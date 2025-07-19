читать дальше

не повезло с погодой. Наш гид - Алан, отличный собеседник, общительный, веселый, всю дорогу развлекал нас интересными историями, останавливался в любом месте по нашим просьбам. Несмотря на то, что погода в вечеру совсем испортилась, был дождь и град))) гид все же старался переезжать с места на место, чтобы обогнать непогоду и мы смогли полюбоваться шикарными видами. В конце концов Эльбрус мы видели, даже почти весь, но закат пришлось встретить в машине и облаках) что не испортило впечатления от поездки. Это место, куда хочется возвращаться снова и снова, это мощь! ощущение непередаваемой свободы и силы. Возвращались мы по размытой дороге в густом облаке, с нулевой видимостью дальше метра. Алан так ювелирно и мастерски вел машину, что не боялся ни кто, даже тот кто сидел на первом сиденье))) за что гиду плюс 1000 в карму! Поездка понравилась, при следующем посещении обязательно вернемся сюда еще, т. к. закат все таки нужно увидеть!