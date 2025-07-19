Мини-группа
до 6 чел.
Рассветы и закаты на плато Бермамыт
Отправляйтесь на плато Бермамыт и насладитесь величественными видами Эльбруса. Чистый воздух и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Расписание: экскурсии проходят каждый день, согласно календарю.
Сегодня в 07:30
Завтра в 01:50
4250 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Групповой джип-тур на плато Бермамыт: день или закат
Восхитительное путешествие на джипе к плато Бермамыт с панорамой на Эльбрус и окрестные вершины
Начало: Заберём от места проживания в Кисловодске
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
12 авг в 07:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Незабываемый джип-тур на плато Бермамыт (день или закат)
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 07:00
12 авг в 07:00
14 авг в 07:00
3400 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина19 июля 2025Отличная поездка, большое количество красивых локаций. Берите теплую одежду обязательно, на плато очень холодный ветер! Однозначно советую путешествие!
- ООльга6 июля 2025На эту поездку возлагалось много надежд) мы ездили на закат. Что могу сказать? Поездка сама по себе замечательная. Но! Нам
- ААнтонина1 июля 2025Увидели красивые пейзажи, пасущиеся стада лошадей, великолепный закат. Не увидели Эльбрус на заходе солнца из-за погоды: все горы были в тучах. Спасибо водителю-гиду Алану. Он сделал всё, чтобы наша экскурсия нам понравилась.
- ККира30 апреля 2025Потрясающее место! Отдельное спасибо водителю Рамазану. Он был весел, профессионален и надежен!
- ВВладимир13 ноября 2024Нам все очень, очень понравилось, а гид-водитель Магомед супер профессионал. Спасибо ему за прекрасный тур.
- ЛЛада31 октября 2024Все отлично! Спасибо Руслану -профессионал своего дела! непростой путь на плато проехали легко, быстро и с юмором, виды невероятные, повезло с погодой и с попутчиками. Надеемся встретиться и увидеть ещё много интересных мест! Рекомендуем!
- ААнастасия17 октября 2024Ездили на плато Бермамыт, гид Альберт, доброжелательный и клиентоориентированный, когда выяснилось, что я забыла сумку на одной из локаций, без
- ООлег11 октября 2024Все прошло замечательно. С погодой повезло,с водителем Алексеем тоже).
- ООльга1 октября 2024Вауууу, это неописуемые впечатления!!!! Высота птичьего полёта, стоишь на краю плато и созерцаешь всю красоту плато Бермамыт и мощь Эльбруса!!!
- ААрина1 октября 2024Ездили мини группой, 6 человек. Все понравилось, погода была чудесная. В восторге от такой красоты♥️
- ИИрина1 октября 2024Ездили мини группой, 6 человек. Все понравилось, погода была чудесная. В восторге от такой красоты♥️
- ДДарья28 сентября 2024Не смотря на то что погода нас подвела, экскурсия вышла отличная, большое спасибо нашему гиду Алиму, который не смотря на дождь и размытые горные дороги довез нас до всех красивых мест! Однозначно рекомендую посетить, потрясающие виды ❤️
- ИИрина28 сентября 2024Это лучший закат что я видела. очень понравился водитель Марат благодаря ему очень много узнали о традициях и истории. И огромное спасибо за отличные фотографии
- ССветлана27 сентября 2024Добрый день! Хотела бы поделиться своими впечатлениями по местам плато Бермамыт 20.09.2024. Сказать больше спасибо -это мало, ОГРОМНОЕ СПАСИБО водителю,
- ССветлана23 сентября 2024Посетили с мужем это прекрасное место 19 сентября. Первая половина пути сопровождалась туманом и не позволила насладиться видами величественного Эльбруса,
- ЕЕлена15 сентября 2024Ездили с водителем-гидом Расулом, отличный водитель и человек, рассказывал интересно, сварил вкусный кофе, отличная группа собралась. Плато Бермамыт - это русская Исландия, виды потрясающие, завораживающие, дорога к нему сложная)) но это того стоит
- ВВсеволод12 сентября 2024Отлично скатались, в поездке ощущается душа Кавказа. Плато прекрасное и величественное, масштабы потрясают. В ясную погоду можно увидеть Эльбрус.
Руслану спасибо за настроение и хорошее вождение по таким дорогам)
- ДДарья29 августа 2024Всё понравилось! Очень красивые виды, всем советую туда съездить. Гид много рассказывал, интересно
- ЕЕкатерина19 августа 2024Увидели много красоты, ездили на закат. Спасибо нашему гиду и водителю Магомеду!
