немного смущала правда музыка, в том числе от других гидов, которые решили в таком красивом месте врубить на полную какую-то попсу. Хотя некоторые девушки были очень рады нашумевшей песне "Царица"…
    Много шутил, рассказывал о местах, которые проезжаем.
    В целом впечатление экскурсия оставила хорошее

  • О
    Олег
    11 октября 2024
    Джип-тур на плато Бермамыт днем или на закате в мини-группе
    Все прошло замечательно. С погодой повезло,с водителем Алексеем тоже).
  • О
    Ольга
    1 октября 2024
    Джип-тур на плато Бермамыт днем или на закате в мини-группе
    Вауууу, это неописуемые впечатления!!!! Высота птичьего полёта, стоишь на краю плато и созерцаешь всю красоту плато Бермамыт и мощь Эльбруса!!!
    Это нечто!!! Руслан наш гид на столько заботиться о своей группе, что по окончании нашей экскурсии устроил неожиданное чаепитие на краю плато!!!! В него индивидуальный подход к экскурсиям, такого пока не встречала ни где-то в форме викторин (поощрения за правильный ответ- конфетка) Руслан супер!!!!

  • А
    Арина
    1 октября 2024
    Джип-тур на плато Бермамыт днем или на закате в мини-группе
    Ездили мини группой, 6 человек. Все понравилось, погода была чудесная. В восторге от такой красоты♥️
  • И
    Ирина
    1 октября 2024
    Джип-тур на плато Бермамыт днем или на закате в мини-группе
    Ездили мини группой, 6 человек. Все понравилось, погода была чудесная. В восторге от такой красоты♥️
  • Д
    Дарья
    28 сентября 2024
    Джип-тур на плато Бермамыт днем или на закате в мини-группе
    Не смотря на то что погода нас подвела, экскурсия вышла отличная, большое спасибо нашему гиду Алиму, который не смотря на дождь и размытые горные дороги довез нас до всех красивых мест! Однозначно рекомендую посетить, потрясающие виды ❤️
  • И
    Ирина
    28 сентября 2024
    Джип-тур на плато Бермамыт днем или на закате в мини-группе
    Это лучший закат что я видела. очень понравился водитель Марат благодаря ему очень много узнали о традициях и истории. И огромное спасибо за отличные фотографии
  • С
    Светлана
    27 сентября 2024
    Джип-тур на плато Бермамыт днем или на закате в мини-группе
    Добрый день! Хотела бы поделиться своими впечатлениями по местам плато Бермамыт 20.09.2024. Сказать больше спасибо -это мало, ОГРОМНОЕ СПАСИБО водителю,
    экскурсоводу, фотографу (3 в 1) по имени Акоп из Кисловодска (авто номер 264). Сделал 200 фото и видео для нашей дружной группы из 6 человек. Хочется отметить замечательную работу, отличную организацию и желание как можно больше дать информации. Экскурсия оставила массу впечатлений, Необыкновенно красивые виды. Горы это всегда заряд позитива и энергии.

  • С
    Светлана
    23 сентября 2024
    Джип-тур на плато Бермамыт днем или на закате в мини-группе
    Посетили с мужем это прекрасное место 19 сентября. Первая половина пути сопровождалась туманом и не позволила насладиться видами величественного Эльбруса,
    но этот момент нас не огорчил, ведь с нами был замечательный, харизматичный гид Магомед с потрясающим чувством юмора:) Благодаря ему мы ни на секунду не отчаивались и верили, что встретим закат без намека на туман - так и получилось! Всем рекомендую ехать, смотреть, снимать, фотографировать, эти виды будут вам сниться!

  • Е
    Елена
    15 сентября 2024
    Джип-тур на плато Бермамыт днем или на закате в мини-группе
    Ездили с водителем-гидом Расулом, отличный водитель и человек, рассказывал интересно, сварил вкусный кофе, отличная группа собралась. Плато Бермамыт - это русская Исландия, виды потрясающие, завораживающие, дорога к нему сложная)) но это того стоит
  • В
    Всеволод
    12 сентября 2024
    Джип-тур на плато Бермамыт днем или на закате в мини-группе
    Отлично скатались, в поездке ощущается душа Кавказа. Плато прекрасное и величественное, масштабы потрясают. В ясную погоду можно увидеть Эльбрус.
    Руслану спасибо за настроение и хорошее вождение по таким дорогам)
  • Д
    Дарья
    29 августа 2024
    Джип-тур на плато Бермамыт днем или на закате в мини-группе
    Всё понравилось! Очень красивые виды, всем советую туда съездить. Гид много рассказывал, интересно
  • Е
    Екатерина
    19 августа 2024
    Джип-тур на плато Бермамыт днем или на закате в мини-группе
    Увидели много красоты, ездили на закат. Спасибо нашему гиду и водителю Магомеду!

